Susto mundial de Márquez al sufrir dos caídas muy feas en Assen

Susto mayúsculo, tal vez más en el entorno del campeón que en él mismo, pero lo cierto es que el catalán Marc Márquez (Ducati) ha salvado sus dos caídas de hoy, en el circuito de Assen (Países Bajos), también conocido como ‘la catedral’, con muchísima suerte: punto de sutura en la barbilla por culpa de una piedra de una escapatoria (“¡ojalá este punto sumase para el Mundial!”), fuerte contusión en los genitales y hielo a tope, mucho hielo, en el codo izquierdo para tratar de solucionar el golpe (“¡tremendo!, sí, un poco de susto si me he llevado!”) que ha sufrido en la primera de las dos caídas y que le ha afectado (“seriamente”, comentó el doctor Ángel Charte, responsable médico del Mundial) el nervio cubital.

No lo dijo, pero lo insinuó. Estas caídas son las que te pueden arruinar un campeonato que pareces tener perfectamente enfocado a un final feliz. “Lo comenté al llegar aquí, a Assen, y, mira, ha sucedido, aunque por fortuna me encuentro bien”, comentó Marc. “Los dobletes (Mugello-Assen y Alemania-Brno) son muy delicados, te haces daño en uno y te pierdes la carrera y la siguiente cita. Y, sí, hoy me podía haber pasado”.

Marc Márquez entra en el taller de Ducati Lenovo, tras su caída a primera hora de hoy en Assen. / ALEX FARINELLI

La verdad es que, tanto en la primera caída (45 minutos en el centro médico) como en la segunda (32 minutos en manos de los fisios de Quirón Prevención), Marc ha sufrido un cierto cosquilleo de inquietud tras las dos caídas. “En la primera, ese golpe en el cubital, en el hueso de la risa, ha hecho que perdiese la sensibilidad en la mano y enseguida me he quitado el guante para recuperar el tacto. Ha sido como el típico golpe en el hueso de la risa, pero multiplicado por 10”.

Calma, mucha calma

Durante todo el proceso de recuperación, especialmente en la primera caída (por cierto, Marc volvió a la pista y logró el mejor crono de esa sesión ¡tremendo!), la inquietud en el taller del Ducati Lenovo. Julia Márquez, el padre de la criatura, paseaba inquieto; Gemma Pinto, su pareja, parecía no sufrir, pero lo lleva por dentro; José Luis Martínez, su asistente inseparable, era el que mejor lo llevaba pues igual poseía mejor información que nadie y el italiano Davide Tardozzi, Team Manager de la fábrica de Borgo Panigale, no paraba de haber con el doctor Charte para tranquilizar a todo el mundo.

Y el médico de los campeones solo pedía calma. Sabía que el hueso de la risa acabaría recuperándose, pero no quería asegurarlo antes de tiempo. Enseguida dijo, tal vez tras el tremendo crono de MM93, que todo estaba bajo control. Y, luego, tras la segunda caída, se volvió a preocupar. No tanto por el corte de la barbilla como por el dolor en los testículos.

"El golpe que me he llevado en el hueso de la risa ha sido diez veces más fuerte que lo que te ocurre, a veces, en la vida normal, por eso me he sacado el guante enseguida, pues me he quedado, de pronto, sin sensibilidad en la mano. Por suerte, me he recuperado" Marc Márquez — Piloto del equipo Ducati Lenovo

“El problema de Assen, que deberán solucionar de cara al próximo año, es que la gravilla de las escapatorias no es gravilla, son auténticas piedras”, indicó Marc. “Y cuando entras a gran velocidad (parece que Marc perdió el control de su Ducati, en la segunda caída, a más de 200 km/h), siempre hay alguna o varias piedras, insisto, no piedrecitas que te entran por el hueco del casco y te dañan con facilidad la barbilla”.

Cuando poco después de las seis de la tarde, Marc regresó a su boxe, todo el mundo respiró tranquilo y feliz. Los suyos, incluida mamá Roser Alentá, que enseguida pidió información sobre el estado de su hijo mayor, se tranquilizaron, respiraron felices, especialmente todos los que había vivido semejante inquietud en el boxe.

Y Marc, cómo no, les dijo que estaba listo para la lista de mañana, sábado y para el GP del domingo. Eso sí, como ya comentó el jueves, “va a ser complicado ganar, pero, de momento, estamos en el top-5, que era la misión del viernes”. No dijo, no, que podía haber sido peor, mucho peor, pero lo pensó, sin duda. Ni que decir tiene que ‘Pecco’ Bagnaia lideró el comentario de todos sus rivales: “Pese a las caídas, Marc estará ahí, peleando por la victoria, ya veréis”. Ninguna novedad, ya.