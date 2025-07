Diego Jiménez: "La Kings League no es una liga de la que puedas vivir toda la vida"

Entre los campeones de Kings League, en especial de Troncos, hay ya un nombre murciano, el de Diego Jiménez "Dieguito". El Ceheginero dio el paso de abandonar el fútbol tradicional, habiendo logrado debutar en tercera y jugar unos play off de ascenso a Segunda RFEF con el Caravaca, para dedicarse al nuevo invento de Piqué. En su segunda etapa en la competición, se ha proclamado campeón del Mundial con Troncos, el equipo de Perxita.

¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol?

Desde que empecé en el fútbol base hasta juvenil, estuve jugando en mi pueblo, en Cehegín. En la edad juvenil de segundo año firmé por el Real Murcia de liga nacional, donde estuve un año solo. En mi última etapa de juvenil, que coincidió con el COVID, me marché al Muleño, donde hicimos un buen año, pero se cortó a mitad de temporada. Cuando entré a senior, volví a mi pueblo donde jugué en preferente. En mi último año descendimos, pero hice una buena temporada individual y di el salto a Tercera Federación, fichando por el Ciudad de Murcia con Paco Lorca. Ya en mi segundo año en tercera, firmé por el Caravaca, y entramos a play off a Segunda Federación, jugando frente al Cieza. No pudimos ganar ninguno de los dos partidos, y pasaron ellos a la final. Y ya este pasado año, di el paso de pasarme a la Kings League, primero con Porcinos y ahora con Troncos, donde hemos ganado el Mundial, y estoy muy contento.

Viendo tu paso por el fútbol regional, ¿cómo diste el paso para irte a algo totalmente distinto, como es la Kings League?

Todo esto me surgió cuando arrancó esta competición por el 2021. Vivíamos todos mis hermanos y yo en casa, y estábamos muy acostumbrados a ver YouTube, Twitch y demás. Le dimos una oportunidad al proyecto de Pique, y nos juntábamos los domingos en mi casa, con todos mis amigos también. Había hasta una liga fantasy de la Kings League, y nos hicimos una. A raíz de todo eso, de verlo y demás, me interesó. El año pasado salió una oferta en InfoJobs, que en esa época era patrocinador de la liga; me apunté y me cogieron para realizar las pruebas. Las primeras las hice en Madrid, me cogieron y las segundas las hice ya en Barcelona. Fue bastante bien, porque me cogieron en el draft, en el pick 1 de la primera ronda, Porcinos.

Llegaste a la liga en un momento en el que había crecido mucho. Me acuerdo de seguir también ese primer split, que ganó El Barrio, y en el que la liga había sido muy criticada por la gente normal, pero a los que seguían YouTube les gustó el nuevo formato. Ahora ha cogido mucha más fuerza, al haber llegado a tantos países y prácticamente haberse convertido en profesional. ¿No crees?

Sí, al principio la liga tuvo mucho tirón, pero con el paso del tiempo se ha ido estancando un poco, pero ahora se está expandiendo a otros países, donde ha recuperado el boom inicial. Después de haberse estabilizado bastante, creo que ahora está llamando la atención en otros países que es importante. No llega al punto con más auge que fue al principio, pero ahora es un buen momento. El año que he pasado ha sido una experiencia inolvidable.

La Kings League perdió mucha audiencia después de los dos primeros splits, donde comenzaron a meter muchas ligas seguidas, sin novedades. Pero ahora, ¿Crees que con el tema del Mundial o el Mundial de naciones, ha vuelto a recuperar un poco la chispa?

Sí, al final lo que le gusta a la gente es que se vayan haciendo cambios, que se metan cosas nuevas. Esta liga siempre hace eso, siempre cambia cosas; de hecho, no sabemos qué va a haber nuevo el próximo split. Se estancó un poco con meter tantas ligas seguidas, pero al final lo que mola es que haya competiciones como los mundiales. Eso es lo que a la gente le interesa, ver jugar a equipos o naciones de distintos lugares y eso es lo que tiene más tirón.

¿Cómo es la experiencia de jugar en un pabellón con tantas cámaras, tantas luces y tantos elementos interactivos?

