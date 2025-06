El Jimbee Cartagena quiere hacer valer el 'factor afición'

El Jimbee Cartagena afronta hoy a las 21:00 (Teledeporte) ante el Barça el tercer partido de la final por el título de liga. Con la eliminatoria empatada a uno, el cuadro cartagenero tiene ahora dos oportunidades en casa para intentar finiquitar la eliminatoria y proclamarse campeón de liga por segunda campaña consecutiva.

El reto es enorme, ya que nadie ha conseguido cerrar un play off así con dos victorias en su feudo y evitar un quinto partido. El cuadro presidido por Jiménez Bosque se ha empeñado en instalarse en la élite y este es un reto más que quiere lograr.

Enfrente está el Barça, que ha demostrado este año ser el mejor equipo penalizando los errores del rival. En esta final detectó que el cuadro cartagenero tuvo problemas en el inicio de los partidos ante ElPozo y supo castigarlo adelantándose en el marcador en los dos primeros encuentros antes de que se cumpliera el primer minuto de encuentro.

El Jimbee Cartagena llega a este choque con la moral por las nubes. El equipo dirigido por Duda es el más fuerte psicológicamente de la liga y el que mejor sabe digerir los golpes. Si recibe un gol, entiende que es solo eso, un gol. Los partidos son muy largos, que dentro de cada uno hay muchos ‘mini partidos’ y sabe que va a tener su oportunidad para aprovecharla. En el segundo choque, tras un mal inicio, apareció Pablo Ramírez para remontar en menos de dos minutos y levantar al equipo. Otros días fueron Motta, Waltinho, Cortés o Chemi, pero el grupo confía en que siempre va a tener su momento.

Darío Gil, duda hasta última hora

El aspecto físico preocupa a Duda y en rueda de prensa ayer ya puso énfasis en ese tema. Es optimista respecto a su equipo y le da mucha importancia a jugar estos dos próximos en casa, pero no niega que la carga de encuentros en el último mes empieza a hacer mella en su plantilla. Darío Gil es duda hasta última hora, todavía no se ha recuperado de sus molestias, pero el técnico de Florianópolis lo va a esperar hasta el último minuto. Duda ha demostrado ya que confía en todos sus jugadores y la rotación de los partidos se va hasta los 12-13 jugadores sin ningún problema, por lo que, pese a no poder contar finalmente con el jugador de Molina, el preparador podrá seguir con su habitual sistema de cambios y rotaciones para llegar en la mejor disposición a los minutos finales.

Duda ha formado un grupo muy sólido y tiene implicados a todos sus jugadores en el objetivo de lograr de nuevo la liga. El caso de Mouhoudine es el más claro, ya que el jugador francés no va a continuar la próxima temporada en Cartagena, pero sigue con la misma implicación que el resto. En la noche del domingo al lunes fue papá y por la mañana ya se había incorporado de nuevo al grupo para el entrenamiento.

Los precedentes, diferentes

Desde el año 2013, en el que nace el nuevo proyecto de fútbol sala en Cartagena, se han jugado 12 encuentros en la ciudad portuaria de este duelo que se ha convertido en un partido de referencia en el fútbol sala nacional. Este clásico moderno ha dejado ya muchas historias en el Palacio de los Deportes. El Barça ha ganado más partidos en estos choques con el conjunto melonero como local, pero los triunfos del club presidido por Jiménez Bosque tienen más valor. El resumen es de cuatro victorias del Jimbee Cartagena, un empate y siete triunfos del Barça. Eso sí, dos de las victorias del conjunto rojiblanco en el último año fueron el segundo punto de la eliminatoria por el título de liga del año pasado que le permitía clasificarse para la final y también el triunfo en el pasado mes de enero en las semifinales de la Supercopa. La sensación es que, en los días claves, la victoria se la queda el cuadro portuario.

Lleno en el Palacio

Se va a vivir una nueva noche mágica en el Palacio con otro lleno. La afición se ha vuelto a volcar con su equipo y va a volver a vivirse otro ambiente espectacular. Cuando se acabe este tercer encuentro, se activará la compra de entradas para el cuarto choque que, si el Jimbee gana en este tercero, se asegurará otro llenazo, pero hasta perdiendo, desde el club el optimismo es total con que la afición vuelva a responder para el encuentro del jueves.