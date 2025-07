Ale Martín: "Siempre he tenido claro que quería seguir aquí"

El UCAM Murcia sigue con su idea de mantener el bloque de este pasado curso lo máximo que pueda. Ale Marín ha sido el último jugador en renovar con la entidad universitaria. La gran temporada a nivel individual del extremo, ha hecho que la directiva vuelva a apostar por él para vestir la elástica azul y dorada la próxima campaña.

El jugador conoce las intenciones del club, en cuanto a mantener el bloque del pasado curso, para intentar así poder lograr el objetivo del ascenso a la Primera Federación. «Estoy muy contento de poder seguir en el UCAM Murcia, y a ver si podemos conseguir el objetivo que nos marcamos el año pasado», comentó el jugador del UCAM Murcia.

Ale Marín se suma a la lista de renovados por el club. Yeremy, Ackermann, Urcelay, José Ruíz y Pablo Hernández ya ampliaron su compromiso con el UCAM Murcia hace unas semanas, demostrando que el club apuesta en mantener un bloque unido. «Al final en un proyecto a largo plazo es lo más importante. Mantener la base de un equipo que lo ha hecho casi perfecto, por no decir perfecto, por el trágico final, me parece lo más importante», mencionó Ale Marín.

Como ya se venía viendo en otras temporadas, el UCAM Murcia cuando llegaba el mercado invernal, reformaba toda la plantilla, algo que a la larga no sirve para intentar luchar por los objetivos. «Eso es algo de lo que el UCAM Murcia ha pecado años atrás. Yo sé que no es fácil hacer un equipo nuevo cada año y que las cosas salgan bien. A final si fichas buenos jugadores, siempre vas a estar arriba, pero quizás no consigues el objetivo, y no terminas formando unidad», comentó.

«Yo tengo mucha confianza con el director deportivo, y desde el primer momento yo tenía claro que quería estar aquí. Apostaron por mí el año pasado, después de una temporada en la que no lo hice del todo bien, y aquí he encontrado un buen nivel, y me demostraron mucha confianza. No puedo estar en otro lado mejor que aquí», dijo.

Germán Crespo, quien también renovó hace poco por el UCAM Murcia, quiso estar al tanto de lo que ocurría con su equipo, y fue de los primeros en hablar con Ale Marín, tras hacerse oficial el acuerdo. «Me habló en el proceso de la negociación, pero tampoco fue más allá. Yo lo conozco de mi etapa en Córdoba, y nos llevamos bien, pero no fue nada impórtate. A ver si empezamos ya y nos vemos, y ya nos comenta su pensamiento para este año, y nosotros lo trasladamos al terreno de juego», mencionó .

Ale Marín, como cualquier jugador que acaba contrato y que ha hecho una gran temporada, iba a tener varias ofertas encima de la mesa, y el tiempo de decisión para decantarse no es nada fácil. «He tenido ofertas, al final he hecho un buen año, y varios equipos se han interesado por mí. Pero como ya he dicho, yo quería renovar con el equipo, yo quería estar en este club y luchar por el ascenso con el proyecto del UCAM Murcia», dijo Ale Marín.

«Ojalá me salga un año mejor todavía, que será mejor para el grupo y para mí. Esperemos volver a ser un equipo competitivo, y que las cosas salgan bien. El club y la gente me han tratado muy bien, y espero que el próximo año logremos el ascenso todos juntos», concluyó Ale Marín.