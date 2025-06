El Real Murcia mantiene sus tiempos para la llegada del nuevo entrenador

Parece que todos los veranos comienzan de la misma manera para un Real Murcia que no tiene prisa a la hora de dar el pistoletazo de salida a la siguiente temporada. Sin embargo, por tercer año consecutivo, el conjunto grana afronta la última semana del mes de junio con los mismos deberes por hacer. Un efecto dominó que, hasta que no se produce la llegada del entrenador, no arranca en la Nueva Condomina.

Mientras que el resto de clubes, en las diferentes categorías, comienzan con su cascada de anuncios, movimientos y salidas, en el Real Murcia se respira una calma tensa, una ausencia en el anuncio de movimientos, que no significa que no se produzcan, que inquieta a los aficionados más activos. Y es que, ni la participación de los granas en el play off de ascenso a Segunda División después de siete años, donde cayeron eliminado en la primera ronda ante el Nástic de Tarragona, ha cambiado el rumbo de un conjunto grana que afronta otra vez el final de mes con varias cosas por hacer.

La incapacidad para llegar a un acuerdo con el entrenador Fran Fernández para rescindir su contrato, renovado de manera automática por disputar el play off de ascenso, una cláusula que se firmó hace un año con su llegada y que ya se conocía, está atascando los siguientes pasos de un Real Murcia que otra vez se encuentra a las puertas del julio, mes en el que arrancan las pretemporadas y diferentes preparaciones, sin un entrenador cerrado. Todo apunta a que Joseba Etxeberria es el escogido por Asier Goiria para encabezar el proyecto de la 2025-2026, pero el guipuzcoano sigue a la espera para que todo se haga oficial y su nombre ya ha sonado también para otros clubes, como es el caso del Mirandés.

Fran Fernández, en la banda durante un partido esta temporada. / | ISRAEL SÁNCHEZ

Una situación que se repite

Lo cierto es que es una situación que se repite en el Real Murcia desde la llegada de Felipe Moreno al club. En su primera temporada se dilató la contratación de un director deportivo, con la llegada de Javier Recio, y todo hizo que fuera todo el proceso más lento. Tanto que el Real Murcia, después de un extenso cásting de entrenadores que fueron ocupando diferentes banquillos, tuvo que recurrir a Gustavo Munúa para anunciar su llegada el 1 de julio de 2023, apenas unos días antes de diseñar toda la pretemporada para un dirección deportiva que también era totalmente nueva.

Sin embargo, una vez sorteado el primer año, ocurrió lo mismo en el segundo. La contratación de Asier Goiria como director deportivo y la intención de que compartiera el cargo con Javier Recio, algo insostenible días más tarde con la salida del madrileño, provocó que se retrasase la llegada de un entrenador. El almeriense Fran Fernández se encontraba en esa terna de candidatos, y su llegada se produjo finalmente el 24 de junio del pasado año. Justo una semana antes de finalizar el mes.

Un caso similar que, por diversos motivos, también va a ocurrir con Etxeberria, puesto que al no encontrar una vía amistosa con Fran Fernández para romper segundo año de contrato, tal y como estaba estipulado si clasificaba entre los cinco primeros al término de la fase regular, el Real Murcia deberá recurrir al despido. Una vía que también tuvo afrontar con Munúa, por lo que será la segunda ocasión que el Real Murcia deba hacer un desembolso importante en los cambios de banquillo. El tercero si también se tiene en cuenta lo ocurrido con Mario Simón, quien tuvo que reclamar parte de su finiquito.

La ausencia de un entrenador provoca que el resto de decisiones también se mantengan en pausa. Nada se conoce de posibles renovaciones de jugadores o la llegada de nuevos futbolistas de un plantel que tan solo se conoce los nombres de las piezas que tienen contrato en vigor para la próxima campaña, un total de 12 futbolistas, como tampoco se sabe si Pedro León continuará una temporada más siendo parte de la plantilla después de tres temporadas en las que se ha resistido el ascenso.