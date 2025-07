Alejandro Valverde: "Pogacar no lo va a tener fácil con Vingegaard"

Alejandro Valverde, nuevo seleccionador de ciclismo fue el último corredor español que subió al podio de los Campos Elíseos en 2015. El Tour de Francia siempre se le enredó un poco. Corrió 14 veces y en siete de ellas terminó entre los 10 primeros. Fue campeón del mundo en 2018 y ganó la Vuelta de 2009. Sumó 133 victorias profesionales.

-Ya hace 10 años que usted subió al podio de los Campos Elíseos. Fue en 2015, desde entonces ningún ciclista español ha vuelto a pisar el cajón del Tour.

-Es uno de los recuerdos más bonitos que guardo del Tour. En 2015 acabé la carrera en tercera posición. Certifiqué el puesto en la penúltima etapa, la que acabó en Alpe d’Huez. Hasta el final no sabía si podía estar en el podio; de ahí que la alegría fuera aún mayor.

-Disputó 14 Tours; la mitad de ellos terminó entre los 10 primeros.

-Muchos son los recuerdos que guardo de la carrera. Aparte del escenario de los Campos Elíseos de 2015, en mi debut, en 2005, conseguí una gran victoria en Courchevel por delante de Lance Armstrong.

-Sin embargo, siempre por una razón u otra, el Tour fue la carrera que más se le resistió.

-A mí me ocurrió una cosa parecida a la que ahora le sucede a Enric Mas. Siempre estaba muy cerca, pero también, siempre se me resistía. En el Tour no sólo cuenta el aspecto físico, sino la cabeza y la tensión que siempre se vive en esta carrera, algo que no ocurre, por ejemplo, ni en la Vuelta ni en el Giro. Esta tensión me desgastaba día a día y provocaba que el Tour se hiciera muy largo. Psicológicamente me hundía, y no porque se vaya más rápido que en cualquier otra carrera. Como he dicho, creo que a Enric le sucede algo parecido: el Tour te merma física y mentalmente.

-Si el podio de 2015 y el triunfo ante Armtrong son sus mejores recuerdos es fácil adivinar cuál fue su peor experiencia.

-Sin duda, la caída en la contrarreloj inicial de Düsseldorf, en el Tour de 2017. Me rompí la rótula al impactar contra la valla y pensé que mi carrera deportiva se había acabado. No se me borra el recuerdo cuando vi la rodilla. ‘Me la he destrozado y estaba muy mal’, pensé. Eusebio Unzué, el mánager del equipo, llegó al instante y también quedó impactado, sobre todo cuando a los cinco minutos se comenzó a hinchar. Pero pude recuperarme.

Alejandro Valverde, seleccionador de ciclismo y ciclista de gravel del equipo Movistar. / MOVISTAR TEAM

-Tanto, que, a los 45 años, aunque oficialmente está retirado, sigue corriendo.

-Bueno (ríe), casi hago los mismos kilómetros que cuando estaba en activo. Pero disfruto más saliendo con los amigos que compitiendo. Disputo principalmente carreras de gravel con el equipo Movistar. Me pongo el dorsal para quitar el gusanillo. Ahora, en los campeonatos de España, antes del Tour, me llevé la bici y hasta hice la contrarreloj tras moto para ver la velocidad que se podía alcanzar.

-No hay que olvidar que usted es el seleccionador español de ciclismo.

-Sí eso ocupa mayormente mi tiempo. Lo compagino con mi otra función profesional que es la de ser embajador del Movistar. Pero ya no voy a las carreras, con los corredores, como hice principalmente en los dos años que siguieron a mi retirada oficial. Ahora acudo a ferias y a diferentes actos de las marcas que colaboran con el equipo.

-En resumidas cuentas, sigue totalmente inmerso en el ciclismo profesional y por eso resulta obligado preguntarle cómo analiza este Tour que se inicia el sábado en Lille.

-Veo un claro candidato a la victoria que se llama Tadej Pogacar, aunque esto no es una sorpresa. Pero, a la vez, me atrevo a decir que no lo va a tener fácil ante Jonas Vingegaard. En el Critérium del Dauphiné se mostró muy superior, pero Vingegaard llegó a la carrera sin apenas correr. Y no es lo mismo entrenar que competir. Pogacar no lo va a tener tan fácil como el año pasado. Se le puede complicar.

-Aunque es difícil apostar por un tercer corredor.

-Son tan superiores al resto que sólo ves a ellos dos luchando por la victoria. Luego aparece un abanico de corredores peleando por la tercera posición. Y no sólo lo veo yo, si no todo el mundo. Todos lo tienen muy complicado a la hora de luchar contra ellos dos.

-Allí es donde surgen los nombres de Enric Mas o de Carlos Rodríguez.

-Creo que Enric Mas va a estar a un alto nivel en este Tour. En el Dauphiné fue de menos a más. Aunque no esté al inicio súper, se irá encontrando a sí mismo durante la competición. Con Carlos sucedió que llegó al Dauphiné con poca competición, pero me consta que ha entrenado duro en el Teide. Tampoco podemos olvidar a corredores como Iván Romeo, el nuevo campeón de España, o Pablo Castrillo, los dos en el Movistar, que pueden tener una oportunidad de ganar en alguna escapada… si Pogacar los deja, claro.

-En el Tour habrá una ausencia, Juan Ayuso, pero luego se lo llevará usted al Mundial.

-Tengo a unos seis corredores como fijos para el Mundial de Ruanda (28 de septiembre). Uno de ellos es Ayuso, ya he hablado con él. Ya empiezo a mentalizarlo para que haga un buen Mundial. Será una carrera muy dura; 14 horas de vuelo para llegar, habrá que cuidar mucho la alimentación, ser precavido con el agua que se consume. Afortunadamente no nos obligan a vacunarnos porque una reacción puede resultar fatal para un corredor puesto que estaremos lo justo para aclimatarnos al terreno. La hora es la misma que en España. Creo que el Mundial se le dará muy bien a Ayuso porque tiene mucha clase.

