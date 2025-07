Víctor Rodríguez se desvincula del UCAM Murcia

El UCAM Murcia sigue limpiando su plantilla para el próximo curso. El cuadro universitario y Víctor Rodríguez separan sus caminos. El lateral zurdo, que tenía contrato con la entidad un año más, no ha cumplido con las expectativas marcadas, y el club ha decidido prescindir de sus servicios.

El UCAM Murcia no ha anunciado ningún fichaje hasta la fecha; de momento se está dedicando a estudiar qué jugadores les interesa quedarse de los que tienen contrato y a cuáles de los que no lo tienen, renovar. La última ampliación de contrato fue la del técnico Germán Crespo, quien seguirá dirigiendo a los universitarios.

Víctor Rodríguez y Amín han sido los dos jugadores que, teniendo contrato, han dejado de formar parte del cuadro de la Universidad Católica de Murcia. Ni el lateral ni el delantero marroquí han superado los objetivos marcados a principio de curso, y Álvaro Muñoz ha decidido no mantenerlos en el equipo.

No es que hayan hecho un año malo, todo lo contrario. Víctor Rodríguez, es cierto que no ha tenido mucho protagonismo debido a la presencia de Yeremy, pero las veces que aparecía cumplía e iba muy bien tanto en ataque como en defensa. No terminó de poder ganarle el puesto al carrilero canario, y no contó mucho en los planes de Germán Crespo a final del curso.

La idea del UCAM Murcia es ir tranquilo con los fichajes, no precipitarse en traer a muchos jugadores y acabar descartando a la mitad. Ha visto que este año se ha formado un buen bloque, y que se han quedado a las puertas de ascender a Primera Federación. Álvaro Muñoz está trabajando para poder mantener a varios futbolistas de esa plantilla y reforzar las posiciones necesarias con fichajes de gran nivel.

De momento, el club ya anunció las renovaciones de Ackermann, José Ruíz, Yeremy, Urcelay y Pablo Ramírez. También hay otros jugadores como Javi Ramírez, Sevila o Rubén Del Campo, que aún tienen contrato con la entidad. Fer Román, que no pudo acabar el curso por lesión, Nacho, Esquerdo e Iker Abellán también tienen firmado un año más con el club, pero habrá que estar a la espera de saber si la entidad decide hacer lo mismo que con Amín y Víctor Rodríguez o los mantiene el próximo curso.

Después hay otros jugadores que han acabado contrato, pero que han hecho un gran año y no se descartaría una posible renovación. Entre esos jugadores destacan los nombres de Miki Bosch, Alexis García, Ale Marín, Luque, Segura, Gonpi y Julito. Booker también está en esa lista, pero el propio jugador se despidió de la afición, dejando a entender que no iba a seguir en la entidad.

El UCAM Murcia quiere terminar de cerrar las últimas renovaciones, ya que a mediados de julio da comienzo la pretemporada, y Germán Crespo quiere contar con la gran mayoría de los jugadores. El técnico cordobés se pondrá manos a la obra para preparar una temporada en la que esperan acabar la tarea que no lograron cumplir este pasado curso: el ascenso a Primera Federación.