El Jimbee Cartagena quiere que hoy sea el gran día

Esta noche el Jimbee Cartagena puede revalidar el título de campeón de liga. Se mide al Barça a las 21.00 (Teledeporte) y si gana conseguiría la hazaña de repetir título de manera consecutiva que hasta el momento solo han logrado Movistar Inter, Playas de Castellón, Elpozo Murcia y su rival de hoy, el Barça. El Jimbee Cartagena está a cuarenta minutos de entrar en el Olimpo del fútbol sala nacional.

Tiene dos balas el cuadro portuario, ya que si hoy no gana, se tendría que jugar un quinto encuentro en el Palau Blaugrana, pero esa es una circunstancia que en estos momentos no pasa por ningún miembro del club rojiblanco. Si hoy no se consigue, la otra oportunidad la tendría el próximo lunes, día 30 de junio, a las 21:00. La igualdad es tal entre ambos equipos que una decepción hoy no sería tampoco definitiva, pero, al igual que ocurrió el curso pasado, la ilusión por proclamarse campeón en Cartagena es máxima.

La empresa no es nada sencilla, ya que para ser campeones hoy el Jimbee Cartagena tendría que ganarle de nuevo al Barça y sería la tercera victoria de manera consecutiva.

Moral por las nubes

El tercer choque dejó un gran sabor de boca a todos los miembros del cuadro cartagenero. En el encuentro del martes se confirmó que Waltinho y Mouhoudine han llegado al tramo decisivo en el mejor momento de forma. El francés cometió un error que le costó un gol al equipo, pero realizó una primera parte excepcional y anotó el 2-1 con un auténtico golazo. Waltinho fue el autor del 1-0 y volvió a demostrar que aparece en los días grandes. Las individualidades fueron la guinda de un pastel que tiene como ingredientes la supervivencia en los momentos de sufrimiento, el saber aprovechar las ocasiones cuando tocan y sobre todo el compromiso defensivo durante los 40 minutos en el que, en un deporte de errores como es el fútbol sala, el cuadro dirigido por Duda los minimiza.

La labor arbitral en el tercer encuentro dejó muy enfadada a la expedición del cuadro culé. Entienden que la jugada del segundo tiempo en la que Tomaz hace falta debía haber ido acompañada de la segunda amarilla que hubiera dejado al Jimbee Cartagena durante dos minutos con un jugador menos. No fue así y las protestas de Pito, lo que provocaron fue lo contrario y el cuadro portuario en superioridad anotó el 3-1 que resultó definitivo.

El conjunto azulgrana se entrenó ayer en las instalaciones de Torre Pacheco para preparar este cuarto encuentro que, desde el punto de vista culé, es dramático. El cuadro catalán era el gran favorito para todos los títulos esta campaña y necesita ganar los dos partidos para no terminar la campaña en blanco, algo que no ocurre desde la campaña 2016-2017.

Los últimos seis duelos en la ciudad trimilenaria entre ambos conjuntos se han resuelto por un gol de diferencia. En cuatro de los seis partidos, el gato al agua se lo llevó el Jimbee Cartagena, incluso necesitando en uno de ellos, como fue el segundo partido de las semifinales del play off del año pasado, la prórroga para vencer. En los otros dos choques, la victoria por la mínima se la adjudicó el cuadro barcelonista. Todo hace indicar que se va a vivir otro duelo igualado hoy y es un tipo de partido en el que el Jimbee Cartagena ya ha demostrado sentirse cómodo.

A por el ‘no hay billetes’

Anoche a las 22:00 el club liberó los asientos de los abonados que no han ejercido su derecho a comprar la entrada que tenían guardada. Durante el día, en el club cartagenero no tienen ninguna duda de que se colgará el cartel de no hay billetes. Se espera otra noche mágica en el Palacio de los Deportes de Cartagena y es un factor que para Duda es fundamental. El técnico de Florianópolis ve clave el factor cancha y el papel que tiene la afición en los encuentros de los play offs.

Está todo preparado para que se viva una noche mágica, para que el Jimbee Cartagena repita la hazaña del curso pasado en el que ganó Supercopa de España y Liga y se vuelva a confirmar que no es que el cuadro cartagenero haya llegado a la élite, sino que se ha instalado para no caer de ahí en mucho tiempo.