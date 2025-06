Real Murcia: Goiria, a aprender de sus errores

Lo difícil no es fichar, lo difícil es que los fichajes se complementen, que las piezas del puzzle encajen a la perfección. Cualquier director deportivo con dinero puede lanzarse al mercado y convencer a los mejores jugadores del año anterior, pero nadie asegura que dentro del campo la maquinaria va a funcionar a la perfección. La clave está en que las piezas encajen, combinar perfiles distintos, saber jugar con las fichas sénior y las sub-23; tener cuidado con los egos y mezclar jugadores diferenciales con ‘fontaneros’ con muchos minutos en la categoría, sin quitar la vista a la aportación de los más jóvenes.

Ese será el trabajo de Asier Goiria en el Real Murcia. Pagada la novatada del primer año, en el que los errores apenas le han pasado factura, el director deportivo grana, ya sin red, tiene que elevar y mucho su capacidad de acierto para confeccionar una plantilla competitiva, que mire desde el principio al primer puesto, y, sobre todo, con futbolistas con números ‘top’ en Primera RFEF, a los que no haya que buscar en Google para conocer sus estadísticas.

Tendrá que acertar Asier Goiria, pero también tendrá el director deportivo que ser autocrítico para no cometer los mismos errores de esta campaña ya acabada, errores que han condicionado y mucho a un Real Murcia que tenía como objetivo ser primero y que no fue capaz ni de llegar a la final del play off de ascenso. Porque los granas no se pueden permitir una vez más empezar la liga con más del 50% de los jugadores con problemas físicos o volviendo de lesiones de larga duración; porque los murcianistas no pueden volver a pagar la mala gestión de su director deportivo con las fichas sénior y porque no se pueden tapar las carencias hablando de «polivalencia». Pero vamos paso a paso y analicemos la lista de tareas pendientes con las que empieza Asier Goiria un mercado veraniego en el que, ya sin el escudo de Fran Fernández, no tendrá margen de error.

Dos jugadores por puesto

Uno de los mandamientos principales de un director deportivo a la hora de confeccionar una plantilla es contar con dos futbolistas por puesto. Si Aiser Goiria tenía alguna duda en este principio básico, debería haberla despejado después de lo ocurrido en el pasado curso donde su decisión de contar con un solo lateral izquierdo pesó demasiado, obligando durante muchas jornadas a hacer malabares a Fran Fernández. Porque Kadete, el único futbolista en esa posición, demostró pronto no estar a la altura de las circunstancias, dejando un vacío que no se parcheó hasta la llegada del mercado invernal.

Un centro del campo con perfiles diferentes

Consideró Asier Goiria que Kadete no necesitaba competencia en la banda y el Real Murcia lo pagó, y se empeñó el director deportivo grana en confeccionar un centro del campo con cromos prácticamente repetidos, y el Real Murcia lo pagó todavía más. Una liga entera tuvieron que jugar los granas sin un pivote puro, una liga entera en la que Fran Fernández tuvo que adaptar a Yriarte a esa posición en unas ocasiones o a castigar a Moha o Isi Gómez -dado de alta en verano-, en otras. Trabajo al que no estaban acostumbrados y que condicionó defensivamente al equipo.

No podrá permitirse el vasco este verano volver a fracasar en ese segundo punto. Deberá saber elegir mejor sus fichajes en el centro del campo, teniendo en cuenta los perfiles, eligiendo jugadores expertos para cada una de las tareas, que permitan que el puzzle encaje y no metiendo en un lío al entrenador, en esta temporada elegido por él mismo.

No malgastar a la ligera las fichas sénior

Tampoco brilló Asier Goiria el pasado verano en la gestión de las fichas sénior. Pocos entendieron que en apenas unos días malgastara un buen número de ellas en los fichajes de dos laterales derechos -Mier y David Vicente- o en la contratación de Kadete cuando Marc Baró ya estaba en la plantilla. Incluso no pesó que la continuidad de Carrillo para contratar a Pedro Benito, otro futbolista mayor de 23 años, cuando el Real Murcia estaba obligado a firmar al delantero que tenía que ser titularísimo.

Sub-23 con cartel de titulares

Solo un jugador sub-23 ha sido protagonista en el Real Murcia 24-25, y ese futbolista, llamado Palmberg, no fue un fichaje de Goiria. Gracias a Felipe Moreno salvó el director deportivo el expediente, porque el resto de futbolistas jóvenes incorporados a la plantilla por el vasco fueron completamente de relleno. Ben Knight no duró ni seis meses, Kenneth Soler ha chupado banquillo durante un año y Carlos Rojas ha confirmado que no se merecía repetir tras su primer año.

