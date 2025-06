Jair Ventura, descubridor de Rodrygo: "LaLiga es mejor para él que la Premier, la mayoría de los Balones de Oro han jugado en España"

Jair Ventura (Río, 1979) nació en el fútbol, como él bien define la situación de venir al mundo siendo hijo de Jarzinho. Uno de los mitos futbolísticos del Brasil del 70, campeón del mundo y ejemplo de 'jogo bonito' y efectivo. El fútbol perdió un jugador pronto, pero, a cambio ganó un entrenador que ha estado al frente de la formación y promoción de talentos como Rodrygo. Aunque él reconoce que es el club, en este caso el Santos, quien formó al jugador del Real Madrid, él fue el primero que le dio confianza a un extremo que parece haberla perdido. Como ahora hace con los jugadores del Avaí Futebol Clube, cuarto clasificado de la Serie B brasileña.

Hace tiempo que Rodrygo, el futbolista que se convirtió en decisivo en la Champions ha dejado de volar como antaño. Siempre ha demostrado tener una inteligencia táctica por encima de la media, pero la extrema competencia en el Real Madrid, con Vinicius o Mbappé, le ha relegado a un segundo plano del que no parece saber salir. Con todo, su caché sigue siendo alto. Xabi Alonso le dio una oportunidad inicial frente al Al Hilal en el primer partido del Mundial de Clubes. A partir de ahí, sus minutos han sido contados con cronómetro.

Es la vida de otro talento descomunal que ha pasado por el embudo del fútbol de élite. Un escenario al que es muy difícil llegar y que provoca una selección natural a veces no demasiado justa. Viendo la situación actual, Jair Ventura se acuerda de la frase que le dijo cuando empezó a despuntar: "La izquierda es la banda de Neymar, mejor que entrenes del otro lado". Pero ni siquiera dotándole de la mayor polivalencia posible ha conseguido asentase en un equipo al que es difícil llegar, como el Real Madrid, pero del que todavía es más complicado irse.

¿Cómo está viendo a los equipos brasileños en el Mundial de Clubes? Su papel está siendo muy destacado.

Hemos visto un crecimiento muy grande. El fútbol brasileño ha recibido grandes inversiones. Eso ayuda, ya no existe esa diferencia tan grande de antes con los clubes europeos. Nuestro poder financiero ahora es fuerte, estamos trayendo jugadores importantes. Muchos clubes se convirtieron en SAD (Sociedad Anónima Deportiva). Es el proceso por el que han pasado equipos como el Bahía, que pertenece al City Group. Antes todo estaba muy concentrado entre Flamengo y Palmeiras. El Botafogo, donde trabajé diez años, pasó por un momento delicado y hoy también es SAD, al igual que el Atlético Mineiro o el Cruzeiro. Con tantos equipos económicamente fuertes, nuestro campeonato se ha vuelto más equilibrado.

Y también ha mejorado mucho el nivel de los entrenadores, como se plasma en el Flamengo de Filipe Luis, capaz de derrotar al Chelsea en la fase de grupos.

Sí, está en un gran momento. Es su primer trabajo como entrenador profesional y tiene más victorias que derrotas. Es un rendimiento muy bueno. No solo fue un gran jugador, también se formó para estar en los banquillos. Tuvo la humildad de empezar como técnico del sub-20. Pasó por etapas importantes y formativas para estar tan preparado como lo está ahora.

¿Fue una gran sorpresa la victoria del Botafogo contra el PSG de Luis Enrique?

Si decimos que fue solo una sorpresa le quitamos mérito. Claro que el campeón europeo es favorito. Pero ya hemos visto muchas veces que en el fútbol no siempre ganan los favoritos. Por eso este deporte es una pasión mundial. Leí un libro que decía que las casas de apuestas pierden más dinero con el fútbol porque es el único deporte colectivo donde el que menos invierte puede ganar al que más gasta. Eso no ocurre tanto en el voleibol o baloncesto.

