Los encargados de conseguir el billete a la Copa del Rey

Mañana arranca la Supercopa Territorial con las dos semifinales. El torneo que cierra la temporada en el fútbol regional tiene formato ‘Final Four’ y lo disputan el mejor clasificado de Preferente Autonómica que no ha ascendido (Los Garres) y los campeones de Primera Autonómica (San Javier Mar Menor), Segunda Autonómica (CD Mediterráneo) y Liga Sub23 (Rincón de Seca). Cuatro clubes que tienen un objetivo y, por lo tanto, cuatro entrenadores con la misión de liderar a sus equipos para poder alcanzar un hito histórico.

Las semifinales se juegan mañana a las 20:30. En Las Torres de Cotillas se enfrentan Los Garres y Rincón de Seca, mientras que en el José Antonio Pérez de San Pedro del Pinatar lo hacen San Javier y Mediterráneo.

Juan Andreo, último servicio a Los Garres

Juan Andreo Mula (Murcia, 16 de enero de 1981) está ante el último fin de semana como entrenador de Los Garres. Hasta el pasado domingo por la noche no sabía si tenía que trabajar más o no, porque dependía de lo que ocurriera con los ascensos. Finalmente tiene esa labor por delante, aunque ya ha sido presentado y dio una rueda de prensa como entrenador del Águilas B. El cuadro costero ha apostado por él para su filial para el próximo curso, pero antes tiene la misión de intentar cerrar el ciclo con su actual club. En ese aspecto, Andreo nos cuenta que esta posibilidad estaba sobre la mesa: “Cuando el Águilas me contactó tras los play offs, les comenté que esto podía pasar y yo quería terminar en Los Garres hasta el final porque me he sentido muy querido. Aunque se dio la presentación con el nuevo equipo, nosotros hemos seguido entrenando y nos queda esta competición y la verdad que la afronto con mucha ilusión”, nos reconocía el técnico.

Juan Andreo, técnico de Los Garres / L.O.

Los Garres es el equipo favorito, ya que es el de mayor categoría. Eso sí, el año pasado también lo era y en semifinales fue apeado por el Dolorense, por lo que nadie en el club se fía. Juan Andreo tiene estudiado al rival para afrontar este duelo ante el Rincón de Seca: “Es un equipo muy enérgico, con mucha frescura, muy joven y que seguro que va a ser un partido muy difícil”.

Jesús Lacal, al mando de La Cenicienta

Jesús Lacal Orenes (Murcia, 1975) dirige al Rincón de Seca con el objetivo de repetir la hazaña del Dolorense la temporada pasada. El equipo de la Liga Sub23 es, a priori, el más modesto de los cuatro, pero se han visto muchas sorpresas en este torneo y el técnico murciano confía en que puedan dar la cara: “Vamos sin ninguna presión, con ánimo de disfrutar del partido y de vivir la experiencia. No tenemos ninguna presión”, recalca el entrenador.

Jesús Lacal, técnico del Rincón de Seca / L.O.

La empresa para el equipo no es nada sencilla y es consciente el preparador del Rincón de Seca: “Tenemos que hacerlo bien todo si queremos ganar. Es un equipo que es mejor que nosotros, que ha estado compitiendo por ascender a Tercera Federación, que juega muy bien y tenemos que jugar al 100%, que el partido vaya avanzando y que el hecho de no tener presión nos beneficie”, explica Jesús.

Guille Gómez dirige al San Javier

Guillermo Gómez Alonso (San Pedro del Pinatar, 3 de mayo de 1990) es un técnico muy joven, pero que está haciéndose un nombre en el fútbol regional. Su gran labor en un club que representa mucho en la Región de Murcia no está pasando desapercibida. El ascenso a Preferente Autonómica del San Javier Mar Menor era la confirmación de que el fútbol había vuelto en la localidad costera. Ahora el reto es que se pueda jugar de nuevo un partido de Copa del Rey en El Pitín. Su equipo se medirá al Mediterráneo y el técnico pinatarense ve a su vestuario muy bien para el duelo: “Veo al equipo con mucha ilusión, con la moral por las nubes, deseando que llegara la Supercopa. Han pasado tres semanas desde el último partido que hemos aprovechado para descansar, recuperar gente lesionada y para prepararlo de la mejor manera posible”, explica el entrenador.

Guille Gómez, técnico del San Javier Mar Menor / L.O.

La campaña pasada no le salieron las cosas al San Javier en este torneo, ya que fue eliminado en semifinales y Guille Gómez cree que puede servirles: “Nos ha ayudado esa experiencia sobre estas semanas de entrenamiento para mantener la concentración y la intensidad. Cuando hay parón de encuentros oficiales es difícil mantener la intensidad y esta vez lo hemos conseguido”, concluye el preparador del cuadro costero.

José Antonio Martínez-Fortun en el Mediterráneo

El CD Mediterráneo es un club con solera en el fútbol regional. El próximo año celebrará su 40 aniversario y lo puede hacer con una participación en la Copa del Rey. No es sencillo, pero hace dos años el ganador de Segunda Autonómica (Deportivo Murcia) se llevó esta Supercopa. José Antonio Martínez-Fortun (Cartagena, 27 de septiembre de 1976) es el entrenador del cuadro cartagenero y reconoce que enfrente van a tener a un equipazo: “No parece que el San Javier sea de Primera Autonómica con la plantilla, cuerpo técnico y presupuesto que tienen; parecen un club de Preferente. Estoy muy feliz de poder enfrentarme a ellos porque les tenemos mucho respeto. Espero y confío que podamos competirles y que se vea un partido vistoso”, recalca el técnico cartagenero.

José Antonio Martínez-Fortun con un miembro del cuerpo técnico / L.O.

Martínez-Fortun se imagina un partido de mucho ritmo: “Va a ser un choque intenso desde la salida de balón, intenso en el centro del campo, con mucha movilidad de balón, vistoso y ni mucho menos aburrido para el espectador. Nosotros no podemos relajarnos, no vamos a inventar nada nuevo y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho durante la temporada y esperamos tener más acierto que nuestro rival”, explicaba el preparador cartagenero.

La final, el domingo en Alhama

Se esperan dos semifinales apasionantes y los ganadores solo tienen 48 horas para descansar, ya que la final es el domingo a las 20:30 en Alhama de Murcia. Esta circunstancia preocupa a los cuatro técnicos, pero lógicamente lo principal es intentar avanzar en las semifinales y ya cuando finalicen las semifinales, a centrarse en recuperar para una final que tiene como premio el billete para la fase previa de la Copa del Rey y estar a 90 minutos de jugar contra todo un Primera División.