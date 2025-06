Álvaro Carpe, segundo en el Mundial pese a los contratiempos

Álvaro Carpe se ha ganado a pulso ser el mejor ‘rookie’ de la temporada 2025 en Moto3. Solo en una ocasión ha fallado el murciano, que ya tiene dos segundos puestos, un tercero y tres cuartos, el último logrado ayer en un accidentado Gran Premio de Holanda, donde el otro murciano de la parrilla, Máximo Martínez Quiles, se fue al suelo a una vuelta del final cuando estaba luchando por la victoria, aunque finalmente pudo cazar un punto al concluir decimoquinto después de una caída masiva en el grupo de cabeza. Ganó José Antonio Rueda, el compañero de Carpe y líder del Mundial, y el murciano de El Esparragal se sitúa en la segunda posición del campeonato, con 118 puntos, uno más que el tercero, Ángel Piqueras. Está lejos de la cabeza el joven de 18 años, concretamente a 69 puntos, pero al Mundial aún le queda mucho, demasiado como para pensar que el actual dominador, que lleva ya cinco victorias, pueda mantener el ritmo frenético que lleva ante el empuje de dos jóvenes criados en la huerta murciana con un desparpajo fuera de lo común.

Fue una montaña rusa, una vez más, la carrera de Moto3. Y en esta ocasión, aún más. Porque Carpe, que salió primero, llegó a verse decimoséptimo para remontar y ponerse a liderar la carrera a tres del final. Y porque Quiles, después también de tirar en cabeza durante varios giros, se fue al suelo al perder el control de su moto en una curva a derechas. Fue una locura, pero una locura fantástica para los aficionados al motor, que vieron decenas de adelantamientos pese a que Assen, con apenas dos rectas, es uno de los circuitos más complicados para superar a un rival. Pero tanto Quiles como Carpe, forjados en campeonatos como la Rookies Cup, un trofeo donde la igualdad es máxima, están acostumbrados a ello.

Tan loca fue la carrera, que una caída masiva en el inicio de la última vuelta provocó que a solo 600 metros de cruzar la meta los comisarios sacaron la bandera roja. Durante unos momentos se pensó que se utilizaría la clasificación en el penúltimo paso por línea de meta, en el que Carpe era segundo, pero se aplicó justo en el momento de la suspensión. Pese a quedarse sin podio por muy poco y porque otro piloto a punto estuvo de tirarle en la última vuelta, el murciano afirmó estar «muy contento. Tuve que recuperar algo de terreno perdido tras el incidente del inicio. Siempre hay que sacar lo positivo de estas carreras, y he aprendido a gestionarlas de forma diferente. Es una pena lo que pasó en la chicane, ya que perdí la delantera y me golpearon por detrás. Estoy segundo en la general, algo que no esperaba», señaló.