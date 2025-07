"La Copa de Europa es uno de los objetivos de la próxima temporada"

Tras proclamarse campeón de Liga por segundo año consecutivo, ya no hay miedo a decir que el Jimbee Cartagena ha acabado con la hegemonía del fútbol sala español que durante décadas ejercieron Inter, ElPozo y Barça, ¿no?

Efectivamente. Hegemonía significa que uno gana siempre, y ya no es así. Llevamos dos temporadas siendo campeones de Liga, pero además, Peñíscola ha sido campeón de Copa, Palma ha ganado la Champions, y nosotros también hemos ganado la Supercopa en los dos últimos años. En total, llevamos cuatro títulos en dos temporadas, y otros equipos también están apareciendo. Esta temporada, ni Barça ni ElPozo han conseguido ganar nada. A día de hoy hay más equipos con opciones reales de ganar títulos.

¿Cómo vivió desde el banquillo el partido, y en concreto, el apoteósico último minuto de la final en el que consiguieron remontar para hacerse con la victoria?

Cuando estoy en un partido, me centro en tomar decisiones en función de lo que va ocurriendo, no actúo como un aficionado deseando que pase esto o lo otro. Mi actuación debe responder a lo que está sucediendo. En ese momento vi que nuestro ataque estaba muy atascado, y consideré que optar por el cinco contra cuatro, con algo más de tiempo del habitual, podía ser una buena idea.

Precisamente, respecto a esa decisión de poner al portero-jugador a falta de seis minutos para el final, ¿fue clave para dar con la tecla y lograr la remontada?

Bueno, creo que la decisión clave fue, efectivamente, poner al portero-jugador con más antelación de lo habitual. Pero el gol del empate no llegó a partir de una jugada establecida; fue una situación de cinco contra cuatro, pero casi en transición. Estábamos en pleno cambio de defensa-ataque, tanto nosotros como el rival, y los pillamos descolocados. Hubo un acierto tremendo de Cortés y Waltinho, que consiguieron finalizar con éxito. Luego, ya preparándonos para la prórroga, el equipo mostró ambición. Forzamos un córner y, en esa acción, los jugadores tomaron la decisión correcta y acertamos con el gol. Eso es fruto de un trabajo a largo plazo. Realmente, las decisiones del último minuto no fueron tanto del entrenador, sino más mérito de los jugadores que estaban en pista.

"En nueve partidos de playoff durante las dos últimas temporadas, solo perdimos uno. Eso demuestra lo importante que es jugar en casa"

Y la afición cartagenera, ¿qué importancia ha tenido en la consecución de este título?

El balance es que, en nueve partidos de playoff durante las dos últimas temporadas, solo perdimos uno. Eso demuestra lo importante que es jugar en casa con esta afición, porque no hemos sido especialmente regulares en casa durante la Liga regular en ambas temporadas. De hecho, perdimos demasiados puntos como locales, pero cuando llega la hora de la verdad y la afición aprieta como lo ha hecho, ha sido determinante. Los números hablan por sí solos.

¿Qué nota le pone a una temporada en la que se ha ganado la Supercopa de España y la Liga, y se ha disputado la Final Four de la Champions?

Le pondría un 9. A pesar de no haber llegado a la Final Four de la Copa del Rey y haber sido eliminados en cuartos de la Copa de España, creo que lograr dos títulos, terminar la temporada como lo hicimos y estar entre los cuatro mejores de Europa -quedando terceros- merece una nota alta. No la máxima, pero sí un sobresaliente.

¿Cuáles considera que han sido las claves para llevar al equipo hasta este punto?

Es un trabajo a largo plazo. Lo principal es la confección de la plantilla: lograr reunir a estos jugadores y que todos compartan los mismos objetivos. Se nota que hay sintonía entre ellos y con el cuerpo técnico. Hay respeto, hambre de victoria, y eso genera muy buenas relaciones. Como todos saben que necesitan al compañero para alcanzar el objetivo común, se ha creado una dinámica de admiración y respeto mutuo en el vestuario que ha sido clave para lograr lo que hemos conseguido.

Estamos intentando mejorar muchas cosas desde abajo: desde la base, desde la estructura del club

¿Cómo se puede mejorar de cara a la próxima campaña?

Cada temporada tiene su propia historia. Vamos a empezar con la misma ilusión, con la misma idea de conquistar cosas y seguir mejorando. Pero los rivales también se refuerzan. No hay garantía de éxito. Si existiera una fórmula mágica, todos la seguirían. Por eso hay que construir una nueva buena temporada para el Jimbee Cartagena, desde cero.

Tras conseguir el bronce en la pasada edición, ¿sueñan con alcanzar también la gloria en Europa el próximo año?

No me gusta hablar de “soñar”. Yo no sueño con nada. Yo trabajo para conquistar cosas e intento que mi equipo también piense así. La Copa de Europa es uno de los objetivos de la próxima temporada. Es un objetivo muy bonito para el club, para la ciudad, para la Región, incluso para España. Pero es solo uno más dentro de los muchos que tenemos.

¿Cómo calificaría su trabajo al mando del equipo en estos últimos años, en los que ha conseguido llevarlo a la élite del fútbol sala español?

No me corresponde a mí valorar mi trabajo. De hecho, no me gusta esa costumbre tan de redes sociales de hablar de uno mismo. Yo soy de otra generación y no comparto la idea de hacer autopromoción. Quien debe valorar mi trabajo es la prensa, el presidente o quienes están fuera. Yo lo que valoro es el trabajo colectivo del equipo.

¿La afición puede esperar su permanencia en el banquillo durante muchos años más?

Eso sería lo lógico. No sé si serán muchos años, pero si las cosas siguen como hasta ahora, lo normal es que sigamos juntos. Cuando algo funciona, no hay por qué cambiarlo. Le tengo un cariño especial al club, a los propietarios y a la afición. Me siento muy bien tratado, y de momento estamos respondiendo. Me gustan los proyectos a largo plazo. Estamos intentando mejorar muchas cosas desde abajo: desde la base, desde la estructura del club. Vamos a seguir creciendo temporada tras temporada.