Ricky Rubio: "Una noche pensé que no quería seguir con la vida"

Ricky Rubio ofreció una entrevista en exclusiva al periodista Jordi Évole en su programa de LaSexta 'Lo de Évole', y se abrió en canal para hablar de su vida personal, las sensaciones que vivió a lo largo de su carrera y situaciones que le llevaron al límite en lo personal hace apenas dos años y que le obligaron a 'resetear' su vida.

El baloncestista resumió su situación actual sin aclarar su futuro aunque fue claro sobre el momento que vive tras un año alejado del baloncesto."Me gustaría jugar a baloncesto sin ser Ricky Rubio. Yo quiero jugar a baloncesto pero no puedo", le dijo a Évole apuntando sus intenciones aunque dejando abierto el futuro. "Estoy exprimiendo al máximo mis opciones para ver si puedo, auque cada vez, la respuesta es más clara", dijo.

"Al final, no tenemos nunca todas las respuestas, lo único que quiero es que dentro de cinco años no me arrepiente de la decisión que tome", sentenció Ricky, que su última experiencia profesional llegó a media temporada con el Barça y se fue decepcionado antes de pasar el último año alejado del foco y entre rumores de su vuelta a la competición.

La ex estrella de la NBA y ex jugador del Joventut y el Barça, confesó haber vivido un calvario en un momento de su vida cuando decidió volver a jugar a basket tras recuperarse de su grave lesión y desligarse de la NBA y en la preparación previa del Mundial de 2023, se quedó completamente vacío, al punto de pensar que no merecía la pena vivir.

“Tuve un pensamiento muy difícil pero una de las noches en que estaba en el hotel de concentración, tuve un pensamiento de que no quiero seguir porque todo te pesa tanto y que mi vida no tiene sentido, no con el baloncesto sino con la vida”, explicaba a Jordi Évole.

"Un momento donde todo pesa tanto"

“Puedo entender a mucha gente, tanto la que está viviendo un momento de éxito que por desgracia, muchos se han quitado la vida como la gente normal que dice que no puede seguir. Es un momento donde todo te pesa tanto que cuando digo que paro, me parece que me muero y que mi vida no tiene sentido”, aunque no se medicó "porque lo consideraba una derrota".

Ricky, en un momento de la entrevista a Jordi Évole / LA SEXTA

Ricky explica que decidió volver a jugar tras superar ese mal momento que le llevó a salir de la NBA tras su grave lesión, y confiesa que en su regreso con la selección, “estaba enfadado con el mundo, con una sensación rarísima, y me miro al espejo y digo que algo no va bien”, confesaba.“Le pedí ayuda a mi mujer para que me ayudara a hacer las maletas” y ahí puso punto y final a su preparación para el Mundial y decidió parar para tratar su salud mental.

Sobre su paso por la NBA, Rubio asegura que si tenía ganas de jugar en la Liga estadounidense pero no sé hasta que punto estaba condicionado porque tenía que jugar en la NBA porque estaba triunfando", decia. "Me hubiera gustado jugar solo en un club como la Penya, y en Badalona sentía no me perdía nada de la vida". En la NBA fue una experiencia brutal pero a lo mejor la persona hubiera sido más feliz aqui".

"La NBA se ha alejado del amor por el baloncesto"

"Cuando llego a Minnesota no llego a hacer amigos, son compañeros porque me cuesta mucho abrirme y conectar y no he sabido tampoco enfrentarme al conflicto porque los jugadores son déspotas, hablando mal con la gente", explicaba. "En Minneápolis era la sensación y me tuve que crear un personaje, yo fui a allí a trabajar", dice

Ricky no se mostró orgulloso de su etapa en la NBA donde asegura que la Liga "ha perdido el amor por el baloncesto" / EFE

"En ningún momento me enamoré ni de la cultura ni sus tradiciones, y al final, ellos han convertido la NBA en un 'show', en un business, ya han dejado el amor al baloncesto, como sucede en la Euroliga que se lleva la Final Four a Abu Dhabi. Al final me llevo de Estados Unidos lo que no haria, no lo que haría", decía el base.

Y es que la exigencia de Ricky en la pista ha sido tan alta que nunca ha colmado realmente sus expectativas a pesar de haber llegado a la cima tras ser elegido el MVP del Mundial que ganó España. “Si ahora repaso mi carrera no estoy satisfecho, porque nunca ha sido suficiente”, reconoce Rubio en ‘Ricky Rubio, la entrevista Final’.

El del Masnou dijo que sería su última entrevista donde se desnudó completamente ante Jordi Évole explicando su experiencia y sufrimiento a la vez como un chaval de solo 14 años que entró en la dinámica profesional, a su etapa en la NBA en la que nunca estuvo cómodo y como tuvo que renunciar al Mundial para cuidar su salud mental. Ahora, su futuro profesional sigue en el aire, aunque todo apunta a que difícilmente volveremos a ver a Ricky jugando de nuevo al máximo nivel. Quiere jugar sin ser el Ricky que hemos conocido, y él sabe que eso ya es imposible.