Yo venía de jugar en el Morao de Caravaca, y ahora es totalmente distinto. Al principio choca un poco, te puedes poner un poco nervioso, pero con el paso del tiempo, y con el buen equipo que teníamos y la experiencia de algunos jugadores con los que inicié, se me hizo más fácil llevarlo. El último partido que jugamos del Mundial no fue en el Cupra Arena, fue en otro pabellón cerrado, más grande y con más gente. Es distinto, pero te acostumbras y mola bastante.

Tampoco debe ser nada fácil llegar a una liga en la que las normas son totalmente distintas, con el tema del dado, de jugar 1 contra 1 o 3 contra 3. Además del penalti shootout o los goles dobles al final del partido. ¿Es complicado adaptarse a eso?

Claro, por ejemplo, en Tercera Federación, tú te puedes poner dos o tres cero, y decir que el partido ya lo tienes hecho. En esta liga no puedes decir eso. De hecho, en Turín, en la final de la liga española ante Móstoles, íbamos con ventaja a los minutos finales, y acabamos perdiendo por el gol doble. Esta liga incentiva a que nunca vayas confiado en ganar el partido, porque con las sanciones, la carta presidente, los goles dobles, el dado y más, hacen que aunque vayas ganando de tres no tengas el partido encarrilado. Para nosotros es una faena, porque cuando vas ganando y al final te dan la vuelta, te da bastante rabia.

Recuerdo ver la final frente a Móstoles en Turín, donde os pasó justamente eso. ¿Cómo se lleva?

Claro, nosotros íbamos ganando 3-0, y antes de comenzar la segunda parte, Móstoles tiró la carta presidente y su carta; fueron dos penaltis, pues claro, antes del segundo tiempo ya iban 3-2. Eso te hunde, te juega una mala pasada como nos pasó a nosotros, pero bueno, estoy contento igualmente.

Al fin y al cabo, la Kings League es un foco muy mediático a nivel de redes sociales. Jugadores como Joselete se dieron a los directos en Twitch y tuvo mucha repercusión. ¿Tú también te has lanzado al mundo streamer?

Claro, esto lo sigue mucha gente y hay comunidades muy grandes detrás de los equipos. Jugadores como Joselete y Poloteli se han metido ahí de lleno y tienen su público. Yo, precisamente, me hice un canal de Twitch, y de vez en cuando hago mis directos. Todo viene porque cuando estuve en Porcinos, coincidí con Nico Santos; me comentó que él hacía directos de vez en cuando y me incitó a iniciarme en esto. De vez en cuando hago alguno y charlo con la gente sobre novedades de la liga, o de otras cosas, o repasamos partidos. Al final está guay porque te acercas mucho a los aficionados de tu club, y mola esa cercanía con ellos.

¿Cómo es el trato con los presidentes, primero con Ibai en Porcinos y luego con Pexita en Troncos? ¿Y con el resto de presidentes?

Me lo han preguntado mucho, pero son personas normales y corrientes. Es verdad que no tienen tanto tiempo libre como una persona normal, pero tú puedes hablar con ellos y son gente de a pie. Piqué se deja ver poco, por ejemplo, pero con otros presidentes como Dj Mario, Spursito, los Buyer o Guanyar, son muy buenas personas y muy cercanos. Estando en la liga, te tratan como amigos.

Una cosa que también da la Kings League es poder compartir terreno de juego o equipo con grandes futbolistas como Ronaldinho, Pirlo o Ricardinho.

Yo he tenido la suerte de coincidir en Porcinos con Mikel Rico, que jugó muchos años en Primera División, y luego terminó su carrera en el Cartagena, al que tiene mucho cariño. En Troncos también he podido jugar con Joan Verdú y Carles Planas. Es un lujo, y si no fuera por esta oportunidad que he cogido, jamás hubiera podido jugar con ellos. Es una experiencia que me llevo.

Volviendo al Mundial, es una oportunidad de poder jugar contra otros equipos de otros países y otras culturas futbolísticas. Un poco similar a lo que se ve en el nuevo Mundial de Clubes de la FIFA. ¿Cómo lo ves tú?

Nosotros cuando llegamos a jugar al Mundial, lo que no queríamos era enfrentarnos a los españoles, porque ya nos conocían, entonces queríamos medirnos a otros países. Nos motiva más porque son rivales nuevos, que no conocemos, y está muy bien poder jugar contra equipos brasileños, italianos o franceses.

