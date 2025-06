Real Murcia: Despedir, sí; pagar, no tanto

No le tiembla el pulso al Real Murcia a la hora de despedir. Ni un segundo perdió Felipe Moreno en cesar hace un año a Javier Recio; y algo parecido ha ocurrido este mes de junio con Fran Fernández. Pero no han sido los únicos en sentir el golpe seco de la guillotina grana. Gustavo Munúa no se comió ni el turrón y con futbolistas como Ángel Montoro no se esperó ni a que se abriese el mercado invernal. Pero el gatillo fácil de Felipe Moreno para ‘cortar cabezas’ se suele atascar a la hora de pagar los contratos firmados, tanto que al Real Murcia se le acumulan las denuncias en el Juzgado de lo Social.

No sabemos si Fran Fernández será el siguiente en acudir a los tribunales, pero por el momento el despido del todavía técnico murcianista sigue completamente atascado. No va a seguir el almeriense en el banquillo, lo sabe desde pocos días después de la eliminación frente al Nástic de Tarragona; sin embargo, a día de hoy, el Real Murcia no ha comunicado oficialmente la salida del preparador. Y es que Felipe Moreno, que apostó por el despido sin asumir las consecuencias económicas que tendría el cese del andaluz, no está dispuesto ahora a abonar una indemnización que supone un gasto extra importante, teniendo en cuenta que Fran Fernández había renovado automáticamente su contrato -mejorando su ficha- por clasificar al equipo grana para el play off.

El contrato está ahí y el Real Murcia sabía perfectamente qué significaba económicamente el despido del andaluz, lo que no fue un problema para comunicar a Fran Fernández su salida; pero esa facilidad para despedir no se está dando a la hora de pagar. No quiere el Real Murcia abonar lo firmado. Y, pese a saber que cualquier juzgado daría la razón al técnico, tampoco está siendo generoso a la hora de negociar.

Etxeberria, a la espera

De ahí que a 23 de junio el conflicto siga completamente bloqueado, con Fran Fernández siendo oficialmente el entrenador del Real Murcia y con Joseba Etxeberria a la espera de poder ser anunciado como nuevo dueño del banquillo de Nueva Condomina.

Habrá que ver lo que ocurre en los próximos días, pero no sería extraño que si el Real Murcia se ve con el agua al cuello, acabe optando por cortar por lo sano, como ya hizo el pasado verano con Javier Recio o como ha actuado con algunos futbolistas a los que despidió sin pagarles ni un euro, obligándoles a acudir a los juzgados. Y es que pagar las indemnizaciones no están en la lista de prioridades de un Felipe Moreno que desde su llegada a Nueva Condomina repite una y otra vez su ‘modus operandis’ cuando hay que romper un contrato.

Despido disciplinario

El pasado verano se llegó a dar una situación rocambolesca. Durante unos días el Real Murcia llegó a tener dos directores deportivos. No esperaron los granas a cerrar el despido de Javier Recio para hacer oficial la llegada de Asier Goiria. De hecho, el fichaje del actual director deportivo se confirmó el 11 de junio, mientras que la salida de Recio se comunicó el 19 de junio, despido que fue calificado por el propio club de «disciplinario» al no haber acuerdo entre las partes.

Ya el 8 de julio, el Real Murcia publicaba otra nota en sus medios oficiales que se había alcanzado un acuerdo amistoso con el madrileño, que, al igual que Fran Fernández, había renovado de forma automática, en este caso al clasificarse el conjunto grana entre los diez primeros.

El de Recio es uno de los pocos acuerdos amistosos que ha logrado Felipe Moreno como presidente del Real Murcia. Mario Simón tuvo que llevar al club a los tribunales para cobrar parte de su finiquito, ganando el pleito como se esperaba, y a esa vía también tuvo que recurrir Gustavo Munúa, cuya salida de Nueva Condomina tampoco fue amistosa y que reclama 200.000 euros por su salario más otra cantidad por posibles premios.

Una lista sin fin

Y más larga es la lista si se cuentan los jugadores a los que el Real Murcia ha despedido sin pagarles lo firmado en sus contratos. Ángel Montoro y Guillerme lo sufrieron en la temporada 23-24 y en el pasado mercado de enero también sucedió con futbolistas como José Ángel Carrillo. De hecho, Asier Goiria, en una rueda de prensa en febrero, lamentaba que las salidas invernales no se hubieran cerrado de manera amistosa.