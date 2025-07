El Real Murcia, con tiempo y paciencia para armar su plantilla

Falta menos de una semana para que el Real Murcia arranque su preparación veraniega, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer. Cierto es que el conjunto grana contará con una buena parte del bloque con el que consiguió hacerse el pasado curso con la segunda posición del grupo II de la Primera Federación, pero llegará al arranque de la pretemporada a la espera de varias piezas que deben estar llamadas a ser importantes en los planes de Joseba Etxeberria.

Una de las premisas que desveló el entrenador del Real Murcia en su presentación ya se ha cumplido. Y es que el técnico guipuzcoano avisó de que era muy importante armar al equipo desde atrás. Y de hecho, es la defensa donde cuenta con más efectivos de los 16 que tiene a día de hoy. Al portero Gazzaniga se le añaden los laterales David Vicente, Jorge Mier, Kike Cadete y el recién llegado Cristo Romero, todo ellos con contrato en vigor, más los centrales Alberto González, Esteban Salvejich, Antxon Jaso y el canterano Andrés López Carmona. Salvo que con el avance el verano se produzca algún cambio inesperado, o que se busque alguna pieza sub-23 para poder utilizar una ficha sénior en otra posición, esa será la retaguardia con la que Etxeberria comenzará a trabajar a partir del próximo jueves 17 de julio, cuando se regrese a los entrenamientos, ya que los días 15 y 16 están reservado para los tradicionales exámenes médicos y diferentes pruebas físicas.

Cirsto Romero, con el Intercity, durante un partido ante el Real Murcia. / Juan Carlos Caval

No obstante, faltará aún un número considerable de futbolistas en los primeros pasos de este nuevo Real Murcia. Aunque eso no es algo que preocupe al nuevo entrenador grana. «Asier (Goiria) me conoce bien, tanto él como su equipo de trabajo ya saben el perfil de futbolista que quiero para jugar de la forma que quiero, pero tampoco hay que volverse locos porque hay una base importante de jugadores que han rendido bien. Quedan casi dos meses de mercado y hay que acertar con las incorporaciones, pero también hay que tener esa dosis de paciencia que te permite elegir mejor», explicó Etxeberria en su presentación sobre este asunto.

Así pues, el Real Murcia, sin prisa pero sin pausa, deberá armar en las próximas semanas el engranaje más importante de su maquinaria, como es el centro del campo para conectar un ataque que se espera que cuente con varias caras nuevas. Especialmente en los extremos, donde a día de hoy tan solo cuenta con el canterano Antonio Toral con contrato en vigor, para una demarcación clave en los planes del técnico. A eso se le añade una delantera en la que actualmente Cadorini y Pedro Benito son las dos únicas piezas.

No obstante, la llegada del centrocampista Moyita es una declaración de intenciones para que todo encaje. Y se añade a Isi Gómez, Joao Pedro Palmberg y Juan Carlos Real, que puede perder protagonismo con la llegada del andaluz, en una medular también por construir. A eso se le añade la decisión de la continuidad de Pedro León, del que Etxeberria aseguró que le había gustado mucho la conversación mantenida con el muleño tras su llegada a la capital del Segura sobre este sentido. Pero todavía se desconoce si el club ha podido alcanzar un acuerdo para su continuidad.

Un quinto amistoso

Por otra parte, el Real Murcia añadió ayer un cuarto amistoso a su calendario de partidos en esta preparación veraniega. Y a los encuentros ya conocidos ante Albacete, Lorca Deportiva, Orihuela y Águilas, aunque este último todavía no ha sido confirmado por el club grana, se añade el duelo ante el Eldense, uno de sus máximos rivales esta temporada en el grupo II de la Primera Federación, el próximo miércoles 6 de agosto a las 19.00 horas en las instalaciones de Pinatar Arena.