Los exjugadores del FC Cartagena empiezan a encontrar destino

Tras una desastrosa temporada con el Fútbol Club Cartagena, los antiguos componentes de la plantilla albinegra buscan nuevo destino. Un destino en el que jugar, recuperar sensaciones futbolísticas después del desgraciado descenso y recobrar su valor como futbolistas. En su contra juega el nivel del equipo durante la temporada recién finalizada, que resta opciones y cierra puertas a la mayoría. Prácticamente todos saldrán del Cartagonova.

Pocos han sido los que han sacado rédito al curso y se han revalorizado en su paso por el FC Cartagena. El mejor ejemplo es el de Álex Millán, quien fichó libre en invierno para abaratar la plantilla, firmando un contrato hasta final de temporada en propiedad. A pesar de su mal inicio con el cuadro cartagenero, el punta destapó el tarro de las esencias hacia el tramo final de temporada y terminó anotando seis goles para convertirse en el máximo artillero del equipo y llamar la atención de varios clubes.

El maño se quedará en Segunda División, y no en un equipo cualquiera. Sus buenas actuaciones le han permitido fichar por un CD Leganés recién descendido de Primera División, con posibilidades económicas por encima de la media de la categoría y que intentará el regreso a la máxima categoría la temporada que viene. Tras su grave lesión de rodilla en 2023 y su infructuoso paso por la liga portuguesa en 2024, Millán parece haber regresado a su mejor momento gracias a una breve estancia en el Cartagena que le ha devuelto la confianza.

Otro de los muy pocos que ha visto crecer su cartel ha sido Nacho Martínez. El lateral izquierdo de 36 años fichó por un Cartagena ‘de rebajas’ en invierno después de pasar seis meses sin equipo. Desde su llegada fue un fijo en el costado zurdo a las órdenes de un Guillermo Fernández Romo que lo tuvo una semana a prueba. No solo fue titular, sino que fue de lo más destacado del equipo. Terminó anotando dos goles y dando tres asistencias en solo catorce partidos.

El jugador madrileño aún no tiene claro su destino, no obstante, tiene claro que continuará una temporada más. Por desgracia para el FC Cartagena, no seguirá en el Cartagonova. Como adelantó esta redacción a principios del mes de junio, Nacho Martínez descartó renovar con el cuadro albinegro para jugar en Primera RFEF y continúa esperando propuestas de superior categoría.

El último caso de jugadores revalorizados es el de Assane Ndiaye. Su media temporada con el Cartagena ha llamado la atención de varios equipos en Segunda y el futbolista estudia las propuestas. Tiene contrato con el conjunto portuario después de haber renovado automáticamente por minutos disputados, pero lo normal sería confirmar su salida. Con un valor de 300.000 euros, los interesados deberán negociar con el Cartagena que deahogaría un poco más las cuentas albinegras.

Aunque aún es pronto para conocer todos los destinos de la antigua plantilla albinegra, hay algunas certezas en la zaga. Nikola Sipcic está a un paso de desvincularse del CD Tenerife, como desveló El Día de Tenerife, cabecera perteneciente al mismo grupo editorial que La Opinión de Murcia. Según el periodista Ángel García, el central montenegrino se marcha a Grecia con el Asteras Tripolis.

Quien puede ocupar su lugar en el Tenerife es Jorge Moreno. El central propiedad de Osasuna pasó toda la temporada cedido en el FC Cartagena y ahora es el conjunto tinerfeño quien está interesado en incorporarlo a préstamo. Precisamente, la cantera osasunista se ha fijado en el canterano Jesús Hernández para el filial. El prometedor defensa del segundo equipo albinegro, que finaliza contrato y que llegó a debutar este pasado curso en Segunda, se marcharía para jugar en el grupo 1 de Primera RFEF.

Por último, ya es oficial la rescisión de contrato de Andrija Vukcevic con el FC Juárez mexicano, quedando libre, aunque aún sin propuestas en firme. En idéntica situación está Salim El Jebari, al que le espera una nueva cesión en Segunda para seguir desarrollándose, según los planes del Atlético de Madrid. El Córdoba parece el equipo mejor posicionado para hacerse con sus servicios.

El resto de jugadores sigue a la espera de movimientos. Los porteros Pablo Cuñat y Toni Fuidias; el mediocentro Pepín Machín; los interiores Óscar Clemente y Daniel Luna; el extremo Rafa Núñez; y los delanteros Gastón Valles y Dani Escriche regresan a sus clubes de origen; Pedro Alcalá es libre tras el descenso; Alfredo Ortuño tiene contrato con el cuadro cartagenero al igual que Sergio Guerrero. Finalizan su vinculación con el FC Cartagena Kiko Olivas, Martín Aguirregabiria, Julián Delmás, Andy y Luis Muñoz.