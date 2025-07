El UCAM Murcia escoge a Cate para dar forma a su juego interior

Cada vez son menos las piezas que le faltan al UCAM Murcia CB para completar su plantilla de cara a la temporada 2025-2026. Y es que, a los fichajes ya conocidos del ala-pívot Toni Nakic y el base David DeJulius, añadió ayer un tercer nombre. Una cara ya conocida, que regresa después de tres años a la capital del Segura para dar forma al juego interior.

La vuelta de Emanuel Cate es el tercer movimiento del club universitario en este mercado veraniego y llega para dar forma a un juego interior en el que el UCAM ya cuenta con Moussa Diagne, renovado hace apenas una semana hasta 2027, y el propio jugador rumano. No obstante, se espera el fichaje de un tercer ‘cinco’ para contar con tres jugadores en esta posición, algo que viene siendo algo habitual para compaginar las dos competiciones. A eso habría que sumar la incorporación de otro base, dos movimientos con los que el club murciano cerraría por completo su róster para la próxima temporada en caso de que no se produzca ninguna salida inesperada.

El regreso del pívot rumano, que fue anunciado ayer por el UCAM Murcia a través de sus canales oficiales por una temporada más otra opcional, llega tras no ser incluido ayer en la lista del derecho de tanteo de la ACB. Por lo que no ha habido que negociar con el BAXI Manresa, equipo en el que militó el pasado curso en al Liga Endesa. Cate regresa así a un UCAM en el que estuvo cuatro temporadas consecutivas en su primera etapa (2018-2022) y volverá a estar por tanto a las órdenes de Sito Alonso, un técnico que ya conoce.

Emanuel Cate, durante el partido ante el Unicaja, defendiendo el balón. / ACB Photo/J.Bernal

El pívot, de 27 años de edad y 2,07 metros de estatura, formó parte de la plantilla que disputó la Copa del Rey de Granada 2022, alcanzando las semifinales ante el Barça, y que era su última hasta ahora. En verano de ese año se marchó al Cluj Napoca rumano, donde disputó la Eurocup, y en la 2024-2025 volvió a la ACB en las filas del BAXI Manresa de Diego Ocampo, conjunto con el que alternó tanto la Liga Endesa como la Basketball Champions League. En la ACB ha promediado esta última temporada 7 puntos, 4,7 rebotes y una asistencia en 17 minutos por partido. Unos promedios ligeramente superiores en la competición europea, con 8,7 puntos y 6 rebotes con la misma cantidad de minutos en pista.

Precisamente, su incorporación hace que todas las piezas del puzzle encajen en la conformación de fichas, puesto que el club murciano ya cuenta con las cinco plazas de cupo de formación cubiertas. Requisito que necesita para disputar la fase previa de la Basketball Champions League del 23 al 28 de septiembre. Una ronda en la que se medirá al Lublin polaco y que deberá ganar dos encuentros más para ganarse definitivamente un billete a la fase regular.

Emanuel Cate. / REDACCIÓN

Así está la plantilla

Con Emanuel Cate ya en el róster, el conjunto universitario cuenta con los bases DeJulius y Dani García, los escoltas Dylan Ennis y Jonah Radebaugh, los aleros Rodions Kurucs, Howard Sant-Roos y Will Falk, los ala-pívots Toni Nakic y Kaiser Gates y los pívots Moussa Diagne y el propio jugador rumano. El UCAM, en los dos próximos movimientos que se esperan, no puede fichar a ningún jugador extracomunitario, al contar con su dos fichas ocupadas (DeJulius y Gates) y no deberán de ser obligatoriamente ‘cupo’ estos dos últimos fichajes, al tener ya los cinco que se requieren en la competición europea (Dani García, Kurucs, Falk, Diagne y Cate).

Por otro lado, la entidad murciana no incluyó ayer en el derecho de tanteo a ninguno de los jugadores de los que han finalizado su contrato este curso. Una decisión esperada, y que libera definitivamente a jugadores como al pívot Simon Birgander o el base Ludde Hakanson de poder recalar de manera libre en cualquier otro equipo de la ACB la próxima temporada.