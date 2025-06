Un camino pedregoso para Real Murcia y FC Cartagena en Primera Federación

El Real Murcia y el FC Cartagena ya conocen su hoja de ruta para la temporada 2025-2026 en la Primera Federación. El reparto de grupos de la tercera categoría ha dejado un camino pedregoso para los dos equipos de la Región, que contarán con diversos desplazamientos relativamente cercanos durante el año, pero que también tendrán que saber moverse bien en el barro para situarse entre los primeros clasificados, especialmente para conquistar un primer puesto que otorga el ascenso directo a la Segunda División.

Candidatos no faltarán. Y es que tanto al Real Murcia, segundo clasificado en el grupo II el pasado año, como al FC Cartagena, recién descendido y casi obligado a armar un proyecto para intentar regresar cuanto antes al fútbol profesional, se le sumarán un Nástic de Tarragona que se ha vuelto a quedar a las puertas del ascenso en el play off, una siempre ambiciosa Unión Deportiva Ibiza, otro recién descendido como el Eldense, y un Hércules y Alcorcón en plena reconstrucción para optar a la parte alta de la tabla de nuevo.

En un reparto similar al encontrado por el conjunto grana en su primer año en la Primera Federación, en la temporada 2022-2023, se ha optado por una división entre Este y Oeste, en la que los dos equipos de la Región viajarán a la parte más occidental de Andalucía (Cádiz, Sevilla y Málaga), Castellón, Madrid, Cataluña y Aragón. A los equipos ya nombrados anteriormente, se sumarán el Antequera, clasificado para el play off la pasada temporada, Marbella, Algeciras, Atlético Sanluqueño, el recién ascendido Juventud de Torremolinos y los filiales del Sevilla FC y Real Betis Balompié.

El Villarreal B y el Atlético de Madrid B compondrán los cuatro filiales de este grupo II, a los que también se suman el Alcorcón, el Teruel, el Tarazona, el CE Europa y el Sabadell, que eliminó en la final del play off de ascenso al UCAM Murcia.

Los jugadores del Real Murcia, al término de la eliminatoria ante el Nástic de Tarragona. / Israel Sánchez

Estos son los rivales que tanto el FC Cartagena como el Real Murcia, que todavía apenas han comunicado sus primeros pasos en la preparación de la siguiente temporada, deberán sortear para tratar de conseguir los objetivos marcados de cara al próximo curso. No obstante, no será hasta el próximo martes, 1 de julio, cuando se finalmente conozca el calendario completo de la competición, donde se sabrán varias fechas de claves de la temporada, como la del derbi regional entre granas y albinegros, o los desplazamientos más asequibles para los aficionados de ambos equipos, como pueden ser Elda o Alicante.

Los jugadores del FC Cartagena abandonan el terreno de juego tras un encuentro en el Cartagonova. / | IVÁN URQUÍZAR

Tenerife y Racing de Ferrol, al grupo I

Calendario que también se conocerá en el grupo I, donde saldrán los rivales tanto del Real Murcia como del FC Cartagena si estos se acaban clasificando para el play off. En ese lado oeste de la Primera Federación han quedado encasillados los otros dos equipos descendidos del fútbol profesional, como son el Tenerife y el Racing de Ferrol, y que están llamados a pelear por hacerse por el primer puesto de su competición junto a la Ponferradina, que se quedó a las puertas ante el Andorra en el play off de ascenso, el Lugo o un Mérida que, tras conseguir clasificarse para el play off en el grupo II el pasado año, ahora deberá competir en el primero con rivales totalmente distintos.

A ellos se suman el Cacereño, el Arenas Club, el Ourense, Pontevedra, Barakaldo, Arenteiro, Real Avilés Industrial, Guadalajara, Real Madrid Castilla, Unionistas de Salamanca, Talavera de la Reina, Zamora y los filiales Real Madrid Castilla, Athletic Club B, Osasuna B y Celta Fortuna. Todos ellos, junto a los mencionados en el grupo II, componen los cuarenta equipos de la Primera Federación para el próximo curso 2025-2026.