La liga ha crecido mucho a nivel de patrocinadores en los últimos años. ¿Se cobra más en la Kings League o en Tercera o Segunda Federación?

Sin dar datos, se cobra más en Segunda o Tercera Federación. La Kings League no es una liga de la que puedas vivir toda tu vida. Al final entras como jugador de draft; por ejemplo, yo entré con una beca, pero solo dura un año y a mí se me termina enseguida. Solo los jugadores 11, 12 y 13 tienen un sueldo aparte, pero eso lo paga el presidente. A los de draft les paga la liga y el sueldo es menor al de 2ª o 3ªRFEF.

Dieguito, jugador ceheginero de fútbol / L.O.

Los jugadores de draft no están permanentemente en la liga; cuando hay otro proceso de selección, esos jugadores son cambiados. ¿Cómo te ves tú de aquí a unos años?

No sé si este año habrá draft; el pasado sí hubo, que fue en el que entré yo. Algunos jugadores se están dejando la liga, pero yo, de cara a un futuro cercano, no sé qué voy a hacer. La liga está en constante cambio; al final pueden cambiar muchas cosas. Según se mueva la liga, ya veré yo si al acabarse la beca, ya veré si me merece la pena seguir o no. Yo espero seguir, porque en Troncos tenemos equipo para ganar la liga, pero ya veremos lo que pasa.

Hay ejemplos de jugadores que también pasaron por la Kings League, como Alexis García, quien ganó la liga con XBuyer Team, y después volvió al fútbol tradicional, jugando este año en el UCAM Murcia. ¿Has pensado en volver a jugar al fútbol tradicional?

Esto te da experiencia y otras cosas para el fútbol once. Y claro que lo he pensado, porque se echa mucho de menos. Quién sabe si estoy jugando al fútbol once en la próxima temporada; nunca se sabe. Voy a esperar cómo se mueve la Kings, los cambios que metan y ver también si tengo alguna oferta del fútbol once y ya valoraré si seguiré en la Kings o volveré al fútbol.

¿Piensas que la Kings League podría ser el futuro del fútbol tradicional, o será solo otro formato? ¿Y al fútbol sala?

Yo creo que es imposible que pueda superar al fútbol tradicional. Sí que puede coger más protagonismo con el paso del tiempo. Con respecto al fútbol sala, como la Kings League tiene tanta repercusión en redes, y los niños ven mucho YouTube, Twitch, y las redes sociales tienen tanto enganche, podría ser, pero yo también pienso que es imposible que supere al futsal.

¿En un futuro, fuera de los terrenos de juego, te sigues viendo vinculado al fútbol o a la Kings League, pero como analista, entrenador o preparador físico?

A mí lo que siempre me ha gustado ha sido jugar, y no me veo de otra cosa que no sea jugando. De hecho, yo estudié para la preparación de deportistas, porque hice CAFD. Pero de momento no me veo de otra cosa que no sea jugando, hasta que no me den las piernas, pero aún soy joven.

¿Tienes a Murcia muy presente en tu día a día?

Cuando gané el Mundial, mi familia me hizo una bandera. Me pintaron la de Murcia y la de mi pueblo, y la saqué al terminar. Claro que tengo a Murcia muy presente y echo en falta muchas cosas. Echo de menos a los amigos, irte por la tarde a tomarte un café y hablar. Me he adaptado rápido aquí y podría decir que me llevo algún amigo para toda la vida de esta experiencia.

Por último, ¿Qué momento destacarías, tanto en tu etapa en la Kings League como en tu paso por el fútbol tradicional?

Si tuviera que elegir, en el fútbol tradicional no sabría con cuál quedarme, pero el salto a Tercera Federación fue muy importante y especial, y me quedo con el poder jugar unos play off a Segunda, pese a no ascender, el competir a un buen nivel y contra un buen equipo como el Cieza. En la Kings League me quedaría con la final del Mundial, que fue contra Porcinos, que fue mi primer equipo. También me quedo con la final en Turín ante Móstoles; no pudimos ganarla, pero marqué gol y fue un partido bastante bonito para recordar.