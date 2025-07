"En el Jimbee no dependemos de una estrella y eso nos hace un gran equipo"

Han pasado solo unos días desde que os proclamasteis campeones de Liga por segundo año consecutivo… ¿Qué siente el equipo en estos momentos?

Mucha satisfacción. Teníamos muchas ganas de volver a ser campeones de Liga y, además, la manera en la que se consiguió, remontando al Barça en el último minuto, es algo que te llena muchísimo… Es algo muy bonito. Faltaban 50 segundos, íbamos perdiendo 1-2, y hacer esa remontada, con tu gente, en tu pista, te da todavía más ánimo para seguir luchando por todo el año que viene. Porque ganar esta Liga nos permite pelear por dos títulos más la próxima temporada. En Cartagena estamos viviendo unos años muy bonitos y esperamos que dure mucho.

Ese último partido ante el Barça fue una auténtica montaña rusa de emociones. ¿Qué le pasó por la cabeza en ese último minuto, cuando marcaron los dos goles?

Es cierto que estaba lesionado y no jugué ninguno de los cuatro partidos de la final. En los minutos finales del partido tenía la cabeza pensando: «Otra vez nos tenemos que ir a Barcelona». Un viaje más en un año que ha sido muy duro en ese aspecto: muchos partidos, muchos desplazamientos… Entonces, la idea de tener que volver allí, donde es muy difícil ganar… Pero cuando metimos el primer gol, empezamos a creer mucho más. En fútbol sala meter dos goles en un minuto es posible, y lo hicimos. Con el 3-2 salí corriendo a la pista, me tiré en el centro del campo… muchas emociones, mucho orgullo por cómo es el equipo, por lo que lucha, por la afición que tenemos…

¿Se le queda entonces una ‘espinita’ clavada por no haber podido jugar esos últimos partidos?

Me lesioné contra Inter en el calentamiento del tercer partido y jugué todo el encuentro con mucho dolor en el cuádriceps. Me hicieron una resonancia y el resultado fue que tenía un pequeño edema. Aun así, forcé en el segundo partido contra ElPozo y ahí sí que me rompí el recto anterior, y ya me quedé fuera. Intenté forzar para llegar al cuarto partido contra el Barça si no ganábamos el tercero, pero al final no hizo falta. Evidentemente no me arrepiento; estoy muy orgulloso de mis compañeros, que hicieron un papel increíble.

¿Qué significa para el club haber sumado este título a su palmarés?

Es un reflejo de que las cosas se están haciendo muy bien, que hay mucha ambición, que queremos seguir llevando el nombre de Jimbee por toda España y por toda Europa. Esta temporada fuimos terceros en Europa, tenemos opciones de ganar la Champions y estamos viviendo un momento histórico para la ciudad y para el fútbol sala de Cartagena. Lo más bonito que hay para un deportista es seguir siendo ambicioso, querer ganar siempre y que el nombre de tu equipo esté en todos lados.

¿Hay ambición en el club por conseguir la Copa de Europa?

Este año hicimos un muy buen papel. En semifinales, por pequeños detalles, se nos escapó el partido, pero toca aprender de esos errores. El año que viene, que además cambia el formato, intentaremos estar ahí de nuevo, que ya de por sí es importante, y lucharemos por ganarla. Sé cómo es este equipo, sé que nos vamos a preparar bien para esos momentos y vamos a intentar ganarla sí o sí.

¿Cómo ha evolucionado tu rol en esta plantilla a lo largo del año?

Últimamente estoy jugando más de ala que de cierre, pero muy bien. Este año he asumido más peso en el equipo y en el vestuario. Se ha notado en que he jugado más minutos, he tenido más responsabilidad y he estado más presente en los momentos decisivos. Estoy muy contento; este año, en lo personal y pese a la lesión, ha sido muy bueno. Quiero seguir así, jugar la temporada que viene los mismos minutos que esta y voy a trabajar para lograrlo.

Se os ve un grupo cohesionado. ¿Cómo es su relación tanto con el entrenador como con el resto de jugadores del equipo?

Es un auténtico equipazo. Todo el mundo está integrado. No dependemos de una estrella, y cuando ha faltado algún jugador en momentos clave, el equipo ha sabido responder y sacar los partidos adelante. Eso es lo importante. Que ningún jugador destaque por encima del resto es lo que hace que seamos un gran equipo. Y respecto a mi relación con Duda, ¿qué decir? Muy buena. Lo conozco de toda la vida, él fue quien me llevó a Cartagena y siempre le voy a estar agradecido.

¿Qué mensaje le mandaría a la afición cartagenera, que tanto os ha apoyado durante el año?

Es una afición increíble, siempre está ahí. Ver cómo disfrutan cuando ganamos, cómo nos animan cuando perdemos… nunca nos dejan solos, y eso es muy importante para que un jugador sienta el equipo, tenga ganas de seguir ganando y sumando por esa afición. En Cartagena me tratan muy bien, soy uno más de ellos, y a ellos les digo que sigan creyendo en nosotros, que vamos a intentar traer más títulos a Cartagena y disfrutar juntos.

¿Veremos a Darío Gil mucho tiempo más vistiendo la camiseta del Jimbee?

De momento, un año más seguro. Después, no sé qué pasará.