A Paco Belmonte se le acaba el plazo que él mismo dio

Los días siguen pasando, aunque parece que no es así en el FC Cartagena. Sin novedades oficiales en el club albinegro desde hace meses, solo ha sido noticiable el encuentro de la directiva con la nueva federación de peñas del club. La situación es de parón total en lo institucional y también en lo deportivo. La liga finalizó el 1 de junio, el descenso matemático se produjo el 13 de abril, pero lo cierto es que a 24 de junio el FC Cartagena todavía no ha puesto en marcha el proyecto 2025-2026, porque no ha cerrado el curso actual.

El club sigue debiendo nóminas de la temporada actual y tendrá que satisfacerlas para poder competir en Primera Federación con normalidad. Desde el club y el entorno hay total tranquilidad en este aspecto y se asegura que se van a saldar las deudas sin ningún tipo de problema, pero lo cierto es que los días siguen pasando y se sigue sin pagar lo que se debe. Esta circunstancia, aunque no preocupa a los que lo deben solucionar, deja una imagen pobre del club y no lo sitúa en la mejor situación, ni para la afición, ni para posibles refuerzos, ni sobre todo para una inminente venta del club de la que no se para de hablar, pero que nunca estuvo cerca de concretarse.

El pasado 10 de junio se produjo la esperada y pedida reunión del club con la nueva Federación de Peñas del FC Cartagena. El club aceptó verse con los nuevos representantes de la afición y se abordaron diferentes asuntos relacionados con el club albinegro. Se hablaron de muchos asuntos. Paco Belmonte reconoció que no se actuó bien en los últimos meses. El presidente aclaró que no hay ningún problema de incompatibilidad por estar Felipe Moreno al mando del Real Murcia y compartir categoría, y se prometió un equipo muy competitivo esta campaña.

Una de las novedades es la posible incorporación de un director general que trabaje y dé la cara en nombre del club la próxima temporada y que de momento no hay confirmación de acuerdo con nadie. Además, la directiva del Cartagena les anunció que la campaña de abonos estaba ya prácticamente preparada y era inminente su anuncio. De momento se sigue esperando y la cifra de 6.000 abonados que tienen como objetivo cada día que pasa parece más complicada.

La única promesa en firme que se le hizo a la federación de peñas fue que la directiva daría una rueda de prensa antes del 30 de junio para explicarle a toda la masa social del club el estado actual de la entidad. Si el día 30 es lunes, anunció que sería antes de esa fecha y se entiende que el fin de semana no va a ser uno de los días escogidos para realizar una comparecencia; el plazo que tiene el máximo dirigente de la entidad para dar la cara ante los medios de comunicación y su afición es de tres días.

Su última aparición pública fue el 4 de febrero en una comparecencia en la sala de prensa del estadio Cartagonova ante los medios de comunicación, pero aquel día no aceptó preguntas. El máximo dirigente de la entidad cartagenera hizo un monólogo de 17 minutos, tomó la mala decisión de abandonar el palco y no volvió a dar la cara públicamente ante su afición. Está por ver ahora si cumple o no con la palabra dada a los representantes de las peñas del club albinegro.