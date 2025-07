Louison Bobet, el tricampeón maniático: de la panadería a la talasoterapia

El primer corredor que ganó tres ediciones del Tour de forma consecutiva (1953, 1954 y 1955) forjó su leyenda en un horno. Concretamente, el de la panadería familiar en la localidad de Saint-Méen-le-Grand, muy cerca de Rennes, en la Bretaña.

Es el punto de partida de la octava etapa del Tour 2025: después de muchos intentos, el pueblo de Bobet por fin recibe a la ronda francesa. Habrá homenaje y visita a la tumba del campeón.

“Con el alcalde, llevamos seis años escribiendo a la organización del Tour para que Saint-Méen sea ciudad etapa con motivo del centenario del nacimiento de Bobet”, explicó Claude Villaume, concejal de la localidad y ex miembro de la Asociación de Amigos de Bobet, a ‘France Info’.

Excelente oportunidad, por lo tanto, para conocer mejor a Bobet: cuando era joven, militó en la resistencia y ayudó a transportar mensajes antifascistas en los sacos de harina de la panadería familiar.

Como ciclista, fue pura perseverancia. A Louison (diminutivo de Louis, el nombre también de su padre) le tocó vivir una época difícil, con rivales de primer nivel (Coppi, Bartali, Bahamontes, Ockers, Koblet, etc).

Pensó que nunca ganaría el Tour. Lo logró al sexto intento, en 1953. Repitió triunfo en 1954 y 1955.

“No era un escalador, pero en la montaña logró algunas de sus más grandes hazañas. No era un gran velocista, pero superó al sprint a Coppi en un Giro de Lombardía. No era Anquetil, pero no había quien le ganara una contrarreloj”, escribió Maurice Vidal en las páginas de la revista Miroir-Sprint.

El palmarés de Bobet asusta: ganó París-Niza, Dauphiné, Milan-San Remo, París-Roubaix, Giro de Lombardía y Mundial, entre otras carreras. También fue segundo en el Giro de 1957.

Bobet, en el Izoard, su cumbre mítica / -

Bobet tenía sus manías. Las cuenta su hermano Jean, autor de un libro de memorias, ‘Mañana salimos’. Louison nunca salía a competir antes de saber quién llevaba el dorsal 41.

Ganó su primera carrera en 1941. Durante la guerra, había formado parte del 41º regimiento de infantería y vivía en el número 41 de la calle Roublot, en un pueblo llamado Fontenay-sus-Bois, como explicaba el periodista Carlos Arribas en 'El País'

Era supersticioso y muy particular con su equipamiento ciclista y con su ropa, pero también muy metódico con la alimentación y en el estudio de las carreras.

Bobet, uno de los grandes del ciclismo francés / -

En 1961, ya retirado, sufrió un accidente de tráfico. Estuvo a punto de perder una pierna. En la recuperación descubrió los beneficios del agua del mar, la talasoterapia. Y poco después, en 1964, abrió el primer centro de talasoterapia del mundo, en Quiberon, en la costa de Bretaña.

Una calle con su nombre

El negocio funcionó de maravilla y abrió nuevos centros, tanto en Francia como en otros países. Uno de ellos, en Mijas (Málaga), donde una calle lleva su nombre: avenida Louison Bobet.

Tristemente, no tuvo demasiado tiempo para disfrutar de su faceta como empresario: falleció en Biarritz en 1983, a los 58 años, víctima de un cáncer de estómago.