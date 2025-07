El UCAM Murcia se lanza a por Emanuel Cate: así está la plantilla

La plantilla del UCAM Murcia CB ya va tomando forma para la temporada 2025-2026. A los fichajes del base David DeJulius y el ala-pívot Toni Nakic se unirá ahora el regreso de Emanuel Cate, quien ha quedado libre tras no ser incluido en el derecho de tanteo por el BAXI Manresa, según pudo confirmar esta Redacción.

La vuelta del pívot rumano, tras su salida en 2022 después de cuatro temporada consecutivas en el club universitario, permite al UCAM contar ahora en su róster con dos 'cincos', al producirse la renovación de Moussa Diagne hasta 2027 hace apenas unos días. Pero sobre todo su incorporación hace que todas las piezas del puzzle encajen en la conformación de fichas, puesto que el club murciano ya contará con las cinco plazas de cupo de formación cubiertas que necesita para disputar la fase previa de la Basketball Champions League del 23 al 28 de septiembre. Una ronda en la que se medirá al Lublin polaco y que deberá ganar dos encuentros más para ganarse un billete a la fase regular.

Emanuel Cate lanza a canasta en un partido Baxi Manresa-Río Breogán / ACB Photo/J. Alberch

Cate, de 27 años de edad y 2,07 metros de estatura, firmó tras su salida por el Cluj Napoca rumano, donde disputó la Eurocup, y en la 2024-2025 volvió a la ACB en las filas del BAXI Manresa de Diego Ocampo, conjunto con el que alternó tanto la Liga Endesa como la Basketball Champions League. En la ACB ha promediado esta temporada 7 puntos, 4,7 rebotes y una asistencia en 17 minutos por partido. Con el conjunto universitario formó parte de la plantilla que disputó la Copa del Rey de Granada en 2022, la última temporada de su primera etapa en Murcia.

Así está la plantilla

Con Emanuel Cate en el róster del UCAM Murcia, el conjunto universitario ya cuenta con los bases DeJulius y Dani García, los escoltas Dylan Ennis y Jonah Radebaugh, los aleros Rodions Kurucs, Howard Sant-Roos y Will Falk, los ala-pívots Toni Nakic y Kaiser Gates y los pívots Moussa Diagne y el propio jugador rumano. Se espera que el conjunto murciano realice, al menos, dos movimientos más en las próximas semanas con el objetivo de añadir otro pívot, para contar con los tres en su plantilla que viene siendo algo habitual para compaginar las dos competiciones, y un tercer base.

Emanuel Cate, con la camiseta de la Catedral de Murcia, en el encuentro ante el San Pablo Burgos. / ACB Photo/J.Bernal

No obstante, para ello, el UCAM no puede fichar a ningún jugador extracomunitario, al contar con su dos fichas ocupadas (DeJulius y Gates) y no deberán de ser obligatoriamente 'cupo' estos dos últimos fichajes, al tener ya los cinco que se requieren en la competición europea (Dani García, Kurucs, Falk, Diagne y Cate).