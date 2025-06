La camiseta del Real Murcia se queda huérfana

Estrenará este verano el Real Murcia marca deportiva. Joma será la encargada de diseñar la camiseta que luzca el club grana en la temporada 2025-2026. Tras tres años luciendo el logotipo de Adidas, Felipe Moreno ha apostado por un cambio de look y la firma española, que ya vistió a los murcianistas en la etapa de Jesús Samper, tomará el testigo a partir de este mismo 1 de julio. Pero de momento, esa camiseta que todavía no se conoce no tiene un patrocinador principal, y es que, según ha podido saber esta redacción, Fibranet ha decidido no renovar el contrato firmado el pasado verano y que permitió a los granas ingresar 300.000 euros en las arcas de Nueva Condomina.

Hace un año fue Agustín Ramos el que decidió hacer un esfuerzo para volver a aparecer en la camiseta del Real Murcia. Pese a que el verano anterior había sido rechazado por un Felipe Moreno que consideraba que se podía conseguir una cifra mucho mayor a la ofertada por la empresa del de Abarán -se llegó a hablar hasta de 400.000 euros-, ambas partes decidieron hacer las paces y retomar la relación. Ese apretón de manos devolvía a Fibranet a la frontal de la camiseta.

Cambio de propiedad

Pero las cosas han cambiado tras el cambio de propiedad de Fibranet. A finales del 2024, la empresa murciana era comprada por el grupo madrileño Olin. Aunque Agustín Ramos sigue en la compañía, el de Abarán ya no toma las decisiones, y los nuevos dueños han considerado poner fin a la vinculación con el Real Murcia.

Posiblemente no haya ayudado el trato de Felipe Moreno a la compañía murciana, especialmente cuando el pasado mes de marzo, cuando ya se había confirmado el cambio de propiedad, atacaba duramente a su propio patrocinador, llegando a decir que era un enemigo. Esas palabras no gustaron nada dentro de la propiedad del Grupo Olin, que consideraban que la empresa no tenía nada que ver en los problemas que mantenían el presidente del Real Murcia y Agustín Ramos por el pago de las acciones que propiciaron el aterrizaje del andaluz en el club.

300.000 euros en caja

Será el 1 de julio, una vez que acabe el contrato firmado el pasado verano, cuando Fibranet deje de ser el patrocinador principal de la camiseta del Real Murcia. Aunque queda todo un verano para negociar, la idea del Grupo Olin es no renovar ese acuerdo. Eso obligará a Felipe Moreno y a su equipo de trabajo a encontrar una nueva firma que quiera estar en el primer plano de la elástica que diseñará Joma y que esté dispuesto a abonar 300.000 euros, una cifra incluso superior a lo que se paga en algunos equipos de Segunda División.

Se convierte esta tarea en la asignatura pendiente de un Felipe Moreno que ya fracasó en esa misión en el verano de 2023. Aquel año fue el cordobés el que decidió dejar de lado a Fibranet, poniendo así fin a dos años de relación. Era en verano de 2021 cuando, coincidiendo con la llegada de Agustín Ramos al accionariado del club, se convertía en patrocinador principal de un equipo que jugó en Segunda RFEF. Repitió en el debut en Primera RFEF. Pese al interés de la empresa murciana de continuar, Felipe Moreno, que no mantenía una buena relación con Ramos en ese momento, le dejaba fuera de la puja por el patrocinio, justificando que podía conseguir una firma que pagase mucho más dinero, llegándose a hablar de 400.000 euros.

Pero las expectativas de Moreno nunca se cumplieron. El Real Murcia empezó la temporada 23-24 sin patrocinador principal, parcheando después la situación buscando empresas que aparecieran por semanas.

No debió ser muy rentable el ‘invento’, porque el pasado verano se volvió a la fórmula habitual, tendiendo la mano a Fibranet, que pagaba 300.000 euros por el contrato. Ahora, tras la casi segura salida de la compañía de telecomunicaciones, al Real Murcia le toca encontrar un nuevo patrocinador para su camiseta.