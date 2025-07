Decenas de motos rugen en San Javier para despedir a Borja Gómez

Quemando rueda y apretando el puño de sus motos, así quisieron despedir en San Javier al piloto Borja Gómez, fallecido el pasado jueves mientras entrenaba en Francia y enterrado este martes en su localidad natal. Decenas de vecinos acudieron a la iglesia de San Francisco Javier para dar el último adiós a su paisano más ilustre, arropando a sus familiares en un momento tan complicado. En el exterior, muchos moteros se concentraron para rendir homenaje al joven piloto, que perdió la vida con solo 20 años y haciendo lo que más le apasionaba. Mientras quemaban rueda, los vecinos aplaudían y sus familiares agradecían todo el apoyo recibido estos días.

Los familiares de Borja Gómez también contaron con el apoyo de las autoridades. El presidente de la Región, López Miras, quiso estar presente en la iglesia. Junto a él aparecieron la consejera Carmen Conesa y el director general de Deportes, Fran Sánchez. Como anfitrión, el alcalde de San Javier, Miguel Luengo.

Los restos mortales de Borja Gómez ya reposan en el cementerio de San Javier. El joven piloto de 20 años fallecía el pasado jueves mientras disputaba una tanda de entrenamientos en el circuito francés de Magny-Cours. Aunque en un primer momento poco se sabía de lo ocurrido, en estos días se conoció que el murciano fue arrollado por otro piloto tras irse al suelo en una curva.

CIentos de personas acudieron a despedir a Borja Gómez / Iván Urquízar

Fulgini pone palabras a la tragedia

A la tragedia ocurrida en Magny Cours le puso palabras el italiano Filippo Fulgini, uno de los pilotos implicados en el accidente. A través de su cuenta de Imstagram quiso reflejar lo que vivió, considerando que la organización pudo hacer más para salvar la vida del murciano.

"Es la primera vez que tengo que lidiar con una situación tan dura. Desafortunadamente, durante los primeros entrenamientos libres en Magny-Cours, a causa de un incidente nos hemos visto envueltos 3 pilotos en una caída. Tras darme cuenta de la situación, he intentado avisar a los demás pilotos ante la falta de banderas. En cuanto he mirado a mi alrededor he visto a mi amigo, mi compañero de pista, en estado muy grave y he intentado hacer todo lo que he podido", contó el piloto, añadiendo que "he estado a su lado durante lo que me ha parecido un tiempo infinito mientras esperaba ayuda, que ha tardado en llegar", comenta el italiano sobre la tardanza de la asistencia médica. "Desgraciadamente, no he podido hacer nada y me he sentido con mucha impotencia ante esta situación".