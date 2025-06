Jimbee Cartagena: cambios sí, pero no una revolución en la próxima plantilla

Este verano en las oficinas del Palacio de los Deportes de Cartagena van a tener menos trabajo del que tuvieron hace ahora exactamente doce meses. Al igual que en este curso, el equipo se alzó con la Supercopa primero y posteriormente con la Liga, pero antes de que se jugara los play off, el club ya era consciente de que tres pilares básicos como Bebe, Javi Mínguez y Lucao ya habían firmado por el Inter Movistar. Esas tres bajas, unidas a las de Saura, Juanan y Dennis Berthod, obligaron a trabajar a la cúpula para armar un buen equipo.

Cristian Povea y poco más

Para este curso se espera que no se produzcan muchos cambios en la plantilla. Con las renovaciones hasta 2028 de Pablo Ramírez y Chemi, el club ha blindado al equipo en ambas áreas. Además, ha llegado a un acuerdo con el ala sevillano Cristian Povea, que tras realizar un gran año con el Real Betis, firmará por el Jimbee Cartagena la próxima campaña. Otra incorporación, aunque no es nada sencilla la operación, puede ser el retorno de Lucao a la ciudad trimilenaria tras un año gris en el Inter Movistar. El brasileño no es feliz en Madrid y su deseo es retornar al cuadro rojiblanco, pero es una operación muy complicada. En el capítulo de bajas están en la ‘pole’ el capitán Jesús Izquierdo y Mouhoudine, pero no hay nada cerrado en este momento.