En su caso, la relación con el fútbol, donde ahora ejerce como entrenador, empieza muy pronto.

Tengo un amigo que dice que soy de los pocos que ya nacieron dentro del fútbol. Mi padre es exjugador (el gran Jairzinho, campeón del Mundo en 1970). A los 16 años salí de casa para intentar para hacer mi carrera. Crecí escuchando historias de figuras como Pelé. Jugué hasta los 26 años. Estuve en Francia un año, dos en Grecia, dos en Gabón. Volví a Brasil y jugué la segunda división. Luego decidí estudiar. Fui preparador físico, analista de rendimiento, ojeador, asistente técnico, técnico del sub-20, interino... Hasta que en 2016 me nombraron entrenador de Botafogo. Parecía joven, pero tenía más de 10 años de experiencia en todas las áreas del fútbol.

¿Cuánto influyó en usted su padre, Jairzinho, ídolo del fútbol mundial?

Me dejó huella en todo. Mi ídolo como entrenador es Zagallo. Vi todos los partidos del Mundial del 70. Mi padre me enseñó cómo entrenaban esos movimientos. Y como persona, es también una gran referencia. El carácter, la conducta. No sirve ser buen jugador si no eres una buena persona. Siempre le digo a mi club: 'Podemos perder por resultados, pero nunca por conducta'. Eso me enorgullece. Estoy cerca de cumplir 10 años como entrenador profesional y nunca tuve un problema de gestión. La presión en este trabajo es enorme, pero hay que mantenerse en el día a día.

Han sido muchos los talentos que han pasado por sus manos, pero, sin duda, uno de los más destacados es Rodrygo. ¿Cómo descubrió a este talento brasileño del Real Madrid?

Hay que dejar claro que quien forma es el club. El Santos lo hizo con Rodrygo. Ya era una joya, amparado por una gran marca, que había ascendido por todas las categorías de la Selección. El papel del técnico es saber cuándo lanzarlo. Como nos pasó en Botafogo, cuando llegamos a cuartos con un chico de 17 años como titular, Matheus Fernandes, que después se iría al Barça. Yo siempre he tenido tranquilidad para lanzar a los jóvenes. Rodrygo era tan veloz y sutil que no dejaba marcas en el césped. Empezamos dándole 15 minutos, luego 30, luego medio tiempo… Ya hacía goles. Después de 22 partidos con el Santos fue vendido al Real Madrid por 42-45 millones. El presidente me llamó diciendo que ya habíamos ganado la Copa de Brasil tres veces y ni la habíamos jugado aún. Él era tan completo que jugó conmigo de ‘10’, por izquierda y por derecha. Le dije en broma: 'La izquierda es la banda de Neymar, mejor que entrenes del otro lado'. Perdí a Bruno Henrique, ahora en el Flamengo, en mi debut, y eso abrió espacio para Rodrygo. Luego vino Gabigol y lo adaptamos a la derecha. En el Real Madrid también juega ahí porque Vinícius prefiere la izquierda. Recuerdo que su primer ‘hat-trick’ en Champions fue con goles de cabeza, de derecha y de izquierda. Es un jugador muy completo.

El problema es que es tan polivalente que cuesta definirlo. En el Real Madrid juega por la derecha, pero por la izquierda parece más cómodo. Aunque ahora ha perdido totalmente el protagonismo y parece estar más fuera que dentro.

Sí, es verdad. Es el lado que él prefiere. Aunque trabajamos también por la derecha, se siente más cómodo por la izquierda. Él mismo ya lo ha dicho públicamente. Creo que tuvo una lesión hace poco, si no me equivoco. Pero venía siendo titular en la selección. Pero es un jugador fuera de serie. Seguro le ayudará Ancelotti en la selección y espero que haga un gran Mundial de Clubes.

Se ha hablado mucho de la Premier League, con Arsenal o Chelsea interesados en contratar a Rodrygo, ante su falta de protagonismo en el Real Madrid. ¿Lo ve como un salto adecuado?

