David Navarro: "Queremos dar un salto de calidad con Juan Hernández"

El Lorca Deportiva realizó en la mañana del viernes la presentación de tres jugadores de los ocho que lleva firmados. El acto se llevó a cabo en las oficinas de Endesa, uno de los patrocinadores del club lorquino. En él, estuvo el director general del club, David Navarro, Peki, junto a los presentados; el delantero lorquino Tomás Inglés, el lateral derecho de Bullas, Jaime Escobar y el centrocampista de Pliego, Spinman. Todos ellos tendrán licencia de sub-23.

Lo mas destacado fueron las declaraciones de Peki en torno a lo que le falta al equipo lorquino para completar la plantilla. “Buscamos un portero, sub-23 o no, dos o tres centrales, algún jugador de banda y un par de centrocampistas. Hemos luchado para que el portero Jero Lario esté con nosotros, pero no ha podido ser. Reconozco nuestro interés por el central Saturday. Tenemos un documento firmado, pero con una clausula en la que refleja una fecha próxima en la que si llegada la misma no ha encontrado equipo, será jugador nuestro. Todavía no podemos decir que Saturday es jugador del Lorca Deportiva", añadía. También dijo que "queremos dar un salto de calidad con Juan Hérnandez. Estamos en conversaciones desde hace tiempo. Lo tuve en el Cádiz. Ha jugado en Primera y Segunda División, por lo que de venir, daríamos un salto de calidad. Queremos que Juan Hernández sea nuestro buque insignia y vamos hacer todo lo que podamos para que esté en el Lorca”.

La Opinión ha podido saber que la incorporación del lorquino de la diputación de Marchena, Juan Hernández, está al caer tras haber rescindido contrato con el Málaga. La falta de continuidad de Hernández en los últimos años, en los numerosos equipos por lo que ha pasado, le ha hecho reflexionar por lo que el equipo de su ciudad, puede ser el que le permita volver a encontrarse consigo mismo en un terreno de juego.