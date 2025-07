Goiria escoge a Etxeberria para su segundo capítulo en el Real Murcia

Con la llegada de julio se está produciendo el efecto dominó que todos los aficionados del Real Murcia esperaban. Después de varias semanas aguardando el aterrizaje de un nuevo entrenador que diera el pistoletazo de salida al resto de movimientos veraniegos, el conjunto grana confirmó en la mañana del jueves la contratación de un Joseba Etxeberria que será presentado este viernes en Nueva Condomina como nuevo líder de su banquillo para buscar el ascenso a Segunda División.

Era ya casi un secreto a voces la llegada del técnico guipuzcoano a la capital del Segura, después de transcender su nombre unos días más tarde de la eliminación de los granas del play off de ascenso ante el Nástic de Tarragona, sin embargo, hasta que la entidad no cerró y apuró hasta el final la salida de Fran Fernández, el anterior técnico, debido a su cláusula de renovación automática por disputar las eliminatorias de ascenso, no se ha podido dar el siguiente paso. Un paso que se puede tomar como una fuerte declaración de intenciones por parte de la dirección deportiva esta temporada.

Y es que si Asier Goiria tiene algo en claro es que no se pueden repetir los errores de la pasada temporada. Por eso, en su segundo año en el Real Murcia, el vasco ha optado por un entrenador de su total confianza. Ambos coincidieron en el Amorebieta, en la temporada 2017-2018 en Segunda División B, donde confeccionaron la plantilla para un curso que no pudo finalizar Etxeberria al aceptar la oferta del Tenerife en febrero, de Segunda División, cuando el conjunto vasco se encontraba a 11 puntos de la zona de ascenso.

Asier Goiria y Joseba Etxeberria este jueves tras anunciarse su fichaje. / Real Murcia

Ahora ambas partes quieren cerrar el círculo en un Real Murcia que con solo con la llegada de su nuevo entrenador ya manda un mensaje de poner todas sus miradas en el ascenso. Y es que Etxeberria, de 47 años de edad, llega avalado por su experiencia en Segunda División, donde ha dirigido más de 150 partidos en el fútbol profesional. Tras su etapa en el Tenerife, el guipuzcoano cogió las riendas del filial del Athletic Club en la categoría de bronce durante dos temporadas -dirigiendo a Nico Williams, entre otros- para después regresar a Segunda llevando las riendas del Mirandés (2021-2023) y de la SD Eibar, con el que hace un año disputó el play off de ascenso a Primera División. No obstante, no pudo completar su segundo año en el club armero al ser despedido el pasado febrero tras encadenar cinco partidos sin ganar.

Ahora vuelve a bajar al barro de la Primera Federación, con la intención de ser el entrenador que devuelva al Real Murcia al fútbol profesional y en el que poder asentarse en un futuro. La apuesta del conjunto grana por el exjugador del Athletic Club viene marcada también por su estilo de juego, un fútbol ofensivo, dinámico y versátil con el que poder subsanar, entre otros aspectos, las dificultades que ha encontrado el Real Murcia para sacar puntos en su propio estadio, algo que le ha lastrado en las últimas temporadas tanto para amarrar el play off como para hacerse con un liderato de grupo que otorga el ascenso directo a la Segunda División.

Joseba Etxeberria visitó también las instalaciones de Pinatar Arena. / Prensa Real Murcia

Vicente y Jaso ya le conocen

De los doce jugadores que actualmente cuentan con contrato para la temporada que viene en el Real Murcia, Joseba Etxeberria ya sabe lo que es tener a sus órdenes al lateral derecho David Vicente, con el que coincidió durante su etapa en el Mirandés. Aunque se puede añadir un nombre más a la lista si Antxon Jaso acaba renovando por los granas, jugador que también coincidió con el guipuzcoano en el filial del Athletic Club. Habría también un tercero, ya que con el centrocampista Jorge Yriarte estuvieron trabajando juntos recientemente en el Eibar.