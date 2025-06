Un heroico Jimbee Cartagena vuelve a conquistar la liga

El Jimbee Cartagena se ha consagrado en el fútbol sala nacional. El cuadro cartagenero ha vuelto a cantar el alirón, consiguiendo su segunda liga de manera consecutiva. Lo consiguió a lo grande, de una manera heroica remontando al Barça con dos goles en el último minuto. Tras caer en el primer encuentro de la final, el conjunto dirigido por Duda ha conseguido vencer en tres partidos consecutivos a todo un Barça y este último de una manera que nadie va a poder olvidar. El resultado de 3-2 ya queda en la historia del fútbol sala nacional y del deporte en la ciudad de Cartagena y de la Región de Murcia. Waltinho con un doblete y Pablo Ramírez con el gol decisivo, los grandes protagonistas de una noche histórica.

Ambos técnicos apostaron por el mismo quinteto y por las mismas rotaciones prácticamente, sobre todo en los primeros cambios. El cansancio era un factor importante en esta final y además el calor sofocante que hizo durante todo el encuentro en el Palacio de los Deportes marcó un encuentro que acabaría siendo inolvidable.

El Barça mejor, pero 1-1

El Barça empezó mejor el partido. El zurdazo de Adolfo, que se estrelló en el palo en el minuto tres de encuentro, fue el primero de una serie de acercamientos que iba protagonizando el cuadro culé. No era el plan de partido que quería Duda, pero el cuadro portuario es el mejor en faceta defensiva y por eso evitó que el cuadro catalán se adelantara en los primeros acercamientos, pero a balón parado fue cuando encontró el agujero el Barça. Antonio se aprovechó de una barrera mal colocada para poner el 0-1 en un libre directo en el minuto seis.

El Jimbee Cartagena es inmortal o lo parece por momentos. Tras un mal inicio y encajar un gol, es de los pocos equipos del mundo que sabe resucitar en los partidos y un minuto después Waltinho, más listo que su par, provocó un penalti de listo. El empujón existió, pero la inteligencia del jugador ayudó a que los árbitros señalaran la pena máxima. Waltinho es inteligente y también un gran jugador, y el penalti lo puso en la escuadra para establecer el 1-1.

El tanto fue balsámico para el Jimbee Cartagena, que consiguió cambiar el guion del partido. A partir del tanto de Waltinho y de la aparición en pista de Cortés y Mellado, el primer tiempo ya tuvo otro ritmo y se jugaba por igual en ambos campos. Se igualó todo.

Osamanmusa al palo

En el minuto 13 se produjo la mejor ocasión del partido, de toda la serie, de todos los play offs y de toda la temporada. En una rápida contra que inició Cortés, el balón llegó a Osamanmusa que solo, a un metro de la portería y sin ningún tipo de oposición, incomprensiblemente le dio al palo para incredulidad de todo el pabellón. Un minuto después, el jugador tailandés cayó dentro del área y solicitó a su técnico Duda que pidiera el VIR para ver si le concedían penalti, pero lo que se llevó el jugador rojiblanco fue la amarilla por simular.

Este deporte son momentos y, al filo del descanso, el que marcó fue el Barça. Si el Jimbee tuvo un gol cantado unos minutos antes, el cuadro culé se encontró un tanto en una jugada aparentemente sin peligro. Adolfo cambió el ritmo en mediocampo, lo que provocó que pudiera zafarse de Cortés y, con un buen balón cruzado, habilitó a Antonio para que, de primeras, consiguiera el doblete en su cuenta particular e hiciera el 1-2.

El momento del Jimbee, sin premio

Tras la reanudación, el Jimbee Cartagena se mostró más sólido y más convencido de poder remontar. Tras el mazazo que supuso el gol antes del descanso, el inicio del segundo periodo no fue como el del primer tiempo. El cuadro cartagenero incomodó más al conjunto catalán y se vio en la acción que le costó la cartulina amarilla a Pito. El brasileño hizo falta y su protesta desmedida le costó la amonestación. El conjunto rojiblanco dominaba el choque en el segundo tiempo y se sucedían las ocasiones. Primero fue Cortés, pero el esférico se marchó fuera; posteriormente la tuvo Pablo Ramírez, después fue Waltinho, tras un robo, pero el chut se fue desviado y, finalmente, Mellado, en una jugada personal, se encontró con Dídac. Los fantasmas de toda la temporada en el tema del acierto, que parecían que se habían esfumado en los play offs, volvieron a aparecer.

El furor del inicio del segundo periodo no tuvo premio. El Jimbee lo mereció, pero no encontró el gol y el encuentro se fue nivelando para el tramo decisivo del choque. La amarilla a Waltinho denotó cansancio y desesperación y esa sensación de que el resultado era inmerecido en ese instante.

Los jugadores del Jimbee Cartagena celebran el gol de Waltinho / Prensa Jimbee Cartagena

Locura en el último minuto

Duda arriesgó. Colocó al portero-jugador a falta de más de seis minutos para el final. No se quiso esperar a que llegaran los últimos cinco minutos, que parece que es una norma no escrita. El técnico de Florianópolis arriesgó y su equipo se hizo dueño del esférico con el difícil reto de derribar el muro culé. Tras tres minutos de quiero y no puedo, Duda volvió a intervenir pidiendo tiempo muerto y ajustando detalles en busca del ansiado empate.

El cuadro portuario consiguió hundir al Barça hasta su área y en el último minuto obtuvo premio. Se desató la locura con dos goles que pasarán a la historia. Primero fue Waltinho, que finalizó una jugada de Cortés, cuando quedaban 44 segundos. Pero no, no acabó ahí porque el Jimbee Cartagena no quería prórroga y tampoco lo quería Pablo Ramírez que, a falta de 15 segundos para el final, metió la pierna izquierda para cambiar la trayectoria de un chut de Cortés y marcar un gol que pasará a la historia.

A lo grande, el Jimbee Cartagena se llevó el título de liga. A lo grande repite hazaña el cuadro cartagenero. A lo grande, el conjunto portuario repite título y se clasifica para la Supercopa y para la UEFA Futsal Champions League.