Etxebarria, entrenador del Real Murcia: "Me gustó mucho lo que hablé con Pedro León"

Con la llegada de Joseba Etxeberria al Real Murcia para liderar su banquillo, ahora solo queda confeccionar la plantilla que dirigirá el entrenador guipuzcoano durante la temporada 2025-2026. El conjunto grana ya cuenta con 12 futbolistas con contrato en vigor, aunque se podrían añadir algunos más en modo renovación. Y uno de estos movimientos puede ser el de Pedro León. El jugador muleño concluyó el pasado 30 de junio su compromiso de tres años, firmado en el verano de 2022, aunque podría mantenerse en activo al menos una temporada más a sus 38 años para ayudar a conseguir el objetivo que se le sigue resistiendo a la entidad murcianista, que no es otro que el regreso al fútbol profesional.

En este sentido, Etxeberria fue preguntado por la situación del centrocampista, y dejó alguna que otra pista sobre que la situación del futbolista, que todo apunta a que aplazará su retirada al menos una campaña más. Aunque todo está ahora en manos del club. «Hablé con él, para saber un poco su idea, porque soy consciente de que Pedro León no es un jugador más, es una leyenda del Real Murcia. Y lo único que puedo decir es que me gustó mucho lo que escuché de él, pero ahora queda el trabajo del club, de Asier Goiria, sobre su posible renovación. La sensación que me transmitió él fue muy buena, y veremos qué sucede en estos días», dijo Joseba Etxeberria sobre este aspecto.

Joseba Etxeberria, nuevo entrenador del Real Murcia, en su presentación. / Juan Carlos Caval

El técnico vasco incidió en que el director deportivo, ya que le conoce de su etapa en el Amorebieta, sabe perfectamente cuál es el perfil de futbolistas que necesita para añadir a su plantel, aunque también se mantuvo cauto al incidir en que no había que volverse locos con las entradas y salidas en las próximas semanas. De los futbolistas con contrato en vigor, Etxeberria coincidió con el lateral David Vicente en el Mirandés.