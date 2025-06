La redención de Ortuño en el FC Cartagena

Un día más en el que no hay novedades en el Cartagena. 24 días han transcurrido desde que el club albinegro disputara su último encuentro en Segunda División, dos meses y medio desde que descendió matemáticamente y, de momento, solo se ha sabido de los profesionales que han dejado de pertenecer al club portuario.

Guillermo Fernández Romo anunció que no iba a seguir. Él mismo dijo que no merecía continuar tras unos números tan pobres y de momento no se sabe quién va a ser el técnico que lo sustituya. Dani Ponz es el mejor colocado, pero de momento no es oficial nada y no lo es porque desde la dirección no se ha anunciado nada oficialmente. No se sabe quién va a ser el encargado de confeccionar la plantilla, pero se da por hecho que se mantiene la misma estructura, ya que, pese a la cantidad de noticias sobre el futuro del club, de momento nada cambia y se mantienen los mismos.

Ortuño, Jhafets y Ndiaye

Solo hay tres jugadores con contrato en el Cartagena para la próxima temporada. Assane Ndiaye fue una de las sorpresas de la segunda vuelta y una de las pocas buenas noticias en el club albinegro en el segundo tramo de competición. El mediocentro mallorquín de origen senegalés cumplió una serie de requisitos que le permitían ampliar el contrato con el conjunto portuario, pero lo cierto es que ya le ha hecho saber al club a través de su agente que no tiene intención de seguir. Los otros dos son Jhafets, que ha sido esta campaña el tercer portero y cuando ha actuado lo ha hecho sin grandes alardes. El tercero en discordia es Alfredo Ortuño, el delantero yeclano que esta campaña 2024-2025 no ha sido el suyo, ya que no ha podido marcar ningún gol en liga. No ha sido titular indiscutible y cuando ha tenido la oportunidad no ha podido aprovecharla. El único tanto que ha podido marcar fue en Copa del Rey ante el Andorra en la victoria por 0-1 del conjunto cartagenero.

Ganas de revancha

Alfredo Ortuño, si se queda, arrancaría su quinta temporada en las filas del Cartagena. Hasta el momento ha jugado 145 partidos oficiales con la elástica albinegra y ha anotado 32 goles. Su media de 10 tantos al año no pudo mantenerla en la desastrosa campaña colectiva 2024-2025 y tiene el reto de, en una categoría más baja, volver a sus guarismos y ayudar a que el club portuario retorne al fútbol profesional.

Ni directa ni indirectamente ha transmitido ni el jugador ni su entorno la intención de marcharse y, con contrato en vigor, se entiende que tiene ganas de redimirse y de cambiar el sabor amargo de la campaña que acaba de finalizar.

Alfredo Ortuño tiene 34 años y es evidente que su mejor momento ya ha pasado, pero un jugador que salvo esta campaña, ha sido importante en Segunda División, a priori en una categoría inferior, puede ser un jugador a tener en cuenta.

Ya se ha visto esta temporada que es muy complicado que ningún jugador destaque si el colectivo no funciona y en el Cartagena la sensación actual es que hay muchas cosas que solucionar para que entonces aparezcan las individualidades y puedan marcar las diferencias.

A la espera de los fichajes que deben llegar, de momento solo Ortuño se quedaría del curso pasado. Nadie puede asegurar el nivel que mostrará si finalmente se mantiene en la plantilla, pero el compromiso es innegable. En un club donde la identificación de la gente ha ido disminuyendo en los últimos meses y se espera un descenso considerable en el número de abonados, tener una referencia puede ser positivo. El tiempo dirá.