Segunda despedida de Loren Burón como jugador del Real Murcia

Este viernes Loren Burón se despedía de los aficionados del Real Murcia con una carta publicada en sus redes sociales. Las palabras del extremo de Puente Genil confirman su adiós. Con contrato hasta el 30 de junio, Asier Goiria no ha considerado ofrecerle la renovación, por lo que el atacante pone fin a su segunda etapa como murcianista. Aunque esta segunda salida es muy distinta a la que vivió en el verano de 2023, cuando, contra todo pronóstico, la anterior dirección deportiva, encabezada por Javier Recio, le metió directamente en la lista de bajas, provocando el enfado de un buen número de aficionados, que consideraban al jugador válido para el segundo proyecto en Primera RFEF. De hecho, solo seis meses después, en enero de 2024, Recio se rectificaba a sí mismo, marcando de nuevo el teléfono de un Loren Burón que no dudó en dejar el Antequera para regresar a Nueva Condomina, eso sí con un contrato muy superior al que tenía anteriormente. Contrato que Asier Goiria respetaría el pasado verano, asegurándole un puesto en la plantilla dirigida por Fran Fernández, donde estaba llamado a ser un jugador importante.

Esa segunda etapa se cierra en este mes de junio y lo hace sin el deseado ascenso a Segunda. No pilla tan de sorpresa ahora su salida, y es que el jugador ha estado muy lejos del nivel que se esperaba. De hecho, apenas ha sido protagonista a lo largo de la temporada, y eso que ha tenido etapas de jugar muchos minutos. Lejos de su buen nivel, no ha sido capaz de ser diferencial en la banda. Tampoco ha ayudado su falta de gol, y más en una plantilla en la que nadie era capaz de ver puerta.

Hasta 1.835 minutos jugó en 31 partidos de liga, marcando solo dos goles, uno en noviembre ante el Ibiza y otro en diciembre frente al Castilla. El andaluz también ha participado como titular en los dos encuentros del play off ante el Nástic de Tarragona. En el Nou Estadi jugaba 63 minutos y en la vuelta en Nueva Condomina participaba en 66, ganando en ambos casos la partida a Davo, el fichaje estrella de Goiria en el mercado invernal.

«Me alegraré por el ascenso»

«Ha sido un orgullo inmenso vestir la grana durante 84 partidos», decía Loren Burón en la carta de despedida dirigida a los aficionados, añadiendo que «cada vez que he saltado al césped con el escudo en el pecho, he sentido la responsabilidad y el privilegio de representar a esta ciudad y su gente». «Sé que este club y su afición se merecen mucho más y estoy convencido de que pronto estaréis en la categoría que como mínimo merecéis. Cuando ese día llegue, me alegraré como un murcianista más, porque este club siempre llevará un pedazo de mi corazón», concluía el andaluz.

Tras su despedida, se espera que en los próximos días se anuncie su próximo destino, que podría estar de nuevo en el Grupo II de Primera RFEF.