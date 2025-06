El Jimbee Cartagena acaricia la liga

El Jimbee Cartagena está a un paso de la gloria. Victoria por 3-2 frente al Barça en el tercer partido de la final por el título de liga y el cuadro portuario, gracias de nuevo a un extraordinario partido en defensa y a saber cuándo tocaba aprovechar su momento, se llevó el triunfo y le deja a tan solo una victoria más del campeonato. El encuentro fue muy igualado, con más momentos de dominio del conjunto azulgrana, pero fueron los de Duda los que supieron castigar mejor a su rival.

El triunfo se entiende desde el aprendizaje de los dos primeros choques. Es cierto que el Jimbee venció ya en el segundo, pero lo pasó peor que hoy. El cuadro cartagenero saltó mejor a la pista, evitó que le marcaran pronto, amarró a las individualidades del cuadro catalán y consiguió los goles en momentos claves.

El guion del tercer partido no tuvo nada que ver con los dos anteriores. Duda tenía una obsesión, que era que el equipo saliera enchufado y que no le costara un gol tempranero. Lo consiguió y en los primeros minutos la igualdad fue máxima y con una presencia testimonial de los porteros. Lo equilibrado del juego provocó que las ocasiones fueran escasas.

Los jugadores del Jimbee celebran el tanto de Mellado / Iván Urquízar

Una oda al ‘extra pass’

El 1-0 del Jimbee Cartagena fue un auténtico golazo. Jugada combinada del cuadro rojiblanco y con una sensación de que cualquiera de los jugadores que recibía el esférico en la frontal podía chutar, pero no lo hizo ni Mouhoudine, ni Cortés, ni tampoco Mellado. Cada uno fue cediendo el esférico y finalmente el jugador blanqueño se la dio a Waltinho, que este ya sí chutó a puerta e hizo el primer tanto de la tarde. Fue la típica jugada que es habitual en el baloncesto, donde los jugadores hacen el famoso ‘extra pass’ buscando al mejor lanzador para tirar de tres. Una maravilla más del equipo de Duda. Este gol hacía justicia al encuentro porque, con el transcurrir de los minutos, el equipo cartagenero se estaba haciendo dueño y señor del choque.

Se llegó al descanso con 1-0 en el marcador, se mantuvo durante nueve minutos ese resultado, pero lo cierto es que tras el tanto del cuadro portuario el partido se volvió loco, el ritmo del encuentro aumentó exponencialmente y empezaron a sucederse las ocasiones por ambos bandos. Además, el choque, como no tenía faltas, el tiempo no se paraba y el primer tiempo pasó muy rápido. La sensación es que el empate estuvo más cerca que el 2-0, pero el Jimbee Cartagena sabe defenderse cuando no domina y, así, tanto Chemi como Mouhoudine, lideraron en la faceta defensiva.

El partido se calienta

En el inicio del segundo periodo, la tendencia era la misma. Un Barça ligeramente superior, teniendo más ocasiones que el Jimbee, pero donde el cuadro cartagenero estaba cómodo defendiendo. Eso sí, las faltas, que en el primer tiempo estuvieron ausentes, sí que hicieron acto de presencia y en los primeros cinco minutos ya había hecho dos el Jimbee y tres el Barça, lo que significaba que el ambiente también en la pista se iba caldeando. Matheus tuvo la mejor ocasión para el Barça, ya que sin portero, fue incapaz de conectar con el esférico. Por parte del cuadro portuario, en una contra estuvo cerca del gol Osamanmusa.

Mouhoudine falla y lo arregla

En trece segundos se vieron dos goles en el partido. Un fallo grave de Mouhoudine permitió una contra rapidísima del Barça que Martel finalizó con un disparo seco estableciendo la igualada. Cualquiera podría pensar que un fallo tan grave, que le cuesta un gol a tu equipo, le puede afectar psicológicamente al jugador implicado. No fue el caso del cierre francés que cogió el balón desde lejos y con un disparo fuerte y ajustado, tanto que dio en el larguero antes de entrar, hizo el 2-1. Un gol que resultó decisivo, porque animó por completo tanto a la afición que llenaba el Palacio como a sus compañeros.

Mouhoudine, autor del segundo tanto del Jimbee Cartagena / Iván Urquízar

El encuentro fue cuesta abajo desde ese momento y Pito, por una protesta airada que le costó la segunda amarilla, ayudó a que el encuentro le fuera mejor al Jimbee Cartagena. La jugada fue dudosa, ya que Tomaz pudo ver la segunda amarilla en la acción que protestó Pito. La decisión arbitral benefició al cuadro rojiblanco que supo sacarle partido. Los de Duda estaban en superioridad en pista y necesitaron solo un minuto para castigar a su rival. Lo hizo Mellado, que con un latigazo con su primera izquierda sorprendió a Didac y puso el 3-1 en el marcador.

Defensa rojiblanca

Con el 3-1 y con el Barça de nuevo con cinco en la pista, fue mejor en los minutos finales. Y entonces de nuevo emergió Chemi, que, ayudado por los palos, hacía que el segundo gol culé se fuera retrasando. Llegó en el minuto 37 en una bonita jugada de un lado a otro que finalizó casi en la línea Dyego.

Los últimos tres minutos fueron de asedio culé y de defensa numantina por parte del Jimbee Cartagena. En ese contexto, el cuadro cartagenero es el mejor equipo de la liga y lo volvió a demostrar. Ni recibió gol ni tampoco estuvo muy cerca de recibirlo. La defensa fue sobresaliente y el tercer punto se quedó en la ciudad trimilenaria.

El cuarto partido se disputará mañana a las 21:00 y también será emitido por Teledeporte. El cuadro cartagenero tendrá la oportunidad de cerrar la eliminatoria y repetir el éxito de proclamarse campeón de liga un año después. Nadie ha conseguido hasta el momento una doble victoria en casa en el tercer y cuarto encuentro para asegurar el título y el Jimbee Cartagena se está empeñando en ir contra la historia. Ahora solo está a cuarenta minutos de la gloria.