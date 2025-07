Etxeberria, fútbol ofensivo para el Real Murcia

El objetivo del Real Murcia y, por lo tanto, para Joseba Etxeberria en esta temporada 2025-2026 es el ascenso. No es el play off y no es hacerlo bonito en cada partido. El proyecto está más vivo que nunca, pero la necesidad del ascenso cada vez es mayor.

La apuesta por Joseba Etxeberria es lógica en todos los sentidos. Se ha fichado a un entrenador que lo ha elegido el director deportivo, que por sus últimos proyectos se le considera de una categoría superior, por lo que da plenas garantías, y además tiene un estilo que venía demandando la afición y todo el entorno del cuadro grana. Para lograr el objetivo del ascenso hay miles de caminos. No es necesario jugar bonito y tampoco es necesario jugar ofensivo para lograr el asalto a la Segunda División, y una prueba de ello es el Real Murcia 2024-2025, que mantuvo la ilusión hasta los play offs, pese a hacer una liga regular donde los partidos buenos se pueden contar con los dedos de una mano.

El Real Murcia de Fran Fernández aburrió en gran parte de la campaña y no hubo compensación con el ascenso. A Etxeberria, como a todos, lo juzgarán los resultados, pero su puesta en escena va a ganar muchos adeptos que, además de ver a ‘su’ Murcia, también quieren divertirse viendo buen fútbol.

Al ataque siempre

El Eibar de Joseba Etxeberría fue un equipo muy ofensivo. Por momentos fue demasiado ofensivo, que sobre todo en su segundo año con la falta de gol, que no de ocasiones, le perjudicó enormemente. En la campaña 2023-2024 el Eibar, que acabó en cuarta posición, fue el máximo goleador de la temporada con 72 goles (56 y 51 anotaron Leganés y Valladolid que acabarían ascendiendo), pero tuvo el problema de encajar 48 tantos, más que diez equipos de la competición. En su segunda campaña, el mismo sistema de juego le perjudicó, ya que seguián cayendo los goles en contra, pero sus futbolistas no estaban finos en la portería rival. Ello condujo a su destitución el pasado 16 de febrero.

Un 4231 que convertía en 3412

El sistema predilecto de Joseba Etxeberria es un 4231 y así formaba normalmente en el Eibar. Es la forma más natural que tiene el técnico vasco de colocar a los suyos cuando arrancaban los partidos y cuando no tiene el esférico. En ataque, sobre todo en los partidos en los que el conjunto armero era el dominador del balón, el equipo cambiaba a un 3412 en el que uno de los mediocentros se incrustaba entre los centrales para sacar el balón y los laterales ocupaban posiciones más avanzadas, dependiendo de las debilidades del rival los colocaba de forma asimétrica.

Tres por el centro

Al preparador guipuzcoano siempre le ha gustado tener a tres jugadores por el centro y siempre a diferentes alturas. Un mediocentro muy posicional, otro muy cerca pero con una intención clara de recorrer metros y acercarse al área y un mediapunta más clásico, de los de toda la vida. En ese perfil de mediapunta tiene mucho sentido la continuidad de Juan Carlos Real, la muy posible de Pedro León y los rumores de Sergio Moyita. Futbolistas de ese perfil, que puedan hacer daño por el centro y con un buen pie son claves para los equipos de un técnico que quiere que sus equipos dominen y asfixien a su rival a través del juego.

Centrar a los extremos

Otro de los jugadores que puede salir muy beneficiado del ‘Sistema Etxeberria’ es Pedro Benito. Con lo dicho anteriormente de las subidas de los laterales, en los equipos del técnico vasco, los futbolistas que inician en la posición de extremo necesitan tener movilidad y muchas veces unirse al ‘9’ referencia en el ya mencionado 3412. Ese segundo delantero, que debe aparecer si el esférico va por el otro carril, genera una superioridad interesante y que el entrenador vasco, entre otros, necesita. Pedro Benito, que no es un extremo al uso ni un ‘9’ de área, puede encajar bien en ese híbrido.