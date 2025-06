Iván Martínez, el técnico pragmático que tiene el reto de reconstruir el Yeclano Deportivo

El Yeclano Deportivo va a hacer oficial en las próximas horas el fichaje de Iván Martínez como técnico para la temporada 2025-2026. El entrenador zaragozano asume el reto de coger las riendas del cuadro azulgrana con el objetivo de retornar a Primera Federación, pero sobre todo de hacer una transición tras la marcha de una persona tan importante para el club como Adrián Hernández.

Iván Martínez Puyol (Zaragoza, 1 de marzo de 1983) aterriza en la comarca del Altiplano, tras hacer una gran labor en la SD Ejea. El técnico de 42 años llegó al club en febrero de 2022 en una situación dramática en la Segunda Federación y no pudo salvarlo del descenso. Consiguió que mejoraran los guarismos, pero el descenso era inevitable. Para la 2022-2023, el técnico renovó su contrato y llegó a la final del play off de ascenso, pero se quedó en la orilla. Un año después sí que consiguió el ansiado ascenso y conseguía que su equipo retornara a la cuarta categoría del fútbol español. En este último curso su equipo fue la gran revelación de la temporada, quedando en séptima posición y rozando tanto los puestos de play off como de la Copa del Rey. Un ciclo triunfal al que le puso el punto y final hace unos días.

Una vida en el Real Zaragoza

Iván Martínez nació en Zaragoza, es de la capital aragonesa y ha estado ligado al club representativo de la ciudad durante muchos años. De jugador estuvo en la cantera maña, llegando hasta el filial, y como técnico ha entrenado desde el infantil hasta el primer equipo. Entre sus éxitos está el haber llevado al juvenil del cuadro maño a disputar la UEFA Youth League.

Cogió las riendas del Real Zaragoza en Segunda División en el año 2020, tras la destitución de Rubén Baraja en un corto periodo de tiempo en el que entrenó en ocho partidos, ganando solo uno. Tras esa pequeña aventura, regresó al filial de donde procedía.

Un técnico pragmático

Iván Martínez llega al Yeclano Deportivo en un verano complicado. La marcha de Adrián Hernández no es la marcha de un entrenador más que ocurre en muchos clubes durante la temporada. El técnico murciano había entendido y encajado a la perfección en la idiosincrasia del Yeclano y de la ciudad. Adrián se había convertido en uno más, había enganchado a la afición a su proyecto y además había sido muy exitoso, ya que había llevado al equipo de Tercera Federación a Primera Federación. Este último curso, o mejor dicho, los últimos cuatro meses, el proyecto se derrumbó y tuvo un final cruel con esa remontada del Intercity en los últimos minutos del último choque.

El sustituto tiene una misión y es reconstruir un proyecto al completo. Adrián Hernández, entre las dificultades de entrenar un modesto proyecto, eligió jugadores con perfiles muy marcados para lo que él quería. Además, muchos de ellos de categorías inferiores y con un riesgo evidente. Iván Martínez prácticamente tiene que arrancar un proyecto de cero, en una Segunda Federación que asusta (da igual que sea en el grupo III o en el grupo IV, viendo la grandeza de los clubes).

Su forma de jugar es muy pragmática y encaja en lo que puede ofrecer un equipo en un campo y un césped como el de La Constitución. En sus equipos prima mucho más la faceta defensiva que la ofensiva, no es que no quieran el balón y, si se lo ceden, siempre tienen sus mecanismos trabajados, pero no es esa su principal virtud. El Yeclano Deportivo 2025-2026 va a ser un equipo rocoso, vertical, con jugadas rápidas cuando tenga el balón y de presión alta. No se va a ver el famoso ‘tiki-taka’.

No va a llegar a Yecla solo, ya que se está trabajando en más fichajes de jugadores que él conoce y que saben llevar su estilo al césped. En un año complicado y tras la espantada de Vicente Parras, parece que el Yeclano ha sabido moverse y ha conseguido un entrenador que va a hacer que, como ha pasado toda la vida, ganar en La Constitución va a ser muy complicado.