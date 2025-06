Indignación en el Atlético: “Vamos a seguir tocándole los huevos a los que están arriba”

La eliminación del Atlético de Madrid en la fase de grupos del Mundial de Clubes ha dejado un sabor amargo en el vestuario rojiblanco. A pesar de ganar a Botafogo en la última jornada (1-0), la diferencia de goles condenó al equipo de Simeone, que necesitaba una victoria por tres tantos para avanzar.

El golpe, duro, ha dejado declaraciones de frustración, rabia e incluso desafío, como la que firmó Marcos Llorente: “Vamos a seguir tocándole los huevos a los que están arriba”, aseguró en la Cadena SER, tras el penalti anulado por un forcejeo de Sorloth en la acción anterior.

Más mesurado, Antoine Griezmann fue la voz de la autocrítica. El francés no quiso cargar las tintas contra el arbitraje, aunque sí dejó entrever cierta resignación: “Los árbitros a veces tienen sus fallos, pero no nos podemos concentrar en eso sino en qué tenemos que mejorar. Hay que mirarse y ver que hay veces que no estamos al nivel”.

La polémica arbitral, sin embargo, fue inevitable en el discurso de varios jugadores. El penalti no señalado sobre Julián Álvarez, revisado por el VAR y anulado por un forcejeo previo de Sorloth, marcó la narrativa postpartido. “No lo he visto repetido, pero me han dicho que no hay nada de Sorloth”, afirmó Javi Galán. “Más allá de esa acción, faltitas, saques de banda… decepcionado. Pero nos miramos a nosotros y nada de fuera”.

En la misma línea se expresó Pablo Barrios, aunque prefirió no desviar el foco: “Lo hemos intentado todo, pero solo ha podido entrar una. No sé si algún penalti también. No es momento de llevar el foco al árbitro”.

Jan Oblak, por su parte, apuntó a la derrota de la primera jornada como el origen del adiós: “Con seis puntos no vamos a pasar, pero es por el primer partido, donde encajamos cuatro goles fácilmente. Y no debería pasar, porque oportunidades así no las tienes todos los días”. El meta esloveno lamentó que “si en la primera parte hubiéramos marcado, nos habría sido más fácil”, y reconoció que el equipo sí dio la cara en los dos últimos partidos.