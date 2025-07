Rodions Kurucs, del UCAM Murcia, se marcha al Baskonia

El UCAM Murcia CB ha sufrido el primer contratiempo en la confección de su plantilla de cara a la 2025-2026. Y es que, si después de añadir tres piezas nuevas a su róster en las últimas semanas, con los fichajes de Toni Nakic, David DeJulius y Emanuel Cate, el conjunto universitario deberá reconstruir sus planes ante una salida inesperada como es la de Rodions Kurucs.

La única posibilidad de que el jugador letón abandonase el Palacio de los Deportes era que un equipo de Euroliga llamase a su puerta, algo que ha ocurrido en las últimas horas. Todo parecía en calma una vez que había finalizado el plazo establecido en su contrato -hasta 2026- para abonar su cláusula de liberación, donde hasta hace unos escasos días cualquier equipo que disputase la máxima competición continental podía hacerse con el alero ejecutando esta opción. Sin embargo, ante el deseo mostrado por Kurucs de unirse al proyecto del Baskonia, el conjunto universitario ha alcanzado un acuerdo económico para su traspaso.

Abona así la entidad vitoriana una cantidad ligeramente superior a lo que tenía estipulada en su claúsula, al vencerse el plazo hace algo más de una semana, por lo que Rodions Kurucs, que disputará el Eurobasket con Letonia, abandona el Palacio de los Deportes después de dos temporadas para firmar hasta 2028 con los del Buesa Arena. Una baja importante en los planes de Sito Alonso, al que seguirá teniendo a sus órdenes en la selección, cargo que el madrileño tomará posesión a partir de septiembre, pero que ya no será así en el UCAM Murcia.

Rodions Kurucs, del UCAM Murcia, durante el partido ante Baskonia. / Israel Sánchez

No obstante, el problema ya no solo se centra en recomponer a un equipo que pierde a uno de sus piezas más importantes en la posición de alero, sino en una composición de fichas que ahora tienen que volver a encajar de nuevo. Y es que hasta este miércoles, el UCAM contaba con los cinco cupos de formación que necesitaba en su plantilla para disputar la previa de la Basketball Champions League, del 23 al 28 de septiembre, y ganarse así una plaza en la fase regular. Por lo que ahora deberá incorporar a otro jugador de estas características, al contar con Dani García, Moussa Diagne, Emanuel Cate y Will Falk. Es decir, suficientes para alcanzar el límite de cuatro en la Liga Endesa, pero con la necesidad de contar con uno más para la competición internacional.

Dylan Ennis y Rodions Kurucs, jugadores del UCAM Murcia, durante uno de los momentos complicados del encuentro disputado ayer en Praga. / | FIBA/BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

Así pues, si el UCAM andaba buscando en el mercado a un base y un pívot para cerrar su plantilla definitivamente, ahora deberá añadir a esta búsqueda un alero al contar tan solo con Howard Sant-Roos y Will Falk.