El Real Murcia anuncia la salida de Fran Fernández

22 días después de la eliminación del Real Murcia del play off, Fran Fernández ha dejado de ser entrenador del conjunto grana. Aunque el técnico andaluz sabía que no iba a contar desde pocas horas después de la derrota ante el Nástic de Tarragona, han tenido que pasar casi tres semanas para que se haga oficial el despido del almeriense. Ha sido este lunes por la tarde cuando el Real Murcia ha emitido el comunicado que pone fin a la etapa de Fran Fernández en el banquillo de Nueva Condomina, un Fran Fernández que devolvía a los granas al play off pero que no ha sido capaz de hacer realidad el sueño del ascenso a Segunda División.

Desde hace ya varios meses el preparador andaluz no contaba con la confianza de Felipe Moreno. Tampoco ha encontrado mucho apoyo en un Asier Goiria que le eligió al ver cómo todas sus opciones se iban cayendo poco a poco. Pese a ello, Fran Fernández logró aguantar hasta el final, salvando varios match ball y asegurándose la renovación automática de su contrato gracias a una cláusula que le permitía ganarse la continuidad si clasificaba a los granas para el play off. Pero ni aún así ha tenido la oportunidad de seguir en el banquillo de Nueva Condomina.

La eliminación ante el Nástic fue el punto final de Fran Fernández como entrenador del Real Murcia. Desde el 11 de junio, solo tres días después del batacazo en el play off, Goiria ya comunicaba al almeriense su salida. Pero la confirmación oficial se ha hecho esperar por la dificultad de las negociaciones, al no estar el club dispuesto a pagarle el año de contrato que tiene firmado.

Justo este lunes, coincidiendo con el final oficial de la temporada 24-25, el Real Murcia ha abandonado su parálisis para anunciar a través de sus redes sociales la rescisión del contrato de Fran Fernández, que abandona Nueva Condomina un año después de convertirse en técnico murcianista.

Lo que no aclara el comunicado emitido por el Real Murcia es si la salida del técnico se ha cerrado de manera amistosa o si finalmente han tenido que recurrir al despido, condenándose a pagar todo lo firmado. En la nota publicada en los medios oficiales del club se indica que "Fran Fernández no continuará como entrenador", añadiendo que "desde el club queremos agradecer a todos ellos su dedicación, profesionalidad y compromiso durante su etapa en la entidad, y les deseamos la mayor de las suertes en sus futuros proyectos personales y profesionales"

A la espera de Etxeberria

Aunque se ha atascado y mucho la salida de Fran Fernández, el Real Murcia cuenta con un sustituto desde prácticamente el día después de la eliminación ante el Nástic. Ni unos días necesitó Asier Goiria para curarse del duelo. El director deportivo, que desde hacía semanas no confiaba para nada en el técnico, lo tenía todo previsto para esta vez sí poder incorporar al banquillo de Nueva Condomina a un hombre de su absoluta confianza. Ese entrenador es Joseba Etxeberria, con el que coincidió durante media temporada en el Amorebieta y que estaba sin equipo tras ser destituido en febrero por el Eibar, club al que en su primera campaña llevó a jugar el play off de ascenso a Primera División pero que en su segundo proyecto, ya sin futbolistas de tanto caché, fue incapaz de cumplir con las expectativas, condenándose al despido tras sumar un solo triunfo en ocho jornadas. Ahora llega al Real Murcia para iniciar un proyecto en Primera RFEF que tiene que acabar con el ascenso al fútbol profesional.