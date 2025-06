Alcaraz: "Quiero ganar el título, sin pensar quiénes lo han ganado tres veces"

El murciano Carlos Alcaraz, vigente campeón en Wimbledon y ganador en las dos últimas ediciones, aseguró que quiere ganar el título independientemente de quién lo haya conquistado en tres veces seguidas a lo largo de la historia. Solo Novak Djokovic, Roger Federer, Pete Sampras y Bjorn Borg han ganado Wimbledon en tres ocasiones consecutivas y Alcaraz podría unirse a este grupo el próximo 13 de julio.

"Quiero ganar el título, no pensando cuántos lo han ganado tres veces seguidos. Solo pienso en estar listo, en prepararme de la mejore manera posible, con la mayor confianza posible. Dos semanas son muy largas, pero ahora no pienso en qué grupo voy a unirme si gano por tercera vez seguida aquí", dijo el murciano en rueda de prensa.

Preguntado sobre cómo lleva el estar en juicio constantemente y sobre el manejo de las expectativas, Alcaraz respondió que no tiene que demostrar nada a nadie. "Sobre todo teniendo claro que no tengo que demostrar nada a nadie. Ese creo que es el principal paso. Es mi vida y la llevo como yo pienso que es lo correcto o como a mí me gustaría. Para mí es la clave. No pensar en lo que diga la gente, no pensar en las expectativas que tiene la gente, sino en concentrarme en lo que a mí me sienta bien y necesito y seguirlo al 100 %. Esa es la mejor manera de demostrar las cosas. Siguiendo lo que siente uno mismo".

"Es igual de importante sentirme cómodo tanto fuera de la pista como dentro. Si me encuentro mal, o que no quiero estar ahí, no voy a jugar bien. Estar rodeado de un gran grupo, amigos, familia, me ayuda a estar tranquilo, a hacerlo bien en la pista y me hacen jugar un gran tenis, mi mejor tenis. Son dos cosas muy importantes. Estoy agradecido de tener esta gente a mi alrededor".

Entrenamiento con Joao Fonseca

El de El Palmar se ejercitó este sábado con Joao Fonseca en Wimbledon y dijo que tenía muchas ganas de hacerlo desde hace tiempo.

"Tenía muchas ganas de jugar con él, entrenar con él. Desde que irrumpió en el circuito no había tenido la oportunidad. Es una persona increíble, como jugador y como persona, es muy buen chico. No hemos podido hablar de temas técnicos, ni de estrategias, ni mucho menos. Hemos hablado de otras cosas, pero si necesita algo sabe que yo estoy abierto para lo que necesite".