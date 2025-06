Juanjo: "Quiero ser recordado entre los más jóvenes y ser un referente para ellos"

Las despedidas nunca son sencillas, y menos cuando cortas una carrera de más de 20 años. Juanjo Angosto se despedía esta mañana de todos sus compañeros, cuerpo técnico y directiva del club, así como de los miles de aficionados de ElPozo Murcia. Una despedida a nivel deportivo, ya que el de Cieza seguirá vinculado al conjunto murciano, pero desde los despachos.

Una despedida que a todos ha pillado de sorpresa, después del buen nivel dado por Juanjo en los play off, donde asumió el peso de la portería tras la lesión de Edu Sousa. "Siempre es difícil tomar la decisión. Es cierto que físicamente me siento bien, pero es mejor retirarse cuando estás a buen nivel, y no cuando estás abajo", mencionó el meta de ElPozo Murcia.

"He vivido muchos momentos desde que debuté aquí con 17 años. He sentido mucha presión a nivel personal, porque yo también me exijo mucho. Yo creo que me tocó vivir muy joven una situación a la que no estaba acostumbrado; me tocó jugar con los mejores jugadores: Kike Boned, Fran Serrejón, Vinicius o Paulo Roberto. Para mí ahora es como un alivio; a pesar de la mucha experiencia que tengo, no deja de ser difícil salir a la pista y no motivarte. Ahora va a bajar, y es algo que necesito personalmente y mentalmente", comentó Juanjo Angosto.

Sin duda alguna, Juanjo, a base de trabajo y esfuerzo, se ha ganado un puesto entre los mejores porteros del fútbol sala, combinado con un palmarés envidiable. Ahora, al colgar los guantes, espera que su nombre siga sonando y su figura nunca desaparezca. "Espero que la gente más joven tenga un buen recuerdo de mí y que pueda ser un referente. Al final sigo con los valores que me dieron mis padres: no importa lo que has ganado, ni lo que has sido, sino que te recuerden como una buena persona, y con eso es con lo que me quedo", dijo.

"Lógicamente, me quedaría con todos los momentos que he vivido, ya que todos han sido importantes a lo largo de mi carrera. Si tuviera que elegir, me quedaría con dos, con el día de mi debut, porque cuando debutas es algo soñado, y después con la primera liga que ganamos aquí contra Polaris", añadió el guardameta de Cieza.

"ElPozo me lo ha dado todo, me ha dado una oportunidad de dedicarme a lo que más me gusta, me ha dado un equilibrio tanto emocional como personal, a mí y a mi familia. Hasta el día de hoy solo puedo agradecer a Tomás Fuertes y a toda la familia de ElPozo Murcia por el trato que me ha dado en todo momento, y para mí es algo bonito", mencionó.

"Cuando anuncié mi retiro, sentí felicidad. Mi mujer me preguntaba por qué no estaba triste, y yo le decía que al revés. Ver todos los mensajes de apoyo de la gente que te quiere, eso al final es importante, significa que has hecho bien tu trabajo y te has portado bien. Yo me quedo con ese tipo de comentarios y de cosas. Estoy muy satisfecho por todo", comentó Juanjo.

Juanjo, durante los últimos años, ha sido el íder número uno de la cantera de ElPozo Murcia. De los pocos jugadores que salieron de las categorías inferiores y a día de hoy continuaba en el club. Ahora ese legado se lo ha cedido a Ricardo Mayor, quien tendrá que ser el nuevo guía para las nuevas generaciones de jugadores que salgan de ElPozo Murcia. Le digo que empiece a vivir y a disfrutar, pero que nunca pare de trabajar. Yo siempre he dicho que el trabajo, la persistencia y ser una persona humilde es lo que le va a llevar a donde quiere llegar y donde quiere estar. Mis valores son esos, y al final que siga luchando y nunca baje los brazos, y seguro que va a estar en la parte de arriba y será un gran capitán", mencionó.

"Mi carrera la definiría con la palabra disciplina. Ha sido donde, a nivel personal, he llegado a lo más alto. Somos seres humanos, y hay veces que no te apetece entrenar o no te apetece hacer ciertas cosas, pero al final, cuando tú mantienes esa disciplina, es lo que te lleva a mejorar día a día, y yo me quedo con esa palabra", concluyó Juanjo Angosto.

Al final de la rueda de prensa, Juanjo Angosto, acompañado de toda su familia, se acabó emocionado. Al meta ciezano se le saltaron las lágrimas al hablar de su hija. "Ella me ha dado la fuerza para seguir aguantando, la quiero mucho y ha sido fundamental para mí". También estuvo acompañado del presidente del club, Juan Carlos Bolarín, y de Tomás Fuertes, máximo patrocinador del club.

Para ponerle la guinda al pastel, tanto Juanjo, su presidente, como el club anunciaron que el próximo curso se celebrará un partido homenaje al guardameta de Cieza. De momento no se sabe la fecha exacta en la que se celebrará, pero sí saben que será un acto muy emotivo para despedir a una de las grandes figuras, como ha sido Juanjo, de ElPozo Murcia.