Aprendió la lección Goiria en enero, o por lo menos tuvo suerte en la elección de Flakus, y ese deberá de ser su objetivo este verano. No tendrá que conformarse el ex del Amorebieta con sub-23 de relleno. Deberá bucear en el mercado para conseguir futbolistas jóvenes con proyección, capaces de ser protagonistas y de ganarse un puesto en el once, como ya lograron los granas en su año de debut en Primera RFEF, donde jugadores como Javi Rueda, Arnau Solá o Arnau Ortiz dieron aire fresco al juego de los murcianistas.

Cuidado con los fichajes de riesgo

Dijo el pasado verano Asier Goiria que «hay ciertos riesgo que hay que correr». Defendía así el director deportivo grana la contratación de un buen número de futbolistas que llegaban después de un largo periodo de inactividad por lesiones complicadas o renqueantes por problemas físicos pendientes de cura. Saveljich, Boateng, Kenneth, Alcaina, Knight, Carlos Rojas, Pedro Benito... La lista era larga y, aunque Asier Goiria siempre pone buena cara al mal tiempo, Fran Fernández no debió pensar lo mismo cuando en los primeros meses de competición tenía más jugadores en la enfermería que en la plantilla. No le salió al Real Murcia bien lo de correr riesgos, o por lo menos condicionó y mucho durante un buen tramo de la competición, y esa lección también la debe tener ya aprendida el responsable técnico de los murcianistas ahora que va a confeccionar su segundo proyecto en Nueva Condomina.

Más Primera RFEF, menos Segunda

Se empeña el Real Murcia en buscar jugadores para Primera RFEF en Segunda División, y pocas veces han acertado los últimos directores deportivos granas. Deberá por tanto Goiria mirar menos al fútbol profesional y apostar más por jugadores de Primera RFEF, futbolistas de esos cuyos nombres se repiten año tras año en plantillas que consiguen el objetivo del ascenso, jugadores que son una garantía sin ni siquiera necesidad de verlos en acción. Luego a esa base siempre se le puede poner color con alguna pieza de superior categoría, aunque mejor que no lleve el cartel de ‘jubilado’. Porque de jubilados saben ya mucho en Nueva Condomina.

Un líder en el campo

El Real Murcia viene echando de menos en los últimos tiempos un líder en el campo. Aunque con la llegada de Pedro León al vestuario se conseguía reforzar la figura del capitán, la plantilla, independientemente de que siga el muleño o no, necesita alguien con un carácter especial, que arrastre. Un jugador que sepa empujar a sus compañeros cuando las cosas se complican, que agite, que corrija, que tire de las orejas al que se relaje, que dé respeto hasta al rival.

Que las guindas del pastel no estén amargas

No lo consiguió Goiria con Alcaina, ni con Davo; tampoco Juan Carlos Real ha marcado diferencias y Moha solo destacó durante unas semanas en la primera vuelta. Deberá tener mejor acierto Goiria a la hora de fichar jugadores protagonistas, que sean diferenciales en posiciones claves, como las bandas o la delantera. Necesita por fin el Real Murcia un delantero capaz de superar la cifra de diez goles; necesita el Real Murcia para ser campeón extremos que levanten a la grada; necesita centrocampistas que den color al juego y que lo hagan con regularidad, no un día sí y tres no.

Es verdad que ‘guindas’ llegan todos los veranos, pero por una vez deberá conseguir Goiria que la guinda esté dulce y no amarga. Y si con el presupuesto que tiene sobre la mesa no da, deberá luchar por sacar más dinero a Felipe Moreno.

Marcarse otro ‘Davo’ está prohibido

Porque Goiria no puede volver a fallar en la delantera, donde solo la llegada de Flakus en enero maquilló el fiasco de Raúl Alcaina, la gran apuesta del vasco en verano y por el que peleó hasta el último día de mercado. O porque Goiria no puede marcarse otro ‘Davo’ si quiere seguir teniendo crédito en los despachos de Nueva Condomina, donde ha sobrevivido gracias a que Fran Fernández ha sido el que ha pagado los platos rotos tras no conseguir el objetivo del ascenso.

Y como con Etxeberria -si se confirma como entrenador del Real Murcia- los extremos y los delanteros serán claves en la plantilla, no valdrá con conformarse con cualquier cosa, como ocurrió hace un año con jugadores como Kenneth Soler o Ben Knight, más experimentos que otra cosa. Hasta se demostró que Loren Burón es más un revulsivo que un titularísimo.

Una plantilla más corta

Para qué quieres tener cinco delanteros si luego el que mejor promedio goleador tiene no juega ni un minuto al ser el último de la fila. Para qué quieres tener tropecientos extremos si no hay uno que sea capaz de poner un centro en condiciones o de imprimir velocidad en una jugada. No le ha ayudado al Real Murcia 24-25 tener una plantilla tan larga. Sobre todo porque más jugadores no ha sido mejor, haciendo que muchos de ellos estuvieran condenados de forma perpetua al banquillo. Deberán reflexionar sobre esto Asier Goiria y Joseba Etxeberria, si se acaba confirmando el nombre del vasco como técnico grana.