Moha Moukhliss se despide de la afición del Real Murcia y se marcha a Portugal

El que no estará a las órdenes de Joseba Etxeberria dentro de dos semanas, cuando el Real Murcia comience la pretemporada, será el centrocampista Moha Moukhliss después de despedirse este jueves de los aficionados granas a través de las redes sociales. «Desde el primer día en el Real Murcia me sentí parte de esta familia, de esta afición y de esta ciudad. Ha sido un viaje intenso, lleno de emociones, aprendizaje y esfuerzo. Agradecer a todos los que han estado desde el primer minuto en este viaje tan intenso, que no hemos podido culminar de la manera que toda una Región deseaba. Y sobre todo mención especial para toda la afición grana. Pediros perdón por no haber conseguido el ansiado objetivo. Sin vosotros no hubiese sido igual este trayecto (...). Hoy más que nunca seré un hincha más del Real Murcia», publicó el mediocentro a través de sus canales oficiales en la tarde del jueves. Minutos más tarde se anunciaba su fichaje por el FC Vizela, de la Segunda División portuguesa.

Así pues, el Real Murcia deberá añadir piezas nuevas a su sala de máquinas este verano, donde ahora tan solo cuenta con Isi Gómez y un Joao Pedro Palmberg que comenzó el curso con un rol más de mediapunta pero que se supo adaptar al centro del campo. Entre otras razones por la lesión que sufrió el pasado enero el propio Moha Moukhliss, ya que un esguince de rodilla le obligó a perderse buena parte de la segunda vuelta y reapareció en los planes de Fran Fernández especialmente en el tramo final de la competición. El adiós de Moha se une al ya conocido de Loren Burón, quien hace unos días también se despidió de los aficionados murcianistas a través de las redes sociales y poco después se anunció su fichaje por el Zamora, equipo que militará en el grupo I de la Primera Federación el curso 2025-2026.