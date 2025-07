Nacho Martínez renueva con el Cartagena

El Cartagena sigue formando su plantilla de cara a la nueva temporada y ha anunciado a un nuevo refuerzo, que es en realidad un viejo conocido que ha decidido renovar con el conjunto portuario. Se trata de Nacho Martínez, el lateral izquierdo que fue de las pocas buenas noticias que dejó el curso 2024-2025.

Nacho Martínez llegó a la ciudad trimilenaria sin hacer mucho ruido. Tras varios meses sin equipo, tras finalizar su vinculación con el Tenerife el pasado verano, el conjunto cartagenero se fijó en él y estuvo a prueba unos días a las órdenes de Guillermo Fernández Romo. Superó ese test sin ningún problema y en la primera semana de febrero, cuando el mercado ya había cerrado, se incorporó a la disciplina del equipo.

En estos cuatro meses en el Cartagena, en un equipo condenado al descenso desde que él llegó, demostró profesionalidad y nivel y se ganó a miembros del club y a la afición desde su primer partido. Romo le dio la titularidad desde el primer momento, tras la salida de Ríos Reina y estando por delante de la rotación de Vukcevic. En total, en la segunda vuelta jugó 14 encuentros en los que marcó dos goles y repartió tres asistencias. Pero sobre todo, se vio algo de lo que en la mayoría de compañeros se echó en falta y es el nivel necesario para jugar en la Segunda División.

Su renovación, además de reforzar el puesto de lateral izquierdo en el que no había ningún jugador en la plantilla, supone un salto de calidad. Nacho Martínez, pese a tener ya 36 años, está capacitado para ser un jugador diferencial en la plantilla. Con más de 400 partidos oficiales a sus espaldas, afronta este reto con el objetivo de devolver al Cartagena a la categoría de plata y ser uno de los líderes del vestuario. Es sin duda una renovación muy ilusionante en todos los sentidos, tanto por lo que aporta dentro del campo como fuera.

Nacho Martínez / Juan Carlos Caval

Cambio de opinión

La renovación de Nacho Martínez supone una alegría doble para la afición. No ha sido nada sencillo convencer al lateral zurdo de seguir en la trimilenaria. La aciaga campaña no ayudó y la idea que tenía el defensa madrileño era emprender un nuevo desafío en otro lugar. Para Manolo Sánchez Breis, Nacho era uno de los pocos objetivos en cuanto a renovaciones. Entre los que sabía que por nivel era imposible (casos de Álex Millán o Pablo Cuñat Campos) y la gran mayoría de futbolistas que desde el club se entendía que no debían seguir, el lateral izquierdo sí que lo veían como un objetivo factible. Pero no fue nada sencillo convencerlo y a principios del mes de junio la decisión de irse de Nacho era firme.

El club albinegro ha seguido planificando el nuevo curso y la llegada de Javi Rey y la presentación del nuevo proyecto finalmente han convencido a un Nacho Martínez para renovar su vinculación con el cuadro portuario para la temporada 2025-2026.

Décimo jugador confirmado

La renovación de Nacho Martínez es un paso más en la confección de la plantilla, pero todavía quedan muchos más por dar. Con esta ampliación de contrato ya son cuatro los defensas y tiene al menos un jugador por puesto el técnico Javi Rey. Dani Perejón en el lateral derecho, Serrano y Baz en el centro de la zaga y ahora Nacho Martínez en el perfil izquierdo. Además, la portería ya la tiene cubierta con Lucho García, Iván Martínez y el canterano Jhafets. En la medular con Pablo Larrea y Álex Fidalgo ya hay trabajo hecho, junto a la duda de la continuidad de Assane NDiaye. Eso sí, todavía queda trabajo ahí.

Eso sí, en la parte final del campo es donde todavía tiene trabajo el club cartagenero, ya que de momento están Carlos Calderón, el extremo procedente de la Cultural Leonesa, y arriba está Alfredo Ortuño, el delantero yeclano que tiene un año más de contrato con la entidad albinegra. El club espera tener el máximo número de efectivos disponibles para el día 21 de julio cuando arranque la pretemporada.