Joseba Etxeberria se contagia de la ambición del Real Murcia

El barco del Real Murcia ya tiene capitán: Joseba Etxebarria ya ha tomado las riendas del buque grana. El conjunto grana hizo oficial la llegada del vasco el pasado jueves, y ayer tuvo lugar el acto de presentación en Nueva Condomina. Junto al nuevo entrenador, también estuvieron Asier Goiria, director deportivo, y Felipe Moreno, presidente del club.

«Yo estoy aquí porque creo en el proyecto y las personas que lo lideran. Esa ambición que yo detecto, desde la ciudad deportiva, desde el foco en la cantera, y el hecho de que Asier Goiria sea el director deportivo. Tanto él como su equipo de trabajo conocen la categoría de arriba a abajo, me conocen a mí. Saben mi forma de jugar, mi personalidad y qué tipo de jugadores me gustan, y sé que están trabajando en ello», comentó el nuevo entrenador del Real Murcia, que volverá a coincidir con el director deportivo como ocurrió en la temporada 2017-2018 en el Amorebieta. «A la gente que me conoce bien, no le ha extrañado que haya descartado ofertas de Segunda para estar aquí. Necesitaba algo así, un proyecto ambicioso; tanto Felipe como Asier son gente ambiciosa, con mucha pasión, y es por eso por lo que estoy aquí», mencionó Etxebarria.

Al principio de la comparecencia, habló el presidente, Felipe Moreno, mencionando que esta temporada esperaba que fuera la del ascenso. «Yo estoy aquí con la mente puesta en un objetivo claro, que es ascender. Sabemos que es complicado, que hay equipos muy buenos, va a ser un grupo exigente, pero creo que el objetivo de todos es ese. Para conseguirlo hay que trabajar mucho y, lo más importante, tener el objetivo claro y obligarnos a ser mejores en todas las facetas», dijo el entrenador guipuzcoano ante los medios.

«Espero que hagamos entre todos un equipo muy competitivo. La idea es formar un equipo con un estilo muy definido, con una mentalidad ofensiva. Buscar la portería rival constantemente, siempre desde un equilibrio, pero nuestra idea es atacar hacia delante, defender hacia delante. Sabemos los riesgos que eso conlleva, pero no vamos a dudar, y somos nosotros los que tenemos que transmitir, para que la grada se enchufe y nos lleve en volandas», aseguró.

Joseba Etxeberria, nuevo entrenador del Real Murcia, junto a Felipe Moreno, José Manuel Fernández (Inversus) y Asier Goiria. / Juan Carlos Caval

«No hay que volverse locos»

Preguntado por la llegada y el perfil de los nuevos futbolistas, Etxebarria fue cauto. «En cuanto a la plantilla, Asier Goiria ya me conoce, y junto a su equipo técnico están trabajando. Saben el perfil de jugadores que quiero para poder jugar de esa forma, pero tampoco hay que volverse locos. Hay una base importante de jugadores que han hecho un gran año. Quedan dos meses de mercado, creo que hay que acertar evidentemente en las incorporaciones, pero para ello hay que tener paciencia», dijo para después añadir que «queremos centrarnos más en la calidad que en la cantidad. La idea es no tener una plantilla excesivamente larga, que todo el mundo se sienta implicado, no te puedo decir número exacto, pero me quiero quedar con mucho», concluyó Joseba Etxebarria.

Nueva camiseta y patrocinio

Además de la presentación del técnico guipuzcoano ayer en NuevaCondomina, el Real Murcia desveló dos secretos más. El primero fue el acuerdo con la empresa Inversus para ser su patrocinador oficial y mostrarse así en la camiseta del conjunto grana en la zona más destacada como es el torso. Y la segunda fue el anuncio de la tercera equipación, de la firma Joma, que vestirá en la 2025-2026 al Real Murcia, de un color verde y un patrón estilo camuflaje para rendir «homenaje al carácter de una afición inquebrantable, con alma de guerrero y un compromiso que trasciende lo deportivo». Esta camiseta, que será la tercera equipación, ya se puede adquirir en la tienda oficial a un precio de 69,95 euros y de 62,95 euros para abonados.