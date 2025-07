Una ‘pesadilla’ en el mejor momento de Carlos Alcaraz: a qué hora juega hoy y dónde verlo

El español Carlos Alcaraz aseguró que enfrentarse a un zurdo como Cameron Norrie «es una pesadilla» y que espera una gran batalla ante el británico esta tarde, no antes de las 15.40 horas, Movistar +) en la pista central de Wimbledon.

Alcaraz vivirá el séptimo enfrentamiento de su carrera contra Norrie en los cuartos de final de Wimbledon. De los seis anteriores, cuatro se los llevó Alcaraz, mientras que las dos victorias del británico llegaron en Cincinnati 2022 y en Río de Janeiro 2023.

«Enfrentarse a «Cam» es muy difícil. Hemos tenido grandes batallas en el pasado y jugar contra él es casi una pesadilla, si te soy sincero. Es un tenista muy duro desde la línea de fondo. No me sorprende que esté en los cuartos de final jugando un gran tenis porque le he visto entrenar», comentó Alcaraz.

«Cuando perdió en Queen’s, se quedó cinco días más entrenando, mañana, tarde y noche. Así que no me sorprende verle a este nivel. Además, está jugando en casa, así que va a tener al público de su lado. Tendré que estar mentalmente muy fuerte y concentrado para jugar un buen tenis si quiero ganarle».

Norrie, además de alcanzar aquí las semifinales en 2022, es un tenista peligroso por su juego de zurdo y por los pocos fallos que comete. Apenas hizo una veintena para imponerse en cuatro horas y media a Nicolás Jarry, que ni con 103 golpes ganadores y 44 saques directos pudo derribar al británico.

El murciano preparó el duelo ante Cameron Norrie con un entrenamiento de un hora en el que no contó con la presencia de un ‘sparring’ zurdo, pese a que comentó que probablemente intentaría encontrar a uno.

El de esta tarde será el primer duelo de Alcaraz contra un zurdo en hierba esta temporada, ya que no ha coincidido con uno ni en Queen’s, donde ganó el título, ni en Wimbledon. Su último partido ante un tenista de este estilo fue en Roland Garros, en los octavos de final contra el estadounidense Ben Shelton.

Es temporada, solo ha perdido uno de los ocho duelos contra zurdos, en las semifinales de Indian Wells contra Jack Draper. En su carrera, los zurdos que le han batido han sido Draper (2), Thiago Monteiro (2), Rafael Nadal (2), Norrie (2), Ugo Humbert (1) y Hugo Gastón (1).