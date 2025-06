Los clubes de la Región de Murcia y Alicante hacen fuerza común para ir juntos

En las últimas horas se han producido conversaciones entre los dirigentes de los clubes de la Segunda Federación de la Región de Murcia y de Alicante para hacer frente común y que, cuando se haga la división de los grupos el próximo lunes 30 de junio, los clubes implicados vayan en el mismo grupo.

Nueve equipos han firmado un documento pidiendo a la Real Federación Española de Fútbol ir juntos esta próxima temporada: Se trata del Lorca Deportiva, UCAM Murcia, Deportiva Minera, Yeclano Deportivo, Águilas, Orihuela, Elche Ilicitano, Intercity y Alcoyano. La Unión Atlético no está en la lista, porque se da por hecho que la semana que viene será oficialmente equipo malagueño.

Louzan, con Monje Carrillo, en su visita a Murcia. | MARCIAL GUILLÉN/EFE / MARCIAL GUILLÉN/EFE

En el documento no exigen ir con el resto de equipos de la Comunidad Valenciana, con los clubes baleares y no piden no jugar contra nadie. Les daría igual estar con los andaluces de oriente o con los manchegos. Les da igual que sea el grupo III o el grupo IV, pero entienden que el hecho de no partir a los nueve les permitiría tener cada uno ocho desplazamientos asequibles que ayudaría mucho en el presupuesto de los clubes implicados.

4.000 euros de ahorro por desplazamiento

Para un club de la Región de Murcia, el hecho de tener un partido en Andalucía occidental o en Extremadura, conlleva un gasto de 6.000 euros aproximadamente. Entre el gasto del autobús, la noche de hotel del domingo y todas las comidas que implica el hecho de que, por norma general, los equipos emprenden viaje tras el entrenamiento del sábado por la mañana hasta la llegada el domingo por la noche, un encuentro tan lejos es un gasto muy elevado para clubes que no son profesionales. En un trayecto a Alicante en el que el autobús solo debe salir tres o cuatro horas antes del partido, todo cambia. En total el ahorro supera los 50.000 euros.

Otras territoriales, en sus propuestas, dividen a los murcianos y alicantinos en dos grupos y mantienen la distribución como hasta ahora, por lo que todo está en el aire. No hay consenso en el fútbol español.

El software encargado de realizar la distribución de los grupos está preparado, pero desde el máximo organismo del fútbol español ni confirma ni desmiente a los clubes que vayan a usar la IA para realizar la distribución, aunque era que meses atrás se había confirmado. Todo son dudas a pocos días de que se haga oficial la distribución definitiva de los grupos.