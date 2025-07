Paulo Roberto: "La Champions League es nuestra máxima ilusión"

Hablar de fútbol sala es hablar de Paulo Roberto (Río de Janeiro, 1967). Hace algunos años de su retirada, que no pisa el parqué para maravillar con el balón, pero su éxito en el deporte se mantiene, ya sea con las categorías base o al máximo nivel.

¿Cómo surge el PR7?

Yo siempre he querido tener una escuela de fútbol sala. Cuando estaba dentro de ElPozo y también cuando trabajaba en el Ayuntamiento de Murcia, era complicado tener una escuela municipal. Justo cuando salgo del Ayuntamiento, coincide que a este pabellón lo habían remodelado. Arrancó la licitación para la Escuela Municipal en este pabellón y nosotros competimos con otras empresas y nos dieron a nosotros la competencia. Desde entonces empezamos prácticamente de cero, sin ningún niño. El primer año tuvimos, creo que fueron tres equipos, y cada año hemos ido creciendo. Mi universidad es la de fútbol, ¿no? Yo llevo estudiando 30 años el futbol sala en este caso. Lógicamente, tenía claro que quería estar vinculado a este deporte cuando me retirara. No quería ser entrenador, pero sí que me gustaba mucho entrenar la base y estoy muy contento.

El club ha ido a más durante todos estos años. ¿Consideras esta temporada la mejor del PR7?

Sí, ha sido muy positiva, porque aunque no dejamos de ser una escuela en formación y nuestro primer objetivo es que se lo pasen bien y que aprendan, este año es un curso histórico porque conseguimos ganar cuatro copas: benjamín, alevín femenino, infantil y juvenil. Temporada perfecta.

Estas semanas los clubes base se han levantado contra la RFEF por eliminar los campeonatos de España de clubes. ¿Qué te parece?

Es muy negativa la decisión que ha tomado la federación. Se quieren hacer cambios para mejorar, pero no es el caso con esta decisión. El cambio a mejor sería gestionar de otra manera para que el campeonato de España, tanto de selecciones como de clubes, fuera más atractivo, que pudieran participar más equipos, no solamente el campeón de cada provincia, y que se pudiera jugar una fase final en Madrid, por ejemplo, en la ciudad del fútbol.

¿Cómo gestionas estar con el PR7 y con el Jimbee Cartagena?

Muy bien, porque cuando entré en el Jimbee ellos ya sabían que yo tenía mi escuela y no hay ninguna incompatibilidad, al revés. Nosotros somos un equipo de formación y ellos quizás en algunas categorías, sobre todo las mayores, son un equipo de competición. Hay una confianza tremenda por parte de Duda, por parte de Miguel Ángel y luego por mi parte, entonces ahí no tenemos ningún conflicto.

De cara a la próxima temporada, entiendo que la Champions tiene que ser el principal objetivo del club, ¿es una obsesión?

Para nosotros es una ilusión máxima volver a jugar la Champions. Es la mayor ilusión que tenemos para el próximo año, sí. Sabemos que en la Final Four los cuatro que llegarán son equipos muy duros. Nos sentimos muy orgullosos de nuestra primera participación y el objetivo es mejorar.

Paulo Roberto posa para La Opinión en el pabellón Cagigal. / Israel Sánchez

El asalto a la Champions League se tendrá que hacer sin Lucao. ¿No sé si ha sido una decepción que no haya vuelto a Cartagena?

A ver, Lucao es un jugador muy querido aquí. Y sí, es verdad que nosotros sabíamos que no se había adaptado del todo a Inter y el club madrileño tampoco estaba demasiado contento con él. Entonces barajamos la opción de traerle de vuelta. Planteamos una posible propuesta que estuviera dentro de nuestras posibilidades y ya no más. Parece ser también que Inter quería cobrar por la liberación y que a Palma le ha cobrado una cantidad de 60.000 euros. No sé si es verdad, pero se habla de esas cifras. Lo intentamos, pero al final tenemos un equipo también muy equilibrado, tenemos un equipo fuerte.

No sé cómo has conseguido en estos dos años que la afición de Cartagena ya te adore, porque es cierto que hace dos años hubo ruido cuando se anunció el fichaje.

Sí, la verdad que sí. Yo le planteé a Miguel Ángel no hacer efectiva y pública mi contratación y él fue muy contundente diciendo que no, que él quería que yo estuviera allí, que yo estuviera con él. Es normal que hubiera ruido porque Jimbee es rival de ElPozo y yo estuve 15 años allí. Yo tenía mucha ilusión de volver al deporte profesional, de volver a poder aportar mi experiencia, todo lo que he aprendido durante los años y poder aportar mi granito. La verdad es que estoy muy contento, muy contento de trabajar en el Jimbee.

Siempre has sido una persona muy cercana a Tomás Fuertes. ¿Ha cambiado la relación por cruzar el Puerto de la Cadena?

No, para nada. Tomás Fuertes es una excelente persona. Siempre me ha tratado con muchísimo cariño, muchísimo cariño en todos los niveles. Desde que empecé con la escuela me ayudó, incluso cuando no estaba yo en ElPozo, y sigue hasta hoy. Es una persona a la que le tengo muchísimo cariño porque tanto él como su familia me trataron como uno más en todos los sentidos. Yo estoy muy agradecido y creo que gracias a él el fútbol sala en la Región de Murcia ha crecido bastante. Es uno de los únicos equipos que lleva toda la vida con el mismo nombre.

¿Cómo has visto a tu exequipo este curso?

Ahí yo ya no entro en el tema deportivo de ElPozo. Me llevo muy bien con Fran Serrejón y con Kike Boned. Nos une una bonita amistad personal. Pero claro, deportivamente, cada uno intentamos luchar por nuestros objetivos. Nuestro objetivo es ganar títulos y, si ganamos nosotros, no pueden ganar ellos. n