El UCAM Murcia congela los precios para la campaña de abonos de su 40 aniversario

El UCAM Murcia CB afrontará una de las temporadas más emotivas de su historia. Y es que el club murciano celebrará durante la 2025-2026 su cuarenta aniversario. Cuatro décadas repletas de historias, éxitos, recuerdos, alegrías y también alguna que otra lágrima. "Porque cuarenta años trascienden a lo eterno", ha explicado Juan Pablo Mendoza, director del departamento creativo de la UCAM, sobre el 'claim' escogido para una campaña de abonos en la que la entidad ha decidido congelar los precios del pasado curso.

Desde 1985 hasta la eternidad. Ese es el reclamo para esta temporada de un UCAM Murcia que se encuentra en plena reconstrucción tras cerrar el ciclo más exitoso de su historia en cuanto a resultados, pero que mantiene su ambición y motivación intacta para seguir peleando por las mayores cotas posibles. Especialmente en un año en el que celebrará una fecha singular, con muchos guiños y eventos al pasado. "Hay que poner en valor todo lo que ha pasado. Desde la fundación del club con Juan Valverde, hasta el día de hoy, con la llegada y valentía de José Luis Mendoza decidió poner en valor el baloncesto y salvarlo junto a Alejandro Gómez, José Miguel Garrido y su equipo para estar dónde ahora está", ha añadido Juan Pablo Mendoza.

El precio para renovar los carnés volverán a oscilar entre los 170 y 494 euros para la categoría de adulto, con el que se podrán presenciar los partidos de la Liga Endesa, Competición Europea y la novedad de la nueva Liga Sub-22 que disputarán los filiales de los equipos de la ACB. Hay que tener en cuenta que el UCAM deberá pasar la fase previa de la Basketball Champions League a finales de septiembre para poder ganarse su presencia en la fase regular de la propia competición. No obstante, si esto no ocurre, su plaza en la FIBA Europe Cup, competición que ha conquistado el Bilbao Basket en su última edición, estaría garantizada.

"Si hay algo que nos motiva a todos es el cariño y el respeto a la historia y a nuestros aficionados, que siguen cada día a nuestro lado durante estos cuarenta años. De ahí lo de 'Eterno' y a que este año los precios sean los mismos que la temporada pasada, hemos creído que era bueno mantenerlos para conmemorar este cuarenta aniversario", ha comentado José Miguel Garrido, director comercial y márketing del UCAM Murcia.

Precios de la renovación de abonos del UCAM Murcia para la 2025-2026. / UCAM CB

Plazo de renovaciones

Los abonados de la última temporada, contarán con un descuento del 5% que tendrá vigencia hasta el próximo 20 de julio. Mientras que su butaca estará reservado hasta el día 31 de ese mes, siendo liberado a partir de agosto. En ambas situaciones, no será necesario realizar el pago completo del abono. Pagando una señal antes de la fecha indicada, queda reservado el asiento y vinculado al precio de renovación. Además, todos los abonados tendrán derecho a cuatro invitaciones a lo largo de la temporada, que podrán ser utilizadas en un mismo partido, o en diferentes, siempre y cuando no estén catalogados como 'premium'.

¿Cómo se puede obtener el abono?

A través de la página web del club, y en colaboración con compralaentrada.com se podrá gestionar la reserva del abono. Desde este miércoles se encuentra habilitado para gestionar renovaciones y nuevas altas. Además, se ofrece la opción de poder pagar el abono a plazos. La generación del abono se obtiene de manera online, para poder llevarlo cómodamente en los dispositivos móviles. En las oficinas del UCAM Murcia, situadas en el Palacio de los Deportes, se podrá realizar también la reserva y el pago del abono, donde toda persona que quiera obtener el abono en formato físico, tendrá que depositar cuatro euros, que irán destinados íntegramente a la plantación de árboles para compensar la huella de carbono generada por la emisión de tarjetas de plástico.

Precios para los nuevos abonados del UCAM Murcia CB de la temporada 2025-2026. / UCAM CB

Con un ojo en el mercado de fichajes

Por su parte, Alejandro Gómez, director general del club universitario, también hizo un repaso a la actualidad. Especialmente a un mercado de fichajes en el que el UCAM Murcia ha abierto con la llegada del ala-pívot Toni Nakic, procedente del Breogán, pero que está a la espera de poder añadir más piezas nuevas, sobre todo en la posición de base y pívot. "La inflación y la llegada de nuevas ligas hace más complicado que los jugadores quieran estar en España, pero hemos hecho mucho trabajo antes del verano y ahora estamos esperando a que las cosas fructifiquen, estamos esperando a fechas límites de cláusulas o el derecho de tanteo, y todo eso hace que vaya un poco más lento. Estamos preparados para los retos que vienen y vamos a intentar hacer lo máximo dentro de nuestras posibilidades económicas", explicó.

Antes de que continúe la llegada de nuevos jugadores a la plantilla del UCAM Murcia, el siguiente paso será conocer si nombres como los de Kaiser Gates o Moussa Diagne se mantendrán ligados a la institución una temporada más. Ambos tienen una cláusula para poder continuar, que finaliza el próximo día 30, pero todavía se puede plantear cualquier escenario. "Son jugadores con los que tenemos que hablar y valorar, no tenemos una respuesta definitiva aún. Hemos sido honestos con todos los jugadores, explicándoles la situación del club y siendo transparentes", ha señalado Alejandro Gómez, quien también se ha pronunciado sobre los nombres que han trascendido para reforzar el equipo como el base Michael Forrest o el reciente de Atoumane Diagne, del Leyma Coruña. "Es algo normal porque preguntamos por muchos jugadores y es nuestra obligación preguntar por todos. Preguntamos y hablamos con muchos, pero luego hay algunas opciones que se puden acabar cayendo. En el mercado de fichajes una de las variables es el dinero, que hace equivocarte o también acertar, por lo que hay que tener toda la información posible para ver quién te encaja mejor en cada momento", añadió.

Además, Alejandro Gómez también reconoció la dificultad de tener que disputar la fase previa de la BCL a finales de septiembre con una plantilla que presentará cambios respecto a la temporada anterior. "No es lo que nos gustaría, porque jugar la fase previa en pretemporada con un equipo nuevo y con los rivales que hay es muy difícil. Desde que se estrenó este nuevo formato, los tres equipos españoles que lo han disputado no se han podido clasificar. Hay que jugar cuartos, semifinales y final seguidos y ante equipos importantes. No es lo más fácil del mundo, pero somos el UCAM Murcia y vamos a intentar pelear y darlo todo. Pero claro que hay que tenerle mucho respeto y te condiciona la manera en la que diseñas la pretemporada", concluyó.