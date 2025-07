El UB Archena se queda sin inscripción en Segunda FEB

El UB Archena no formará parte la próxima temporada de la Segunda FEB. Así lo ha comunicado, a través de sus canales oficiales, después de no poder hacer frente a la inscripción en la tercera categoría del baloncesto nacional «ante la falta de apoyo económico e institucional».

El equipo murciano, que el pasado año debutaba en Segunda FEB y que incluso disputó el play off de ascenso a Primera FEB (antigua LEB Oro) no podrá iniciar el curso en la misma categoría, lugar que se había ganado en las canchas con su quinto puesto en la fase regular de la Liga Oeste con un balance de 14 victorias y 12 derrotas. Superó los octavos de final del play off, al eliminar al Llíria, y cayó en los cuartos ante el Melilla.

«Desde el UB Archena lamentamos comunicar que, tras semanas de intensas gestiones y múltiples esfuerzos por parte del club, finalmente no ha sido posible reunir los apoyos institucionales y económicos necesarios para formalizar la inscripción en la categoría de Segunda FEB para la temporada 2025-2026. A pesar del enorme trabajo realizado por todas las personas que forman parte del club, y del compromiso demostrado por jugadores, cuerpo técnico y afición, las condiciones actuales no garantizan la viabilidad económica del proyecto en dicha categoría (...). Desde ya el UB Archena trabaja para reestructurar su proyecto deportivo , con el objetivo de seguir siendo un referente en la Región de Murcia y continuar formando jugadores y personas a través de los valores de este deporte», expresaba su comunicado.