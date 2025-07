El UCAM 'recupera' la segunda camiseta de su mejor temporada

Las dos camisetas que lucirá el UCAM Murcia CB la próxima temporada son guiño al pasado. Una mirada hacia atrás en un año especial, puesto que el club celebrará su 40 aniversario con diferentes iniciativas y actos. Si ya su primera equipación ha creado una gran expectación e ilusión entre los seguidores más fieles, al estar inspirada en la elástica con la que se participó por primera vez en una Copa del Rey en 1996, que acogió el Palacio de los Deportes, la segunda tampoco ha decepcionado.

Ha retrocedido algo menos en el tiempo la entidad universitaria, eso sí. Al recuperar, esta vez bajo la firma Nike, la camiseta 'crema' que tanto gustó entre su público hace dos temporadas. Y es que además, trae muy buenos recuerdos, porque con este color el UCAM Murcia fue capaz de asaltar el Martín Carpena hasta en tres ocasiones para acabar disputando la final de la Liga Endesa en la temporada 2023-2024 y firmar la que es hasta ahora la mejor campaña de su historia, al añadirse también a este éxito su participación en la Copa del Rey y la medalla de bronce en la Final Four de Belgrado de la Basketball Champions League.

"Recuperamos un momento importante en la historia de nuestro club, esta revive aquella no muy lejana temporada en la que eliminamos a Unicaja y nos metimos en una final de ACB. Esa equipación tricolor atardecer en la Región de Murcia' vuelve, pero con una predisposición diferente", ha manifestado Juan Pablo Mendoza, director creativo de la UCAM, en la presentación de una camiseta que vuelve a contar con la colaboración de la marca murciana Warburton, que a partir de ahora formarán una alianza aún más estrecha después de que haya participado en otros diseños anteriores.

Dustin Sleva, exjugador del UCAM Murcia CB, con la camiseta 'crema'. / | ACB PHOTO/M.POZO

"David y Dani Megías, Warburton, llevarán la dirección creativa del UCAM Murcia Club de Baloncesto. Esta es la primera puesta en escena de su trabajo, que ya anteriormente hemos hecho varias colaboraciones, pero hoy tiene nombre y apellidos; y esta noticia es la que queríamos trasladar hoy con mucha ilusión", ha añadido Mendoza para una alianza de la que todavía se esperan, al menos, tres proyectos más durante el curso.

Momento de la presentación de la segunda camiseta en el Palacio de los Deportes. / ISRAEL SANCHEZ

La fase previa de la BCL, en Bulgaria

Por otro lado, este jueves también se ha conocido que la ronda previa de la Basketball Champions League que debe disputar el conjunto universitario para ganarse un billete para estar en la fase regular se disputará en Bulgaria. Concretamente en la ciudad de Samokov. Así lo ha desvelado la propia competición, donde el UCAM deberá ganar tres partidos de manera consecutiva para lograr su objetivo. Su primera parada será el Lublin, actual campeón de Polonia, al que se medirá el sábado 20 de septiembre a las 20.00 horas. En caso de pasar de ronda, el equipo universitario disputará la semifinal el lunes 22 de septimbre y la final el miércoles 24.