Yo prefiero LaLiga para él. Siempre lo digo. Si miras los últimos años, la mayoría de los Balones de Oro jugaron en España: Rivaldo, Ronaldinho, Messi, Cristiano... No es coincidencia. Veo LaLiga más cercana al fútbol brasileño. La Premier es más rápida, los campos más pequeños. Claro que Rodrygo puede jugar en cualquier liga del mundo, pero para mí, LaLiga es la mejor para él.

¿Y cómo ve a Xabi Alonso? ¿Se adapta Rodrygo a su estilo?

Claro que he seguido su trayectoria, pero ahora cambia el perfil, por el tipo de campeonato. La Bundesliga es distinta, más aún que la Premier. Pero Xabi Alonso es un gran entrenador, no está limitado a un solo campeonato. Tiene todo para hacerlo muy bien. Es una gran responsabilidad dirigir a un gigante como el Real Madrid, pero estará bien servido de jugadores.

Ha sustituido a Ancelotti, que se ha convertido en el primer seleccionador extranjero de Brasil. ¿Le parece correcto?

Creo que hemos traído un gran entrenador, no solo alguien extranjero. Ancelotti es uno de los más ganadores del mundo. Conoce a muchos jugadores brasileños. Ya ha convocado a Casemiro, que fue su jugador. Da equilibrio a la selección. Y sabe muy bien cómo funcionan los chicos del Real Madrid. Todo pinta bien para este nuevo ciclo.

¿Cómo ve el futuro del fútbol brasileño a nivel de clubes? ¿Algún equipo podría ganar el Mundial?

Sí, tenemos condiciones. Es una pena que el Botafogo y el Palmeiras se cruzaran, porque uno tenía que quedar fuera. Pero estamos haciendo un gran torneo. Esta competición es muy buena, con estilos diferentes. Estoy grabando los partidos para analizarlos. Brasil está siendo visto con otros ojos. Nuestras marcas y clubes ya son respetados. Siempre fuimos famosos por la selección, pero ahora nuestros clubes también son gigantes. Y con todos clasificados para el Mundial, solo falta Athletico Paranaense, que seguramente entrará algún día. Incluso grandes clubes como el Atlético de Madrid o el Al Hilal, que invirtieron muchísimo dinero, se han quedado fuera o han sufrido para avanzar. Da buena fe del poder de Brasil y sus equipos.

Su padre, Jairzinho, seguro explotó de felicidad con la Libertadores del Botafogo.

Sin duda. Yo estaba sin club y fui con él y mi hermana a ver la final. Él jugó 13 años allí, yo trabajé 10 en el equipo. Le tengo un cariño enorme al Botafogo. Me formó como entrenador: llegué en 2008 como aprendiz y me fui en 2018, con 99 partidos como técnico principal. Fuimos a la fiesta del título, fue hermoso. Textor, su actual propietario, fletó un avión para llevar a todos los empleados: utilleros, secretarias, todos. Fue muy bonito reencontrarme con tantos amigos.

Los europeos dicen que tienen muchas competiciones, pero el calendario en Brasil siempre ha sido muy cargado. ¿Cree que eso determinará el Mundial de Clubes?

Sí, en 2017, por ejemplo, jugué la Libertadores hasta cuartos; Copa do Brasil hasta semifinales; el Brasileirao; la previa de Libertadores y el estadual. Cerramos el año con 77 partidos. En Europa hacen 60 como mucho. Aquí es duro, porque hay poco tiempo para entrenar o recuperar. Las lesiones aumentan. Pero el calendario es así y no va a cambiar. Mis amigos entrenadores que han estado en ligas importantes siempre dicen: quien consigue trabajar en Brasil, puede hacerlo en cualquier parte. Porque aquí se entrena menos y se juega mucho más. Tienes que adaptarte, hacer ajustes con vídeos, porque no hay tiempo en el campo para automatizar mecanismos. Así es nuestro fútbol.