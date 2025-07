Alcaraz, con el recuerdo de la gran hazaña olvidada de Nadal

La remontada imposible en Australia, la final ante Federer en Wimbledon o las mil y una victorias sobre tierra son algunos de los episodios más recordados de la gloriosa carrera de Rafa Nadal, que en Wimbledon, ante el nuevo rival de Carlos Alcaraz, Taylor Fritz, logró un milagro que todavía a día de hoy ronda en la cabeza del americano.

Fritz jugará por primera vez las semifinales en el All England Club, se a que en 2022 estuvo más cerca que nunca de lograrlo. Solo la cabezonería de Nadal y su afán por superarse una y otra vez a sí mismo, negaron la victoria a un Fritz, que vio como el balear apenas podía moverse y tenía a todo su banquillo suplicándole que se retirara del partido.

El americano consiguió imponerse en el primer set y vio como durante el segundo, Nadal pedía la atención médica por un problema en su zona abdominal. Sebastià Nadal, el padre, hacía gestos de que lo dejara estar y su hermana, Maribel, le suplicaba con un famoso ya "Rafa, please".

No quiso hacer caso a nadie y en una maratón a cinco sets se llevó el partido y el pase a unas semifinales que no pudo ni disputar por la lesión. Una fisura de siete milímetros detectaron las pruebas en su abdomen, ante la admiración de todos por haber podido incluso golpear la bola. No solo hizo eso, sino que consiguió ganar a un Taylor Fritz que ante Khachanov se desquitó por fin de la decepción vivida aquel día.

“Vi a millones de personas diciendo: ‘No podía pegarle al revés y aun así perdiste contra él’. No, así es como él juega contra mí. Y la única diferencia en ese partido fue su saque, que de hecho me complicó más”, dijo entonces Taylor Fritz, que debe soñar con aquella oportunidad perdida.

En semifinales el rival era Kyrgios, en una más que buena oportunidad para haber podido jugar la final. El australiano fue quien se presentó el domingo ante Novak Djokovic, después de la renuncia al día siguiente de Nadal.

"No creo que pueda ganar dos partidos en estas circunstancias. No puedo sacar" aseguró el balear en rueda de prensa, dando buena muestra que la situación era seria. No valió para levantar un título, ni tampoco será un partido recordado entre los más grandes de la carrera de Nadal, que aquel 6 de julio de 2022 consiguió un milagro solo a su alcance.

Un espejo para Alcaraz

Una hazaña que pueda valer ahora a Carlos Alcaraz para entender del sacrificio que se necesita para vencer a uno de los grandes jugadores del momento sobre hierba. Fritz es el segundo jugador en activo con más títulos en la superficie (cuatro en Eastbourne y uno en Stuttgart) superando en número también al murciano.

Su juego se adapta a las mil maravillas a las condiciones que requiere la hierba y su moral tras haber superado dos primeras rondas feroces está por las nubes camino de repetir el buen papel del pasado US Open, cuando llegó a su primera gran final de un Grand Slam.

Consciente de que sus mayores posibilidades pasan por la hierba, Fritz no dudará en lanzarse a por un Alcaraz que luce un gran momento de forma. La batalla está servida. Alicientes no faltan para ninguno de ellos.